Prekrasno, kaj uspeva Sloveniji! Kekova četa po evrogolu spisala zgodovino.

Slovenska nogometna reprezentanca je poskrbela za čudovit jesenski večer, v katerem so lahko vse bolj evforični navijači znova prišli na svoj račun. Kekova četa je v Belfastu na krilih evrogola Adama Gnezde Čerina preskočila tradicionalno neugodno severnoirsko oviro in se z zgodovinsko zmago, sploh prvo na ''Otoku'', še približala preboju na Euru. Prihodnji mesec bo imela v Köbenhavnu že prvo zaključno žogico!

V Belfastu je bilo v zraku nekaj posebnega. Sloveniji gre imenitno, iz tekme v tekmo dokazuje, da je vešča igranja na vrhunski ravni, takšni, s katero bi si zaslužila nastop na velikem tekmovanju. Vseeno pa selektor Matjaž Kek ni kar tako opozarjal, da je skupina zelo tekmovalna, da razlike med reprezentancami niso velike.

Sloveniji je uspelo! V gosteh je premagala Severno Irsko in ohranila +4 pred Kazahstanom. Nogometaši so se po tekmi zahvalili navijačem za izjemno podpori v Belfastu. Euro2024 je vse bližje! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/NTgJGeSsNM — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 17, 2023

Tako je Kazahstan z zmago na torkovi uverturi na Finskem (2:1) poskrbel za dodatno gnečo pri vrhu, Sloveniji (pa tudi Danski, ki bi si lahko ob remiju na Finskem danes že zagotovila vstopnico za Euro) pa pokvaril načrte, saj bo morala do konca kvalifikacijskega ciklusa, če želi uresničiti cilj, osvojiti več točk kot bi bilo to potrebno, če se Kazahstan ne bi veselil v Helsinkih.

Severna Irska : Slovenija 0:1 (0:1) Stadion Wndsor Park, gledalcev 16.332, sodniki: Kovacs, Marinescu, Artene (vsi Romunija).

Strelec: 0:1 Gnezda Čerin (5.).

Severna Irska: Peacock-Farrell, Lewis, J. Evans, Toal, Hume, S. Charles, Taylor (od 63. Saville), Thompson (od 63. Price), Llyons (od 87. McMenamin), Smyth (od 63. D. Charles), Magennis (od 46. Washington).

Slovenija: Oblak, Janža (od 84. Verbič), Bijol, Blažič, Karničnik, Mlakar (od 75. Lovrić), Elšnik, Gnezda Čerin Stojanović, Šeško, Šporar (od 75. Kurtić).

Rumeni kartoni: S. Charles, Thompson, Smyth, J. Evans; Elšnik, Šporar.

Rdeči karton: S. Charles (58.).

Kek ne menja zmagovitega konja

Slovenski nogometaši so v zadnjem času vajeni razprodanih stadionov. Tako je bilo tudi v Belfast, Windsor Park je bil znova poln. Nogomet je na Severnem Irskem tradicija, ljudje uživajo, ko spremljajo svoje nogometaše, pa četudi niso najboljši in so daleč od odmevnih uspehov. Ljubezen do športa je velika, pregovorna pa je tudi otoška borbenost in nepopustljivost.

Matjaž Kek je tekmo začel v enaki postavi kot srečanje s Finsko. Foto: Reuters

Sloveniji so se želeli maščevati za poraz v Stožicah (2:4), zato se jim je selektor Matjaž Kek zoperstavil z udarno slovensko zasedbo. Ni menjal zmagovitega konja. Ocenil je, da so si sobotni junaki, ki so pahnili na kolena Fince (3:0), že povrnili energijo in svežino, potrebno za izziv v Belfastu. Tako je na Severnem Irskem zaigrala enajsterica Oblak, Janža, Bijol, Blažič, Karničnik, Mlakar, Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Šeško in Šporar, kateri gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu.

Belfast. Belo in hitro. Evrogol Gnezde Čerina.

Besedna simbolika mesta Belfast je držala kot pribito. Slovenija je nastopila v beli igralni opremi in hitro povedla. Bel – fast (po angleško hiter). Kekova četa je zadela v polno že v peti minuti, Jamal Lewis je storil prekršek nad Benjaminom Šeškom tik pred kazenskim prostorom gostiteljev.

