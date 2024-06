Angleški zvezdnik: Slovenci hočejo šokirati svet

Pisalo se je veliko, otoški mediji so zadevo predstavljali zelo dramatično, na koncu pa je ostalo pri sproščenem javnem nastopu Garetha Southgata, v katerem ni bilo zaznati pretirane zaskrbljenosti. Angleški strateg je pojasnil, kako je zadovoljen z odzivom igralcev na spoznanje, da na igrišču ne dajejo tistega, kar bi od njih pričakovali navijači. In tudi selektor.

"Veliko smo se pogovarjali o teh zadevah in jim posvetili veliko dela na igrišču. Vemo, kje moramo biti boljši. Ne skrivamo, da ne igramo tako, kot bi si želeli, o tem smo se odkrito pogovorili in dali karte na mizo. Igralci se strinjajo s tem, da so bile kritike upravičene. Pričakujem, da bodo po tem pogovoru in delu, ki smo ga opravli, pokazali proti Sloveniji več kot so na zadnji tekmi z Dansko," je angleški selektor optimist, kar se tiče kakovosti predstave proti Sloveniji, ki na tem Euru podobno kot Anglija še ni izgubila, a na lestvici Fifa za njo zaostaja več kot 50 mest, zaradi česar je v očeh angleških medijev deležna očitne vloge avtsajderja v skupini C.

Lahko Slovenija ostane neporažena tudi na tretji tekmi na tem Euru? V tem primeru bi si že zagotovila napredovanje med 16 najboljših. Foto: Reuters

Rice poln hvale na račun Slovenije

Na novinarski konferenci je bil izmed angleških igralcev prisoten Declan Rice. Nekdanji as West Hama, ki je lani prestopil k Arsenalu in z njim skoraj osvojil angleški naslov, ima o Sloveniji visoko mnenje. S strani izraelskega novinarja je v Kölnu prejel vprašanje, kako zahtevno se je zvezdniški zasedbi Anglije sploh pripraviti na tekmo proti ekipi, ki nima toliko znanih igralcev, niti nobenega igralca iz premier league.

Declan Rice opozarja angleško javnost, da Slovenija predstavlja vse prej kot enostavnega tekmeca. V to se je tudi prepričal ob ogledu tekem Kekove čete proti Danski in Srbiji. Foto: Guliverimage

Rice je na vprašanje, ki se je slišalo nekoliko slabšalno in ponižujoče do slovenske reprezentance, odgovoril kot pravi gospod in srca slovenskih navijačev ogrel s ponosom: "Ogledal sem si obe tekmi Slovenije na tem Euru. Lahko povem, da so se nogometaši Slovenije izkazali. Njihovi igralci so močni in zelo hitri, najbolj pa izstopa Šeško. Bil je ogromna tarča velikih evropskih klubov," je izpostavil svojega nesojenega soigralca. Njegov Arsenal si je namreč nedavno prizadeval pripeljati v svoje vrste prav 21-letnega slovenskega asa.

Rice je tako današnji spopad v Kölnu napovedal z naslednjimi besedami: "Proti Sloveniji bo težko, saj veš, kaj lahko pričakuješ na tekmi proti njej. Slovenci bodo hoteli šokirati svet in nas premagati, za nas pa je to priložnost, da se vrnemo kot ekipa in dokažemo javnosti, kako lahko igramo bolje kot na prejšnjih tekmah in naredimo pozitiven korak naprej," doživlja 25-letni angleški zvezdnik dvoboj proti Sloveniji kot priložnost, da Anglija končno na tem Euru zasije v pravi luči.

Southgate s tem ni zadovoljen

Za zdaj je brez bleščeče igre osvojila štiri točke, tako da je lahko za razliko od tekmecev v skupini C že brez skrbi kar se tiče napredovanja, vseeno pa želi potrditi tisto, kar ima v žepu zdaj. To pa je prvo mesto v skupini. In tega želi zagotoviti z boljšo, napadalnejšo in atraktivno igro, kakršno bi radi spremljali navijači.

Angleški navijači bodo danes napolnili stadion v Kölnu, od svojih ljubljencev pa pričakujejo boljšo igro kot proti Srbiji (1:0) in Danski (1:1). Foto: Guliverimage

"Bolj ali manj smo si že zagotovili napredovanje (po ponedeljkovih tekmah v skupini B je postalo že dokončno jasno, da je Anglija že med 16 najboljšimi na Euru, op. p.). Ostaja le vprašanje, ali bomo prvi v skupini ali ne. Nismo pa zadovoljni s tem, kar trenutno kažemo. To pa je res, od tega ne bežimo, niti ne iščemo opravičil," je poudaril Southgate, ki opravlja zahtevno delo angleškega selektorja že osem let. Pravi, da se je že navadil kritik "kavč selektorjev". Prej ga je to znalo zelo boleti in mu jemati energijo, zdaj pa si tega ne sme privoščiti, zato vseskozi razmišlja le o napredku. "Tako je verjetno z vsakim selektorjem. Vsak je izpostavljen temu," je razmišljal angleški selektor dan pred tekmo s Slovenijo.

Največji uspeh je dosegel pred tremi leti, ko je bila Anglija na Euru 2020 druga v Evropi, na SP 2018 pa je osvojil nehvaležno četrto mesto. "Želimo bolj dominirati na igrišču. Hočemo osvojiti sedem točk in biti prvi v skupini," je dodal Rice, a pojasnil, kako imajo opravka z zelo neugodnimi tekmeci, tako da navijači pozabljajo, kako ne morejo kar tako pričakovati visokih zmag s 4:0 ali 5:0.

Bo Conor Gallagher, zvezdnik Chelseaja, proti Sloveniji zaigral od prve minute? Foto: Reuters Kar se tiče igralskega kadra, za tekmo s Slovenijo zagotovo ne bo prišel v poštev Luke Shaw, vsi ostali so na voljo. Na Otoku se veliko poroča o tem, da bi se lahko Southgate odločil za menjavo v zvezni vrsti, kjer bi Declanu Ricu delal družbo Conor Gallagher, medtem ko bi se Trent Alexander-Arnold preselil na klop.

Srečanje med Anglijo in Slovenijo se bo na stadionu RheinEnergie v Kölnu začelo ob 21. uri.