Pozabite na Ronalda in Messija, slovenski rekord ruši 22-letni Viking!

Erling Braut Haaland je leta 2019 zaslovel na SP do 20 let, ko je na dvoboju s Hondurasom dosegel neverjetnih devet zadetkov. Tri leta pozneje velja za drugega najdražjega nogometaša na svetu.

Če gre zaupati oceni Transfermarkta, bo v soboto v Stožicah zaigral drugi najdražji nogometaš na svetu. V Sloveniji se bo prvič predstavil igralec s tako visoko tržno vrednostjo (150 milijonov evrov). To je 22-letni norveški strelski fenomen Erling Braut Haaland. Vroči Skandinavec pa še zdaleč ni prvi zvezdnik s seznama najdražjih nogometašev na svetu, ki so že okusili igranje na sončni strani Alp. Takšnih primerov je kar nekaj. Preverite!

Če sta v zadnjih desetletjih tako na igrišču kot na naslovnicah največjih (športnih) medijev prevladovala večna rivala Cristiano Ronaldo in Lionel Messi ter kot za stavo v norem ritmu postavljala nove mejnike in rušila vse mogoče rekorde, pa je nogometni svet v obdobju, ko sta Portugalec in Argentinec že krepko zakorakala v četrto desetletje, izbral nova junaka.

Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Braut Haaland, zvezdnika PSG in Manchester Cityja, enih izmed najbogatejših klubov na svetu, sta najbolj izstopajoča predstavnika nove generacije, ki še kako uspešno kljubuje zahtevam modernega, hitrejšega in brutalnega nogometa.

Sin nogometaša in sedmerobojke, ki še ni gostoval v Sloveniji

Na Otoku se je ekspresno povzpel na vrh lestvice najboljših strelcev. Njegova tržna vrednost znaša 150 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat več od vrednosti vseh klubov 1. SNL skupaj. Norvežan prihaja v Ljubljano v odlični formi. Na zadnjih 99 tekmah je zabil kar sto zadetkov. Foto: Reuters Njuna statistika je izjemna, z golgeterskim občutkom navdušuje zlasti svetlolasi Norvežan, ki predstavlja eno največjih nogometnih atrakcij, kar si jih lahko privoščiš. V soboto se bo prvič v karieri predstavil na slovenskih tleh. V ligi narodov bo gostoval z norveško izbrano vrsto in poskušal prekrižati načrte Kekovi zasedbi.

Pred tremi meseci je v Oslu namučil slovensko obrambo, Miho Blažiča prisilil k prekršku za rdeči karton, na koncu pa je vse njegove strele v okvir vrat ubranil Jan Oblak. V soboto se mu pred polnimi tribunami stadiona v Stožicah ponuja nova priložnost, da se prvič vpiše med strelce proti Sloveniji.

V članski reprezentanci ima sicer izvrstno povprečje, na 21 nastopih se je med strelce vpisal kar 20-krat. Odlikuje ga marsikaj, zlasti neverjetne fizične sposobnosti. Kot sin nekdanjega nogometaša in atletinje, sedmerobojke, je podedoval vrhunske športne gene. Rodil se je v Leedsu, v državi, kjer si tudi služi nogometni kruh, s čudežnimi dosežki pa je športno javnost razvajal že kot najstnik.

Ko sta se Jan Oblak in Erling Haaland pomerila pred tremi meseci v Oslu, je mreža Škofjeločana ostala nedotaknjena. Foto: Guliver Image

Na svetovnem prvenstvu do 20 let je tako pred tremi leti na dvoboju s Hondurasom prispeval kar devet zadetkov, Vikingi pa so zmagali z 12:0. Le nekaj mesecev pozneje je debitiral za člansko izbrano vrsto. To je bilo leto dni po tem, ko so Norvežani nazadnje gostovali v Sloveniji (1:1 v ligi narodov v Ljubljani), tako da Haaland še ni zaigral pri nas.

