Lovriću in Bijolu se je v serie A izšlo v tretje

Nogometaši Udineseja so v uvodnem dejanju 3. kroga italijanskega prvenstva v gosteh ugnali Monzo (2:1). Tako sta se Sandi Lovrić in Jaka Bijol razveselila prve zmage v serie A, odkar sta se pridružila klubu iz Vidma. Lovrić je odigral 69 minut, Bijol, ki je na zadnji tekmi prejel udarec v glavo in predčasno zapustil igrišče, pa je ostal na klopi. V petkovem derbiju se merita Lazio in Inter, v soboto pa bo še kako zanimivo na obračunu med neporaženima velikanoma, Juventusom in Romo.