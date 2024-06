Selektor Hrvaške Zlatko Dalić je po tekmi z Italijo, ki se je končala z remijem 1:1 in bolj ali manj izničila možnosti Hrvaške za napredovanje v izločilne boje, igralcem čestital za dobro tekmo, v kateri so pokazali veliko želje.

"Naš načrt je bil, da v prvem delu nadziramo igro in nasprotniku ne dovolimo priložnosti, kar nam je tudi uspelo. V drugem delu pa smo tvegali in to se nam je hitro obrestovalo. Želeli smo pridobiti prednost z nadzorom igre, na žalost pa smo bili kaznovani v 98. minuti," je po poročanju hrvaškega Indexa v uvodu dejal selektor Dalić, potem pa se na široko razgovoril o kar osemminutnem sodniškem dodatku, ki je močno vplival na končni razpet.

"Ne vem, kje je sodnik našel tistih osem minut dodatka. Govoril sem o tem, kako se že pet let obnašata Uefa in Fifa, a nihče ni poslušal, izpadel sem smešno. Zanje smo vsi majhni, vse, kar rečem, je kot bi govoril vetru. Ne more biti osem minut dodatka. Kakšni prekrški in prekinitve so bile, da smo dobili kar osem minut dodatka?" se je vprašal Dalić, ki krivde za rezultat ni želel prevaliti na sodnike.

"Ne bom krivil sodnikov. Proti Albaniji smo vse imeli v svojih rokah, tudi zdaj. Imeli smo dve enajstmetrovki, a smo ju zgrešili. Ampak žal mi je in boli me, da nas nihče ne spoštuje. Igrali smo ob 15. uri (proti Albaniji, op. a.), so takrat igrale tudi Italija, Francija, Nemčija? Hvala igralcem. To ni bil naš turnir," se je sprijaznil Dalić.

Zahvala navijačem

Selektor ni mogel mimo navijačev, ki so množično romali v Nemčijo. "V Nemčijo je prišlo sto tisoč Hrvatov, hvala jim za to. Ponosni smo. Razloge za to, da nismo napredovali, bom iskal med nami. Dejstvo pa je, da v 98. minuti ne smeš prejeti gola, so pa zmage in porazi sestavni del igre," je dejal Dalić.

Odgovarjal je tudi na vprašanja glede Luke Modrića, strelca edinega hrvaškega gola na tekmi z Italijo, ki ga je zamenjal v 80. minuti. Je bil kapetan Hrvaške utrujen ali je šlo za poškodbo?

"Zgrešil je enajstmetrovko, a takoj zatem zadel iz igre. Preživel je teh 80 minut, na igrišču je dal vse od sebe. Bil je preutrujen, načrt je bil, da na njegovo mesto pride bolj svež igralec, ki bo držal žogo. To je bil edini razlog, ni se poškodoval. Teh 80 minut je bil porabil maksimalno," je dejal Dalić, ki je po koncu tekme skušal potolažiti Modrića, ki ga je vse skupaj močno prizadelo.

Dalić: Kriv sem izključno jaz

"Res boli in zagotovo bo še dolgo bolelo. Ko pa vse seštejemo, ti sreča včasih da, včasih vzame, tako kot se je to zgodilo zdaj. Znali smo uživati ​​v zmagah in tudi v takih trenutkih moramo biti dostojanstveni. Za to, da nismo napredovali, sem kriv izključno jaz. Hvala igralcem za ta mesec truda in bolečine. Ni nam šlo in to je to," je sklenil Dalić.

To so scenariji, ki Hrvaško še vedno peljejo v izločilne boje



Hrvaška ima sicer še vedno teoretične možnosti za napredovanje v osmino finala, a se ji mora za to iziti več stvari, so izračunali pri hrvaškem Indexu. V sredo mora Portugalska premagati Gruzijo, Turčija pa Češko, medtem ko bodo danes navijali za zmago Danske nad Srbijo in prepričljivo zmago Anglije nad Slovenijo. Kaj pomeni prepričljivo? Hrvaški bi ustrezala zmaga Anglije s 3:0, a v primeru, da bi Slovenci zabili gol, bi se stvar še bolj zapletla. Če bi Anglija zmagala s 4:1, bi Hrvaška in Slovenija imela enako gol razliko (3:6), bi o boljšem položaju na lestvici tretjeuvrščenih v skupini odločali rumeni kartoni. Slovenci imajo trenutno tri rumene kartone manj kot Hrvati. Kaj pa, če se izenačijo tudi v številu rumenih kartonov? V tem primeru bi o napredovanju v izločilne boje odločal boljši učinek v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Po tem parametru pa je boljša Hrvaška, ki ima boljšo razliko v golih, poroča Index. A tudi tu se zgodba še ne konča. Hrvatom bi ustrezalo tudi, če bi Srbija danes s 3:0 premagala Dansko, ki ima prav tako dve točki in razliko v golih 2:2, in če bi seveda Anglija slavila nad Slovenijo. Danci imajo en rumen karton manj kot Slovenci, na lestvici iz kvalifikacij pa so boljši od Hrvaške.