Trenutna lestvica nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo na svetu:

Nogometaš Država Klub (država) Tržna vrednost Kylian Mbappe Francija PSG (Fra) 160 milijonov evrov Erling Braut Haaland Norveška Manchester City (Ang) 150 Vinicius Junior Brazilija Real Madrid (Špa) 100 Phil Foden Anglija Manchester City (Ang) 90 Harry Kane Anglija Tottenham (Ang) 90 Mohamed Salah Egipt Liverpool (Ang) 90 Kevin de Bruyne Belgija Manchester City (Ang) 85 Bruno Fernandes Portugalska Manchester United (Ang) 85 Dušan Vlahović Srbija Juventus (Ita) 85

Vir: Transfermarkt

Trije superzvezdniki so že spoznali Ljudski vrt

Kylian Mbappe še ni zaigral v Sloveniji. Foto: Guliverimage Kateri nogometaši, če se sprehodimo po seznamu trenutno najdražjih igralcev na svetu na Transfermarktu, pa so že nastopili v Sloveniji?

Najdražji, 23-letni francoski as Kylian Mbappe, čigar tržno vrednost Transfermarkt ocenjuje na 160 milijonov evrov, še ni zaigral pri nas. Tudi njegov "nesojeni" klubski soigralec Vinicius Junior (Real Madrid), še eden izmed plejade mladih asov, ki naj bi zaznamovali nogomet v prihodnjem desetletju, ni zaigral v Sloveniji. 22-letni Brazilec, ki je letos bele baletnike z zadetkom v Parizu popeljal do evropskega naslova, je vreden okroglih sto milijonov evrov.

Je pa zanimivo, da nato na lestvici sledijo trije nogometni velemojstri, katerih tržna vrednost znaša 90 milijonov evrov, prav vsi pa že imajo izkušnje z igranjem v Sloveniji. Vsi trije so zvezdniki angleškega prvenstva, prav vsi so se že predstavili v Ljudskem vrtu, a ob različnih priložnostih.

Mohamed Salah (v sredini) je leta 2017 na gostovanju v Ljudskem vrtu dvakrat zatresel mrežo Maribora. Med strelce se je vpisal tudi Brazilec Philippe Coutinho (desno), ki je pred leti spadal med najdražje nogometaše sveta, za Liverpool pa je takrat igral tudi Nizozemec Georginio Wijnaldum. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Egipčan Mohamed Salah, dolgoletni simbol moči napada Liverpoola, s katerim je postal tudi evropski prvak, je v Sloveniji gostoval 17. oktobra 2017. Takrat so se rdeči v ligi prvakov znesli nad Mariborom. Zmagali so kar s 7:0, Salah pa je prispeval dva zadetka in podajo. To je še do danes najvišja gostujoča zmaga Liverpoola v ligi prvakov in najvišji domači poraz Maribora.

Mladi Anglež Phil Foden, ki brani barve Manchester Cityja, je 11. oktobra 2019 zaigral v dresu mladih levov, reprezentance Anglije do 21 let. Prijateljska tekma v Mariboru se je končala z 2:2, takrat je slovenske upe vodil še Primož Gliha.

Phil Foden (v spodnji vrsti povsem desno) je pred tremi leti gostoval v Ljudskem vrtu in remiziral s slovenskimi sovrstniki do 21 let. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Lani je v Ljudskem vrtu nastopil tudi Harry Kane, kapetan angleške reprezentance in eden najboljših strelcev na Otoku. Anglež se je vpisal med strelce tudi v Mariboru, ko je s Tottenhamom gostoval v konferenčni ligi proti Muri, a mu po koncu razburljivega dvoboja ni bilo do veselja. Londončani so proti črno-belim utrpeli presenetljiv poraz (1:2), Kane, ki je lani na domači tekmi kar trikrat zatresel mrežo Prekmurcev, pa je tako ostal brez napredovanja.