Gnezda Čerin je zadel za vodstvo Slovenije. Foto: Reuters

Žogo je vzel v svoje Adam Gnezda Čerin, se suvereno in samozavestno lotil naloge in s popolnim, neubranljivim udarcem, žoga se je od vratnice odbila v gol, matiral vratarja Severne Irske. Presrečni strelec, ki nosi dres s številko 22, je ob soigralcih stekel do slovenske klopi, sledil je prizor, ki še dodatno potrjuje tisto, o čemer govori že vsa Slovenija. Kako je vzdušje v reprezentanci imenitno in zaradi kakovosti, ki jo izkazujejo nogometaši, kar kliče po nastopu na velikem tekmovanju. Za nagrado.

Lestvica skupine H: 1. Slovenija 8 6 1 1 17:6 19

2. Danska 8 6 1 1 17:7 19

3. Kazahstan 8 5 0 3 12:9 15

4. Finska 8 4 0 4 12:9 12

5. Severna Irska 8 2 0 6 7:9 6

6. San Marino 8 0 0 8 1:26 0

Slovenski navijači večkrat preglasili domače

Ko je Gnezda Čerin v 25. nastopu dosegel tretji zadetek v državnem dresu, se je pisala prav posebna zgodovina. Windsor Park je bil do trenutka, ko je nogometni ponos Idrije sprožil neubranljiv projekt, najmanj prijazen stadion do slovenskih strelcev na svetu, saj na treh predhodnih tekmah niso zadeli niti enkrat. Tokrat so že po petih minutah in podobno kot prejšnji mesec v Ljubljani, takrat je Andraž Šporar zadel v polno že po teh minutah, ekspresno spravili v slabo voljo tekmece z Otoka. V Stožicah so resda Severni Irci hitro in spretno vrnili udarec, izenačili na 1:1 že v 7. minuti, takšen razplet pa se v Belfastu ni uresničil. Kekova četa, ki je dozorela v marsikaterih pogledih, je pokazala dovoljšno mero discipline in pragmatičnosti, da je znala zajeziti vse domače napade.

Gostujoči navijači, v Belfast jih je pripotovalo okrog 300, od tega jih je bilo 200 postavljeno v majhen sektor v kotu med tribunama, so bili zelo bučni in večkrat preglasili številčnejše Severne Irce. Izbor navijaških pesmi je vključeval številne ponarodele domače glasbene uspešnice. Zanimivo je bilo, da so do 30. minute padli zadetki na vseh večernih kvalifikacijskih tekmah razen na tisti, kjer se je to najbolj pričakovalo. Na gostovanju Danske v San Marinu.

Benjamin Šeško je meril v polno, a je bil njegov zadetek naknadno po posredovanju Vara razveljavljen. Foto: Reuters

Sodnik razveljavil jubilejni deseti zadetek Šeška

V 31. minuti je sledil nov udarec za gostitelje. Eksplozivni Benjamin Šeško se je znašel ob pravem trenutku na pravem mestu, izkoristil veliko napake domačega branilca, a se po njegovem zdaj že prepoznavnem proslavljanju zadetka z visokim skokom v zrak ni dolgo veselil. Sodnik Istvan Kovacs iz Romunije je prejel namig, da pri zadetku Slovenije ni bilo vse regularno. In res, po ogledu VAR posnetka je razveljavil zadetek. Težava za Slovenijo je nastala, ker se je Andraž Šporar, ne pa strelec Šeško, ob resda manj uspešni podaji Jana Mlakarja z leve strani, po kateri pa se je žoga po napaki gostiteljev srečno le odbila do napadalca Leipziga, nahajal v nedovoljenem položaju. Tako ni bilo nič od jubilejnega desetega zadetka Šeška, ki bi zaradi mladosti (20 let) zagotovo zelo odmeval.

Severnim Ircem se je resda uresničila želja, ki jo je izpostavil selektor Michael O'Neill, da bi imeli večjo posest žoge, a jim to ni pomagalo. Borbeni Slovenci so odigrali na ''evropski'' ravni, včasih, če ni šlo drugače, pa so težave reševali z ostrimi prekrški. Po enem izmed njih, s katerim je preprečil protinapad gostiteljev, je Timi Max Elšnik prejel rumeni karton. Slovenci so se še naprej borili kot levi in v vetrovnem ter oblačnem ozračju ohranjali prednost. Če je bilo potrebno, je v obrambnih nalogah pomagal tudi Benjamin Šeško. To je bil še en polčas, ki je ogrel srca slovenskih navijačev.

