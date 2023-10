"Večino denarja sem porabil za ženske in alkohol. Preostalo sem zapravil."

Belfast, torkova postojanka Kekove čete v kvalifikacijah za Euro 2024, je edino mesto v Evropi, v katerem je letališče poimenovano po pokojnem nogometašu. Ta čast je pripadla Georgeu Bestu, nepozabnemu mojstru preigravanja, ki je bil včasih eden najboljših nogometašev na svetu, nato pa ga je neukrotljiva strast do alkohola, lepih deklet, hitrih avtov, mamil in iger na srečo privedla do bridkega konca, samouničenja in smrti v 60. letu.

Čeprav je Evropa širna in prostrana, v njeni zgodovini pa je izstopalo ogromno izjemnih nogometašev, je Severna Irska za zdaj edina dežela, katere letališče nosi ime po pokojnem zvezdniku.

Letališče v Belfastu nosi ime po Georgeu Bestu. Foto: Guliverimage

Pravzaprav sta v Evropi po nogometašu poimenovani le dve letališči. Prvo je v Belfastu in od 22. maja 2006, takrat bi pokojni George Best dopolnil okroglih 60 let, nosi ime po najboljšem nogometašu Severne Irske vseh časov, ki je naslovnice žal polnil tudi s številnimi kontroverznimi dogodki in pretiranimi izlivi hedonizma, drugo pa na portugalskem otoku Madeira v Funchalu, rojstnem kraju Cristiana Ronalda, kjer so leta 2016, kmalu po tem, ko so Portugalci postali evropski prvaki, letališče poimenovali po superzvezdniku CR7. Takrat so svet obšle tudi tragikomične fotografije ponesrečenega kipa portugalskega nogometnega rekorderja.

Na Portugalskem so letališče v Funchalu poimenovali po Cristianu Ronaldu, svet pa so obšle fotografije podobe portretnega kipa, ki je naletel na javno zgražanje in posmeh. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da sta oba omenjena nogometna zvezdnika navduševala navijače Manchester Uniteda. Vsak v svojem obdobju, na hrbtni strani dresa je pri obeh izstopala številka sedem, ki je na Old Traffordu deležna posebnega spoštovanja.

Danes bodo torej najboljši nogometaši, kar jih ponuja Slovenija, pristali v Belfastu. Največje mesto na Severnem Irskem ima dve letališči. Kekova četa bo prispela na Mednarodno letališče Belfast, ki je večje in sprejema polete iz tujine, od središča Belfasta pa je oddaljeno 25 kilometrov. Tako Jana Oblaka, Benjamina Šeška in druščine pot ne bo vodila na drugo letališče, ki je bližje Belfastu in nosi neprimerljivo večjo nogometno simboliko, a je namenjeno predvsem notranjim poletom po Veliki Britaniji. Od leta 2006 nosi ime enega najbolj legendarnih nogometašev, kar jih je spoznala Evropa.

Postal najboljši evropski nogometaš, a ...

Zaslovel je že kot najstnik in postal klubska ikona Manchester Uniteda. Foto: Thinkstock George Best predstavlja ponos severnoirskega nogometa, njegovo dušo, vse skupaj pa zanima, kako bi potekala njegova kariera, če v njem ne bi prebival nemirni duh, zaradi katerega ni želel zadovoljiti le nogometnih potreb, ampak iskal potešitev predvsem z alkoholom, lepimi dekleti, športnimi avtomobili in igrami na srečo.

Preveč je bilo nečednih odvisnosti, ki jih ni znal nadzorovati v zdravih odmerkih. To ga je vodilo v propad, ostal pa je bogat spomin na vse, kar je zapustil nogometu. Na vse dosežke, uspehe, priznanja, atraktivne zadetke in lahkotna preigravanja. Teh pa je bilo ogromno. Tako dobrega nogometaša Severna Irska ni imela še nikoli.

Najlepših deset zadetkov v Bestovi karieri:

Zelo rad je pregloboko pogledal v kozarec. Foto: Guliverimage Veljal je za najbolj igrivega in dovršenega krilnega napadalca, bil je ljubljenec "gledališča sanj" v Manchestru, kjer je rdečim vragom pomagal tudi do evropskega naslova. Leta 1968 so ga razglasili za najboljšega evropskega igralca. A idila ni trajala dolgo. "Večino denarja sem porabil za ženske, alkohol in hitre avte. Preostalo sem zapravil," je verjetno njegov najslovitejši citat, s katerim je opisal svoj življenjski slog.

Rad je užival, tako zelo, da skoraj ni bilo dneva, ko ne bi pregloboko pogledal v kozarec. Zaradi tega niso trpeli le njegovi najbližji, ampak tudi njegova kariera, a mu ni bilo mar za vse skupaj. Nogometni genij, kakršen je bil, je raje užival po svoje. Na koncu mu ni bilo več pomoči. Ko se je leta 2002 po presaditvi jeter požvižgal na opozorila zdravnikov, naj neha piti alkoholne pijače, so mu malce pred 60. rojstnim dnem odpovedala pljuča. Izgubil je boj, katerega nesrečni konec se je slutil že dolgo.