Harry Kane je lani s Tottenhamom, ki je še pred koncem prvega polčasa ostal brez enega igralca, nepričakovano doživel poraz proti Muri v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Takrat je bila tržna vrednost Kana 120 milijonov evrov, s čimer je postal najdražji nogometaš, ki je kadarkoli gostoval v Sloveniji. Od sobote bo rekorder njegov mlajši stanovski kolega iz Norveške, s katerim ga v tej sezoni čakajo hude bitke v angleškem prvenstvu.

Bruno Fernandes bi moral priti, a ...

Bruno Fernandes, ki je pred leti pri Sportingu iz Lizbone sodeloval tudi z Andražem Šporarjem, še ni gostoval v Sloveniji. Če leta 2020 ne bi izbruhnila pandemija, bi s portugalsko izbrano vrsto zaigral v Stožicah. Foto: Guliverimage Mladi srbski zvezdnik Dušan Vlahović, ki je lani dvignil ogromno prahu s prestopom iz Fiorentine k Juventusu, je vreden 85 milijonov evrov. Letos bi lahko gostoval v Ljubljani, a ga srbski selektor Dragan Stojković zaradi bolečin v stegenski mišici ni vpoklical v reprezentanco. Srečanje v Stožicah, zadnje domače, na katerem je nastopila Slovenija v tem letu, se je sicer končalo z 2:2, Srbi pa so zapravili prednost dveh zadetkov.

S tržno vrednostjo 85 milijonov evrov se lahko pohvali tudi Portugalec Bruno Fernandes. Nastopa za Manchester United, ki je po skromnem vstopu v sezono začel nizati zmage in se približal vrhu angleškega prvenstva. Fernandes je del kariere preživel zelo blizu Slovenije. Med letoma 2013 in 2016 je nosil dres Udineseja iz bližnjega Vidma, z reprezentanco pa se ni nikdar predstavil v Ljubljani. Portugalska se namreč ni nikoli pomerila s Slovenijo. Bilo je že dogovorjeno, da se bodo nekdanji evropski prvaki (2016) v Ljubljani predstavili leta 2020 v sklopu praznovanja 100-letnice Nogometne zveze Slovenije (NZS), a je nato načrte pokvarila pandemija covid-19.

Ni manjkalo veliko, pa bi v Sloveniji lahko zaigral tudi Kevin de Bruyne (Manchester City). 31-letni Belgijec za reprezentanco nastopa od leta 2010, zbral je že 91 nastopov (in prispeval 24 zadetkov), 8. oktobra 2011, ko so se rdeči vragi v prijateljskem dvoboju pomerili s Slovenijo v Stožicah, dvoboj pa se je končal brez zadetkov, pa zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo.

Večna lestvica nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo na svetu:

Nogometaš Država Klub (država) Tržna vrednost Kylian Mbappe Francija PSG (Fra) 200 milijonov evrov dec 2018 Neymar Brazilija PSG (Fra) 180 jan 2018 Lionel Messi Argentina Barcelona (Špa) 180 jan 2018 Raheem Sterling Anglija Manchester City (Ang) 160 dec 2019 Erling Braut Haaland Norveška Borussia Dortmund (Nem) 150 okt 2021 Sadio Mane Senegal Liverpool (Ang) 150 dec 2019 Mohamed Salah Egipt Liverpool (Ang) 150 maj 2018 Harry Kane Anglija Tottenham (Ang) 150 maj 2018 Antoine Griezmann Francija Atletico Madrid (Špa) 150 dec 2018 Kevin de Bruyne Belgija Manchester City (Ang) 150 maj 2018 Philippe Coutinho Brazilija Barcelona (Špa) 150 okt 2018 Eden Hazard Belgija Chelsea (Ang) 150 okt 2018

Vir: Transfermarkt

Mbappeja, Neymarja in Messija še ni bilo, je pa ...

Tako bo v soboto v Ljubljani gostoval eden največjih nogometnih zvezdnikov na svetu. Takšno tržno vrednost, kot jo ima zdaj Haaland (150 milijonov evrov), je imelo v zgodovini nogometa le 12 igralcev na svetu. Na večni lestvici so v ospredju člani atomskega trojčka pri PSG, Kylian Mbappe (njegova vrednost je v preteklosti znašala že 200 milijonov evrov), Neymar (180) in Lionel Messi (180), a ni še nihče izmed omenjene trojice gostoval v Sloveniji.