Nov udarec za Severno Irsko, senzacionalne novice iz San Marina

Drugi polčas je ponudil za odtenek napadalnejšo igro gostiteljev, a je domače občinstvo zaman čakalo na trenutek, ko bi moral Jan Oblak seči po žogo v svojo mrežo. Severni Irci so bili vse bolj nervozni, a ne le na svojo nemoč, ampak tudi sodniški kriterij romunskega sodnika, ki je začel deliti rumene kartone kot po tekočem traku. V 56. minuti ga je najprej prejel Andraž Šporar, nato pa so od 58. do 60. minute prejeli tri rumena opozorila Severni Irci, kar je podžgalo domače navijače, še bolj razjarjene, ker je Shea Charles moral predčasno pod prho. Prejel je drugi rumeni karton, Slovenija je tako v zadnjo tretjino srečanja vstopila z igralcem več.

Drugi polčas je ponudil za odtenek napadalnejšo igro gostiteljev. Foto: Reuters

Dišalo je po imenitnem uspehu, a se Severni Irci še niso predali. Izvedli so veliko menjav, osvežili moštvo in napovedali lov na izenačenje. Izenačiti pa ni uspelo Severnim Ircem, ampak senzacionalno San Marinu, ki je v 61. minuti zatresel dansko mrežo in izenačil na 1:1! Če bi obveljalo pri teh rezultatih, bi se Sloveniji pošteno smejalo, saj bi se utrdila na vodilnem položaju. Naleti gostiteljev, pri katerih se je odsotnost izključenega igralca zelo poznala, sprva niso bili več tako izraziti, nato pa so v 70. minuti zapretili po igrivi akciji, po kateri se je strel z nevarnega položaja ponudil rezervistu Georgu Savillu, a je bil na mestu slovenski kapetan Jan Oblak. Ostalo je pri vodstvu Slovenije z 1:0.

Foto: Reuters

Nato je Danska v San Marinu le povedla z 2:1 in se izognila sramoti, selektor Kek, ki mu je znova zelo vživeto pomagal Boštjan Cesar, pa je začutil trenutek za prvi menjavi. Namesto načetega Šporarja, ki je odšepal z igrišča, je vstopil izkušeni zvezni igralec Jasmin Kurtić, izčrpanega ''delavca'' Mlakarja pa je zamenjal Sandi Lovrić. V konici napada je tako vztrajal le še Šeško, se je pa okrepila slovenska zvezna vrsta in gostiteljem preprečevala lažjo pot do slovenskega kazenskega prostora.

A vendarle ni vse potekalo brez težav. Severni Irci so z značilno trmo in nepopustljivostjo, občinstvo jih je bodrilo do zadnje sekunde, še enkrat ogrozili vrata Oblaka. V 84. minuti je prišel do strela znova Saville, a je na srečo gostov meril neposredno v Škofjeločana, ki bi se mu lahko podobno kot soigralcem prihodnji mesec uresničile sanje in bi se uvrstil na prvo veliko tekmovanje. Slovenski navijači so skandirali ''Gremo na Euro,'' diši po novi pravljici. Rezultat se ni spreminjal niti po petminutnem sodnikovem podaljšku, ko je sodnik odpiskal konec, je sledilo veliko veselje. Vseeno pa nogometaši nočejo podleči evforijo, saj je zavedajo, da še niso naredili vsega, kar zahteva preboj na Euro. Tako ostajajo zbrani in osredotočeni na nov izziv, gostovanje na Danskem.

Če bi Kekova četa nadaljevala sanjski zmagoviti niz, na zadnjih štirih tekmah je osvojila maksimalnih 12 točk, in v Köbenhavnu 17. novembra premagala Dansko, bi si že zagotovila vstopnico za Euro 2024. Če ne, ji preostane druga zaključna žogica, ki bo zagotovo potekala na razprodanem stadionu, ko bo 20. novembra v Ljubljani gostoval nepredvidljivi Kazahstan.