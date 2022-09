Haalanda namesto o Sloveniji pričakala manj prijetna vprašanja

Kekova četa bo v soboto odigrala zadnjo domačo tekmo lige prvakov v skupini B4. Prvo zmago bo lovila proti Norveški, kakovostni reprezentanci, ki se, podobno kot Slovenija, ni uvrstila na svetovno prvenstvo, čeprav ima v svojih kar nekaj izstopajočih zvezdnikov. Nad vsemi sije zvezda Erlinga Brauta Haalanda, v tem trenutku najverjetneje najbolj vročega napadalca na svetu, ki v dresu Manchester Cityja zabija kot za stavo, niz pa želi nadaljevati tudi v soboto, ko se bo še drugič letos pomeril s Slovenijo. Na prvi tekmi v Oslu strelsko ni bil uspešen. Končalo se je z 0:0, po tekmi pa je kot glavni razlog za omenjeni rezultat izpostavil slovenskega kapetana Jana Oblaka.

Za City navija že od mladih nog

Ko se je pridružil Cityju, so se mu uresničile sanje. Foto: Reuters Na sredini novinarski konferenci v Oslu so namesto vprašanj o Sloveniji prevladovala tista, ki so se nanašala na njegov klub Manchester City. Tako je moral odgovarjati na neprijetna vprašanja, kako se počuti v dresu kluba, katerega lastniki so obtoženi množičnih kršitev človekovih pravic.

''Nikoli jih nisem srečal, zato jih sploh ne poznam takih. To so precej močne obtožbe. Ko jih tako izrekate, vam ne morem pomagati s tem, da bi o tem veliko govoril,'' je odgovoril najboljši strelec angleškega prvenstva, ki je pred tem navduševal v dresih Borussie Dortmund, Salzburga in Moldeja. Režim v ZAE velja sicer po podatkih Združenih narodov za eno najstrožjih diktatur na Bližnjem vzhodu.

Odkar je Mansour bin Zayed Al Nahyan lastnik Cityja, beleži klub iz Manchestra ob dragih nakupih ogromne uspehe, še vedno pa ni uresničil največje želje in osvojil lige prvakov. Foto: Guliverimage

Lastnik Cityja šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan je podpredsednik vlade v prestolnici Abu Dabi, na vprašanje novinarja NRK o obtožbah, da City deluje s pomočjo pranja denarja, pa je Haaland raje izpostavil športno plat: ''Navijač Cityja sem že od mladih nog. Moj oče je igral zanj. Dosegel sem že 14 zadetkov (na zgolj 11 tekmah, op. p.), spodobno vstopil v sezono. Razmišljam le o športnih stvareh. Želel sem izbrati klub, trenerja, soigralce, ob katerih bom napredoval. Dobro sem izbral,'' je Haaland, s trenutno tržno vrednostjo 150 milijonov evrov, najdražji igralec, ki bo kdajkoli zaigral na slovenskih zelenicah, pojasnil, kako se je pridružil klubu, za katerega stiska pesti že od otroštva.

Vprašljiv nastop zvezdnika Arsenala

Martin Odegaard je zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil pred tekmo z Brentfordom, vprašljiv za nastop v Ljubljani. Foto: Reuters V norveškem dresu je dosegel na 21 tekmah že 20 zadetkov. V soboto se bo pomeril v Ljubljani, prav lahko pa se zgodi, da bo nosil še kapetanski trak. Kapetan Norveške Martin Odegaard je namreč zaradi poškodbe mišice preskočil zadnjo prvenstveno tekmo na Otoku proti Brentfordu, norveški selektor Stale Solbakken pa je potrdil, da je nekdanji up madridskega Reala vprašljiv za dvoboj s Slovenijo.

Obstaja večja verjetnost, da bo nared za drugo tekmo, zadnji dvoboj lige narodov, ko bo Norveška v torek gostila Srbijo. Isti dan bo Kekova četa gostovala na Švedskem, takrat pa bo tudi odločala o tem, ali si bo priigrala obstanek v ligi B in v skupini B4 ne bo osvojila zadnjega mesta.

Norvežani zaradi kazni proti Sloveniji ne bodo mogli računati na pomoč branilca Feyenoorda Marcusa Holmgrena Pedersena. Dvoboj se bo začel v soboto ob 18. uri, glavni sodnik bo Belgijec Lawrence Visser.