Bogati predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi je letos skupaj z Aleksandrom Čeferinom gostoval na športno-marketinški konferenci Sporto na stadionu Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Se je pa v Ljubljani po zaslugi predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina večkrat mudil njihov predsednik Nasser Al-Khelaifi. V teh dneh se funkcionarska smetana Uefe druži na Hrvaškem. Zasedanje izvršnega odbora poteka na Hvaru.

Sterling v Ljubljani, Coutinho in Hazard v Mariboru

Kar zadeva preostale nogometaše, katerih tržna vrednost je v preteklosti že znašala (vsaj) 150 milijonov evrov, velja izpostaviti Angleža Raheema Sterlinga. Napadalec, rojen na Jamajki, je pred kratkim gostoval v neposredni soseščini Slovenije in s Chelseajem v ligi prvakov ostal praznih rok v Zagrebu, v Ljubljani pa je 14. junija 2015 pomagal trem levom do kvalifikacijske zmage nad Slovenijo s 3:2. Lahko bi gostoval tudi leto dni pozneje, a je takrat remi z 0:0 izpustil zaradi poškodbe. Ko je pred sedmimi leti zaigral v Stožicah, je njegova tržna vrednost znašala 40 milijonov evrov. Vrhunec je dosegla štiri leta pozneje, ko je bila kar štirikrat višja.

Ko je Raheem Sterling s tremi levi gostoval v Ljubljani, je za Slovenijo branil še Samir Handanović, v obrambi pa sodeloval tudi z Mišem Brečkom, zdajšnjim selektorjem do 19 let. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Sloveniji sta gostovala še Brazilec Philippe Coutinho (leta 2017 z Liverpoolom v Ljudskem vrtu) in Belgijec Eden Hazard (leta 2014 s Chelseajem v Ljudskem vrtu), v Mariboru sta zaigrala tudi že omenjena Mohamed Salah (Liverpool) in Harry Kane (Tottenham), pri čemer velja dodati, da je Salah leta 2014, ko sta se na prepolnih Stožicah v prijateljski tekmi pomerila Olimpija in Chelsea, zaigral tudi v Ljubljani.

Mohamed Salah je pred osmimi leti gostoval v Sloveniji v modrem dresu Chelseaja. Takrat je barve Olimpije branil tudi nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Rodić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Senegalec Sadio Mane, novopečeni as Bayerna, je leta 2017 izpustil gostovanje Liverpoola v Sloveniji v ligi prvakov zaradi poškodbe, v Sloveniji pa poleg Kevina de Bruyna ni gostoval niti Francoz Antoine Griezmann, Oblakov soigralec pri Atleticu, ki bo konec leta v Katarju z galskimi petelini branil svetovni naslov.

Eden Hazard nima najlepših spominov na Slovenijo, saj je leta 2014 s Chelseajem v ligi prvakov proti Mariboru osvojil le točko (1:1), obenem pa mu je Jasmin Handanović ubranil kazenski strel. Foto: Vid Ponikvar

Haalanda z Norveško ne bo na svetovnem prvenstvu. V kvalifikacijah sta mu v skupini načrte prekrižali Nizozemska in Turčija, tako da bo podobno kot slovenski reprezentanti največji nogometni spektakel na svetu, ki bo prvič v zgodovini potekal v hladnejših mesecih, novembra in decembra, spremljal le kot gledalec.

Bodo pa lahko njegove vrline spremljali ljubitelji nogometa v Sloveniji v soboto. Če sklepamo po prodaji vstopnic, se konec tedna obeta slovensko-norveški spektakel pred polnimi tribunami, Slovenijo pa bo na seznamu nastopov na gostovanjih obkljukal še eden izmed svetovnih superzvezdnikov.