Postal je peti Beatle

George Best, nogometaš, ki je znal preigravati kot nihče drug, zaradi daljše pričeske, prikupnega videza in priljubljenosti med pripadnicami nežnejšega spola pa se ga je kmalu oprijel vzdevek peti Beatle po nepozabni glasbeni skupini iz Liverpoola, je bil včasih najboljši. To je domiselno izžareval že njegov priimek. Bil je pač Best. Priimek ne bi mogel biti bolj primeren za vse tisto, kar je prikazoval na igrišču. Dres Manchester Uniteda je nosil 11 sezon, za rdeče vrage dosegel 137 zadetkov, vseskozi pa navduševal z atraktivnimi vložki, mojstrovinami in nesebičnimi podajami.

Tako veselo je poziral v družbi mis sveta, Švedinje Mary Stavins, britanske telovadke Suzanne Dando in pevke glasbene skupine Buck's Fizz Jay Aston. Foto: Guliverimage

"Leta 1969 sem se odrekel ženskam in alkoholu. To je bilo najtežjih 20 minut mojega življenja," je še eden izmed šaljivih, a žal tudi resničnih citatov, s katerim je dal vedeti, kako resno se je poskušal odvaditi nešportnih razvad, zaradi katerih njegova zvezda na nogometnih igriščih nikoli ni zažarela do konca.

Skrbi utapljal v alkoholu

Čeprav so ga zdravniki poskušali odvrniti od pitja alkoholnih pijač, se ni mogel upreti žlahtni kapljici. Foto: Guliverimage Takšen je pač bil. Pokesal se ni niti pred smrtjo. V zadnjih letih življenja, ko je imel že hude zdravstvene težave, je večkrat ponovil, da mu ni žal niti centa, ki ga je porabil za pijačo ali prostitutke. In dal vedeti, da bi se, če bi imel še eno priložnost, v življenju znova odločil enako.

Raje je užival v družbi najlepših deklet, se med rjuhami večkrat grel tudi z lepoticami, ki so zmagovale na največjih lepotnih izborih na svetu, in se tolažil z alkoholom. "Če bi lahko izbiral med tem, da na Anfieldu preigram pet igralcev in zatresem mrežo s polovice igrišča ali pa da spim z mis sveta, ne vem, kako bi se odločil. To je težka odločitev, a mi je na srečo uspelo oboje," se je rad pohvalil Severni Irec, ki so ga razglasili za najspretnejšega krilnega igralca v zgodovini nogometa. Vsaj na začetku kariere, ko mu demoni alkohola še niso uničevali športnega potenciala.

Najboljši nogometaš na svetu, ki ni nastopil na SP

V alkoholu je utapljal skrbi, saj je bolehal za kronično depresijo, po koncu kariere pa se večkrat znašel na naslovnicah zaradi neprimernih izpadov. Poskušali so mu dopovedati, da mu alkohol uničuje telo, a so opozorila pri njem vselej naletela na gluha ušesa. Tega ni hotel sprejeti. Po koncu igralske kariere, kar nekaj časa je prebil tudi na drugi strani velike luže in občasno navduševal v ZDA, je bankrotiral. V želji, da bi prišel do alkohola, se je fizično spravljal nad ženo in kradel denar. V vinjenem stanju se je sramotil pred televizijskimi kamerami, večkrat se je znašel tudi v zaporu.

Večkrat se je znašel v navzkrižju z zakonom. Foto: Getty Images

Nekoč velik nogometaš je doživel bridki konec. Leta 2005 je zapustil svet, na zadnjo pot ga je po ulicah Belfasta pospremilo več kot sto tisoč ljudi. Severna Irska je ostala brez največjega nogometnega virtuoza, na katerega je bila tako ponosna, da je po njem poimenovala tudi letališče. Ni šlo gladko, javna anketa o tem, ali naj letališče nosi njegovo ime, je pokazala, da je bilo za to 52, proti temu pa 48 odstotkov meščanov Belfasta. Bili so razdvojeni, tako kot je bila razdvojena kariera Besta, v kateri so se nogometne mojstrovine prepletale z nečednostmi zunaj stadionov.

O njem je z izbranimi besedami govoril tudi Brazilec Pele, nogometni kralj. Dobro je vedel, o čem govori, saj je igral nogomet v njegovem najboljšem obdobju. Foto: Guliverimage

V Belfastu še živi njegov nogometni duh, spomin na najlepše trenutke, ki jih je podaril zlasti Manchester Unitedu. Morda ga bodo v teh dneh občutili tudi Kekovi izbranci, ki jih v torek zvečer čaka prvovrstna priložnost, da si z zgodovinsko zmago na Severnem Irskem že skoraj zagotovijo preboj na Euro 2024. Na veliko tekmovanje, na katerem Best ni nastopil nikoli. Tako so ga pred leti razglasili za verjetno največjega nogometaša vseh časov, ki ni nikoli nastopil na svetovnem prvenstvu.