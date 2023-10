Belfast. Prekletstvo, kakršnega Slovenija ne pozna.

Slovenska nogometna reprezentanca je v obdobju državne samostojnosti gostovala v številnih mestih po vsem svetu. A le v enem se je mudila vsaj trikrat, pri čemer pa ni niti enkrat dosegla zadetka. To se ji je pripetilo v Belfastu, ravno v kraju, kjer bo pod vodstvom Matjaža Keka lovila nove točke in poskušala prekiniti še enega od manj slavnih nizov.

Kekovim varovancem gre v kvalifikacijah za Euro 2024 odlično. Vztrajajo pri vrhu, vse bližje so preboju na tako želeno veliko tekmovanje. Danes si lahko možnosti za podvig, po katerem bi po dolgem času v Sloveniji napočil čas za množično nogometno evforijo - ta bi prišla še posebej do izraza na poznejšem lovu navijačev na vstopnice za spektakel v Nemčiji -, še izboljšajo. Zlasti z zmago. Za zmago, ta bi bila že šesta v tem kvalifikacijskem ciklusu, pa potrebuješ zadetke. Slovenija jih v zadnjem obdobju dosega ogromno, v tem blestita zlasti Benjamin Šeško in Andraž Šporar, a ju danes čaka tradicionalno neugodno prizorišče, na katerem Slovenija na treh tekmah ni dosegla še niti enega gola.

Andraž Šporar je prejšnji mesec v Ljubljani mrežo Severne Irske zatresel kar dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com

Trikrat je že gostovala na Windsor Parku, a vselej na vrata gostiteljev streljala s slepimi naboji. Ko jo je vodil še Matjaž Kek, je v kvalifikacijah za SP 2010 izgubila z 0:1, dve leti pozneje pa se v kvalifikacijah za Euro 2012 razšla s Severnimi Irci brez zadetkov. Niz brez doseženega zadetka Slovenije se je nadaljeval leta 2016, ko so se v Belfast podali pod vodstvom Srečka Katanca, a izgubili prijateljsko tekmo z 0:1. Takrat je imela Slovenija ogromno priložnosti, najlepšo, to je bil strel z bele točke, pa je zapravil Milivoje Novaković, zdajšnji pomočnik selektorja Matjaža Keka. Kot da bi bila mreža slovenskega tekmeca na Windsor Parku vselej začarana.

Bodo danes navijači Severne Irske prvič v zgodovini na domači tekmi s Slovenijo objokovali poraz? Foto: Guliverimage

V zgodovini slovenskega nogometa tako ni kraja, v katerem bi članska reprezentanca odigrala vsaj tri tekme in vselej ostala brez doseženega zadetka. Kot že nekajkrat v zadnjem obdobju pa bi lahko selektor Kek postavil nov mejnik slovenskega nogometa. Pred tremi dnevi je popeljal izbrance do prve zmage nad Finsko, na četrtem medsebojnem obračunu Slovenije in velikih uharic, danes pa lahko odpravi še prekletstvo Belfasta. Veliko sreče, slovenski junaki! Dvoboj se bo začel ob 20.45, glavni sodnik bo Romun Istvan Kovacs.

Kekovi izbranci so v soboto prvič v zgodovini premagali Finsko, danes pa bi lahko prvič zatresli še mrežo Severne Irske v gosteh. To bi bila tudi prva zmaga Slovenije na Otoku. Do zdaj so gostovali pri Angliji, Škotski, Walesu in Severni Irski devetkrat, trikrat remizirali z 0:0 (proti Severni Irski, Škotski in Walesu), šestkrat pa izgubili. Skupna razlika v zadetkih znaša 2:9. Oba zadetka so dosegli na Wembleyju proti Angliji (1:2 in 1:3). Tradicija gostovanj Slovenije na Otoku tako priča o tem, da se mreže gostitelja tresejo zelo redko.

Windsor Park bo danes proti Sloveniji poln do zadnjega kotička, na stadionu bo tudi okrog 200 Slovencev. Foto: Guliverimage

Nogometni stadion Windsor Park v Belfastu sprejme 18.500 obiskovalcev. Zgrajen je bil leta 1903, v davnih časih se je lahko na njem stiskalo tudi po 60 tisoč gledalcev, v letih 1996 in 2015 pa so ga posodobili. Že dolgo je dom izbrane vrste Severne Irske, leta 2021 pa je bil deležen ogromne časti, saj je gostil evropski superpokalni dvoboj, na katerem je Chelsea po 11-metrovkah premagal Villarreal (6:5). Odločitev o tem, da bo dvoboj za evropsko lovoriko odigran prav na Severnem Irskem, je bila sprejeta ravno v Ljubljani. Zgodilo se je 24. septembra 2019, ko je v Sloveniji sestankoval izvršni odbor Uefe na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom.

Največje mesto na Severnem Irskem Belfast bo leta 2028 eno izmed desetih prizorišč Eura. To pa ne bo Windsor Park, saj nima zahtevane kapacitete 30 tisoč sedežev, ampak nov objekt Casement Park. Na njem so do leta 2013 igrali galski športi, nato pa športniki nanj niso več stopili. Zdaj ga nameravajo obnoviti in spremeniti v moderen nogometni objekt s kapaciteto 34.500 mest. To bo Severne Irce stalo okrog 120 milijonov evrov.

Kekovo četo prihodnji mesec čaka še gostovanje na Danskem na stadionu Parken, na katerega slovenska reprezentanca nima lepih spominov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na svetu je kar nekaj objektov, na katerih je Slovenija gostovala dvakrat in ostala brez doseženega zadetka. Med njimi po skromnih rezultatih najbolj izstopa stadion Parken v Köbenhavnu (0:3 in 0:4), na katerem se bo Kekova četa predstavila prihodnji mesec. Slovenija je ostala brez zadetka tudi na obeh tekmah na stadionu Wörthersee v Celovcu (0:3 in 0:1), nikoli pa ni zatresla mreže gostiteljev tudi na Hampden Parku v Glasgowu (0:0 in 0:1). Dvakrat je ostala z ničlo v napadu tudi v Dohi v Katarju (0:1 in 0:0), kjer pa se je v letih 2015 in 2022 predstavila na različnih stadionih.