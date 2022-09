V Bergamu ganljivo slovo od Josipa Iličića. "Grazie, Josip!" #video

Josip Iličić je v četrtek v Bergamu doživel čustven trenutek slovesa od kluba in navijačev, nato je zdaj že njegova bivša Atalanta premagala Torino. Slovenska legionaria Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta na sredini tekmi 4. kroga italijanskega prvenstva s soigralci Udineseje premagala Fiorentino (1:0) in vknjižila drugo zaporedno zmago. Petar Stojanović je z Empolijem remiziral z Verono. Juventus je premagal Spezio, Napoli pa zgolj remiziral z Leccejem. Po 4. krogih je na vrhu Roma. Josip Iličić ni več član Atalante.

Atalanta, ki v tej sezoni ne igra v Evropi, je v četrtek v Bergamu pričakala Torino in ga premagala s 3:1. Dan po tem, ko so v klubu potrdili, da jih zapušča Josip Iličić so se slovenskemu reprezentantu pred tekmo poklonili soigralci in navijači, ki so skandirali "Grazie, Josip!" (Hvala, Josip!). Bilo je čustveno. V Italiji sicer ne manjka govoric o tem, da se za Kranjčana zelo resno zanima Verona.

Že v torek so nastopili trije velikani italijanskega klubskega nogometa. Branilec naslova AC Milan je v uvodnem dejanju četrtega kroga gostoval v Sassuolu in iztržil točko v remiju brez zadetkov. Roma je novinca v serie A, Monzo, katerega lastnik je Silvio Berlusconi, odpravila s 3:0, Inter pa je s Samirjem Handanovićem pričakal skromni Cremonese in zmagal s 3:1. Največ tekem petega kroga bo odigranih v sredo, ko se bo v večernih urah končal poletni prestopni rok.

Italijansko prvenstvo, 4. krog: Torek, 30. avgust:

Sassuolo : Milan 0:0

Roma : Monza 3:0 (2:0)

Inter : Cremonese 3:1 (2:0)

Samir Handanović (Inter) je odigral celo tekmo in ubranil tri strele na svoja vrata. Sreda, 31. avgust:

Empoli : Verona 1:1 (1:0)

Petar Stojanović (Empoli) je igal vso tekmo.) Sampdoria : Lazio 1:1 (0:1) Udinese : Fiorentina 1:0 (1:0)

Jaka Bijol (Udinese) je igral vso tekmo, Sandi Lovrič (Udinese) je igral do 65. minute Juventus : Spezia 2:0 (1:0)

Napoli : Lecce 1:1 (1:1) Četrtek, 1. september:

Atalanta : Torino 3:1 (1:0)

Bologna : Salernitana 1:1 (0:0)