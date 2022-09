Josip Iličić v Mariboru? Njegov agent umirja žogico.

Čeprav se je poletni prestopni rok že končal, nekatere zgodbe še niso dobile epiloga. Tako slovenska nogometna javnost še vedno z velikim zanimanjem spremlja dogajanje, povezano z nadaljevanjem kariere Josipa Iličića. Ima proste papirje, tako da bi se lahko pridružil kateremukoli klubu tudi zunaj časovnih okvirjev prestopnih rokov.

Ružnić noče dajati lažnih iluzij, a pušča stvar odprto

Amir Ružnić je dolgoletni agent Josipa Iličića in še številnih znanih slovenskih nogometašev. Foto: Sportal Slovenski športni dnevnik Ekipa24 poroča o tem, da naj bi bil 34-letni Gorenjec na pragu podpisa pogodbe z vijolicami! Njegov dolgoletni agent Amir Ružnić na vse skupaj odgovarja z besedami: "Nočem dajati lažnih iluzij, ampak puščam stvar odprto. Definitivno je stvar na 'Jojotu' (Josip Iličić, op. p.)," umirja žogico Primorec.

Nogometno vzdušje je sicer v mestu ob Dravi iz tedna v teden boljše. Po stresnem evropskem izpadu in skromnih rezultatih v prvenstvu so se Mariborčani po nizu boljših tekem dvignili na četrto mesto. Za Olimpijo zaostajajo 13 točk, nazadnje so Radomljane premagali kar s 5:0 in prvič v tej sezoni prišli do pozitivne razlike v zadetkih. Pridružil se jim je obetavni Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu, tako da so lahko navijači vse bolj zadovoljni. Zdaj pa se omenja še možnost, da bi jim lahko v nadaljevanju sezone pomagal še Josip Iličić. Če bi se uresničilo še to, bi v mestu ob Dravi zagotovo odpirali šampanjec in toplo pozdravili vrnitev enega najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja.

V Ljudskem vrtu je vedno dobrodošel

Tik pred koncem poletnega prestopnega roka se je poslovil od Bergama. Foto: Guliver Image Iličić je konec avgusta prekinil sodelovanje z Atalanto, za katero po težavah, s katerimi se spopada že dlje časa, v tem koledarskem letu bolj ali manj sploh ni igral. Pri 34 letih in čustvenem slovesu od navijačev, ki so se od njega v Bergamu poslovili s stoječimi ovacijami in solzami v očeh, se zastavlja vprašanje, ali je že rekel zadnjo besedo v vrhunskem nogometu ali še želi nadaljevati. V Italiji je imel poleti nekaj snubcev, a ni prišlo do dogovora. Vseskozi pa mu je ob strani stal Maribor in ga opominjal, kako je vedno dobrodošel v Ljudskem vrtu.

Maribor je njegov zadnji slovenski klub, pri katerem se je leta 2010 čudežno v zgolj nekaj mesecih lansiral med zvezde, ko je navdušil Palermo. Na Apeninskem polotoku je vztrajal več kot desetletje, navduševal navijače Palerma, Fiorentine in nazadnje Atalante, s katero je bil uspešen tudi v Evropi ter poskrbel za številne rekorde in mejnike, na katere je lahko slovenski nogomet še kako ponosen.

Bo Maribor lovil Olimpijo tudi s pomočjo Iličića?

Na Apeninskem polotoku je pustil izjemen pečat. Foto: Guliverimage Njegove vrnitve na zelenice bi se zelo razveselil tudi selektor Matjaž Kek. Prepričan je, da ima Iličić nogometnemu svetu pri 34 letih še kaj ponuditi, slovenski selektor pa kot rojeni Mariborčan in velik ljubitelj vijolic zagotovo ne bi imel nič proti, če bi Kranjčan, ki si je v nogometu ustvaril sloves enega zadnjih romantikov, velemojstrov, ki prisegajo na prefinjene, elegantne poteze, nadaljeval kariero v domovini. In to ravno v mestu ob Dravi. Tam bi ga navijači Maribora sprejeli odprtih rok, kar so dokazali že ob zadnjem snidenju, ko so Viole bučno in srčno pozdravile Iličića, ko so ga zagledale na tribunah stadiona ŽAK. Takrat je "Jojo" prinesel srečo Mariboru.

Vijolice so z 1:0 odpravile Bravo in nadaljevale niz nepremagljivosti. Pod taktirko Damirja Krznarja so na zadnjih petih tekmah v prvenstvu osvojile 11 točk in se povzdignile na četrto mesto. Za vodilno Olimpijo zaostajajo "le" še 13 točk. Zaostanek je bil še višji, znašal je celo -16, vijolice, ki pregovorno cvetijo spomladi, pa želijo v nadaljevanju sezone – ta je trenutno prekinjena zaradi reprezentančnega premora – še izboljšati položaj.

Leta 2020 je zaslovel na gostovanju Atalante v Valencii in na povratni tekmi osmine finala mrežo zatresel kar štirikrat, s tem pa porušil kar nekaj rekordov. Žal se je kaj kmalu po sanjski predstavi nad evropski nogomet zgrnil temen oblak, začela se je pandemija covid-19. Foto: Reuters

Morda jim bo pri tem pomagal tudi Iličić. Slovenski športni dnevnik Ekipa24 poroča o tem, da se priljubljeni Gorenjec nahaja na pragu mariborskega kluba. Športni direktor Marko Šuler ga pozna odlično, med drugim sta si včasih delila tudi slačilnico slovenske reprezentance. Mariborski klub o vsem skupaj še molči, dokončno besedo o tem, kakšna bo njegova nogometna usoda, pa ima le Iličić.