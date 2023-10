Hrvati po nedeljski zaušnici: Opravičujemo se. Imamo težavo.

Za Luko Modrićem in rojaki je zahteven teden. Po dveh porazih (s Turki in Valižani) zdaj o svojem morebitnem neposrednem napredovanju ne odločajo več sami.

Za Luko Modrićem in rojaki je zahteven teden. Po dveh porazih (s Turki in Valižani) zdaj o svojem morebitnem neposrednem napredovanju ne odločajo več sami. Foto: Guliverimage

"Moramo se opravičiti vsej Hrvaški za vse, kar smo prikazali na teh dveh tekmah. Vse, kar smo lahko naredili narobe, smo naredili. Pogledati se moramo v ogledalo in razmisliti," je po nedeljskem kvalifikacijskem porazu za evropsko prvenstvo z Walesom (1:2), po katerem Hrvati niso več odvisni le od sebe, dejal Josip Juranović, selektor Zlatko Dalić pa dodal, da prevzema odgovornost, in priznal, da imajo velike težave.

Za hrvaško nogometno reprezentanco, bronasto z zadnjega svetovnega prvenstva in svetovno podprvakinjo iz leta 2018, je klavrn teden, kakršnega že dolgo ni doživela.

Vanj je z remijem in tremi zmagami na računu vstopila kot prvouvrščena ekipa kvalifikacije skupine D, le nekaj dni zatem pa je po dveh porazih ter ničlah s Turčijo in Walesom na tretjem mestu in v boju za neposredno napredovanje na evropsko prvenstvo 2024 (tja vodita prvo in drugo mesto) ni več odvisna le od sebe.

Varovanci Zlatka Dalića so se kritik naposlušali že po četrtkovem porazu na stadionu Opus Arena v Osijeku, kjer so jih Turki premagali z 1:0 in prehiteli na lestvici.

Nato pa nedelja, gostovanje v Cardiffu in nov udarec za kockaste. Medlo igro v obrambi gostov je kaznoval Harry Wilson, ki je v 60. minuti Wales s svojim drugim golom popeljal v vodstvo z 2:0 ter z rojaki zdržal vse do konca in velikih treh točk za zmago z 2:1. Valižani so zdaj z enakim številom točk, a boljšim izkupičkom z medsebojnih tekem s Hrvati (remi in zmaga) na tako želenem drugem mestu.

"Vsak, ki zastopa svojo državo, si jo želi predstaviti na najboljši mogoč način. Mi smo bili jalovi, kar so vsi videli. Vsem se moramo opravičiti." Foto: Guliverimage

"Opravičilo vsem"

"Razočaranje. Vse, kar smo lahko naredili narobe, smo naredili. Pogledati se moramo v ogledalo in razmisliti. Po velikih uspehih smo pozabili na občutek, kako se uvrstiti na veliko tekmovanje. Za naslednje srečanje moramo biti v čim boljši formi in upati, da bodo nasprotniki naredili napako. Vsak, ki zastopa svojo državo, si jo želi predstaviti na najboljši mogoč način. Mi smo bili jalovi, kar so vsi videli. Vsem se moramo opravičiti. V peti minuti sem začutil bolečino v levih mečih, a sem do polčasa stisnil zobe. Bomo videli, kaj bo. Kvalifikacije? Morda smo prelahkotno vzeli položaj, v katerem smo bili. Zamisliti se moramo in analizirati, kaj smo naredili na teh dveh tekmah," so besede Josipa Juranovića povzeli pri Sportskih novostih.

"Bili smo v obetavnem položaju, zdaj pa smo se spravili v zahtevnega"

"Zaslužen poraz. Nasprotnik je bil boljši od nas. Nimamo energije, imamo težave v napadu. Res slabo. Spravili smo se v zahteven položaj. Bili smo v obetavnem položaju, zdaj pa smo odvisni od drugih. Ostajata še dve tekmi. Kot vedno prevzemam odgovornost. Zelo slaba predstava. Težko je bilo, nismo bili na pravi ravni. Na teh dveh tekmah se nam je zgodilo vse najslabše," je po porazu razmišljal Dalić in priznal, da imajo v fazi napada velike težave. "Kot vedno prevzemam odgovornost. Zelo slaba predstava. Težko je bilo, nismo bili na pravi ravni. Na teh dveh tekmah se nam je zgodilo vse najslabše," se je po porazu v Cardiffu s pepelom posul Zlatko Dalić. Foto: Guliverimage

"Vse dobre stvari, ki so nas prej krasile, so zdaj izginile"

"Ko nimaš energije, ko si na dveh tekmah ne ustvariš skoraj nič priložnosti, je to velika težava. Nismo imeli nobene ideje v napadu. Vse dobre stvari, ki so nas prej krasile, so zdaj izginile. Vsi skupaj moramo dvigniti glave in se opravičiti za to, kar se je zgodilo, ter počakati na naslednji dve tekmi. Nismo odvisni sami od sebe, nekaj se nam bo moralo poklopiti tudi na drugih tekmah. V teh 20 dneh se moramo zbrati in odigrati še ti dve tekmi," je dodal 56-letni selektor, ki so ga zasuli s številnimi kritikami, tudi zato, ker je v igro od prve minute poslal Domagoja Vido. Na 34-letnika se je po nedeljskem obračunu vsul plaz negodovanja, češ da je v veliki meri kriv za prejeti zadetek.

Turki kot prvi iz skupine na EP, pred Hrvati na papirju najlažja tekmeca

Vodilni Turki (16 točk), ki so si že zagotovili vstopnico za Euro, bodo do konca kvalifikacij odigrali še tekmo z Walesom, s katerim se zdaj Hrvati borijo za drugo mesto. Valižane ob tej tekmi čaka še srečanje z Armenijo. Hrvate čakata na papirju najlažja tekmeca, zadnja Latvija in Armenija. Hrvate novembra čakata tekmi z Latvijo in Armenijo, ki sta v skupini na zadnjem oziroma predzadnjem mestu. Foto: Guliverimage

Hrvati, ki so tik pred tekmo s Turčijo ostali brez napadalca Marka Livaje, ta je napovedal konec reprezentančne kariere, upajo, da jim bo v zadnjem, novembrskem delu kvalifikacij lahko pomagal Marcelo Brozović, ki je po tekmi odšepal v slačilnico, pestila naj bi ga poškodba gležnja. Že tako niso mogli računati na poškodovane Ivana Perišića, Andreja Kramarića in Bruna Petkovića.