Vročica pred nogometnim spektaklom med Slovenijo in Anglijo narašča. Navijače pred tekmo generacije, ki je v torek ne bo spremljala le vsa Slovenija, ampak zaradi velikega magneta otoških zvezdnikov malodane ves svet, še kako zanima, ali bodo za izpit vseh izpitov nared vsi najboljši slovenski igralci. O tem in še čem je dan pred srečanjem v Kölnu spregovoril selektor Matjaž Kek. Novinarsko konferenco, na kateri so ga angleški novinarji torpedirali z vprašanji o Benjaminu Šešku, je začel z ogromnim priklonom pokojnemu dr. Marku Ilešiču (1947–2024), ki je pustil globok pečat v slovenskem nogometu.

Marko Ilešič (1947–2024) je bil v preteklosti tudi pomemben nogometni funkcionar v Sloveniji in Jugoslaviji. Foto: STA "Dovolite mi najprej, da v imenu ekipe in vodstva Nogometne zveze Slovenije (NZS) izrečem iskreno sožalje družini pokojnega dr. Marka Ilešiča. Bil je eden najpomembnejših nogometnih delavcev, predvsem v obdobju osamosvajanja Slovenije. Globok priklon, profesor," je Matjaž Kek posvetil besede pokojnemu nekdanjemu nogometnem funkcionarju in enemu zadnjih predsednikov Nogometne zveze Jugoslavije, v zadnjih letih pa sodniku Sodišča EU.

Tudi po njegovi zaslugi se je Slovenija po osamosvojitvi hitro vključila v evropsko in svetovno nogometno družino, nato pa postopno iz leta v leto izboljševala dosežke, do danes pa dosegla štiri vrhunce. Najprej se je pred 24 leti senzacionalno uvrstila na Euro, ko je lahko na njem nastopilo le 16 reprezentanc, nato je Slovenija dvakrat zaigrala na svetovnem prvenstvu (2002 in 2010), letos pa se po dolgem času znova druži z elito in uspešno nastopa na Euru v Nemčiji.

Slovenska reprezentanca se je na tekmi s Srbijo spogledovala s prvo zmago na Euru, a brez nje ostala praktično v zadnji sekundi. Foto: Guliverimage

Kekova četa je najprej remizirala z Dansko (1:1), nato pa se po pravcati drami, v kateri je prejela zadetek v zadnji sekundi sodnikovega podaljška, razšla brez zmagovalca še proti Srbiji (1:1). Zdaj jo čaka Anglija, najtežji tekmec v skupini, matematika pred srečanjem pa pravi, da lahko osvoji prav vsa mesta, prav tako pa lahko še napreduje ob vseh mogočih rezultatih. V nekaterih primerih celo ob porazu.

V poštev bodo prišli le povsem pripravljeni igralci

Timi Max Elšnik se je izkazal na srečanju s Srbijo (1:1). Foto: Reuters Kako so na veliki izpit v Kölnu pripravljeni igralci? V zadnjih dneh je med navijači sejala nemir novica o tem, da imajo določene težave Jan Oblak, Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik. Sprva je bilo rečeno, da težave niso večje. Pa je res tako?

"Po tekmi s Srbijo smo res imeli nekaj težav. Danes so del treninga opravili že vsi igralci. Eni so trenirali po prilagojenem programu, drugi normalno. Jutri je še dolg dan do tekme (dvoboj med Slovenijo in Anglijo se bo začel ob 21. uri, op. p.). Po popoldanskem fitnesu bomo videli, kdo od igralcev bo sposoben. Reprezentanca Anglije je pač takšna, da zahteva samo stoodstotno pripravljene igralce. Če bo imel kateri igralec težave, se bomo temu primerno tudi odzvali," selektor Kek ničesar ne bo prepuščal naključju in bo na zelenico poslal samo igralce, ki bodo za bitko v Kölnu proti Angliji pripravljeni stoodstotno.

Eden je na vrhuncu svoje kariere, drugi pa ...

Benjamina Šeška so proti Danski od strelskega prvenca na Euru delili le milimetri. Foto: Guliverimage O tem, kdo je v očeh angleških novinarjev v tem trenutku najbolj zanimiv slovenski igralec, ni bilo nobenega dvoma. To je Benjamin Šeško, 21-letni napadalec Leipziga, ki je bil v zadnjih mesecih velika tarča številnih otoških velikanov. Tako je selektorja Keka doletelo vprašanje, kako bi primerjal najboljša napadalca Slovenije in Anglije, pri drugi je strelski kralj kapetan Harry Kane, ki blestita v nemškem prvenstvu?

"Primerjava je zelo težka. Eden je na vrhuncu svoje kariere in zvezda evropskega in svetovnega nogometa, to je Harry Kane, drugi pa z neverjetnim potencialom opozarja nase. Seveda bom še kako zadovoljen, če bo Beni (Benjamin Šeško, op. p.) kot del slovenske ekipe pripomogel k temu, da gre Slovenija naprej. Pa mi je vseeno, če zabije Karničnik, Janža ali pa Šeško. Medijem so te primerjave zanimive, bom pa zelo ponosen, če bo Šeško kdaj dosegel višine Kana," je odgovoril 62-letni Mariborčan, ki ga v torek čaka zgodovinska priložnost, saj bi lahko postal prvi selektor, ki bi Slovenijo popeljal v izločilni del velikega tekmovanja.

Harry Kane se je na Euru že vpisal med strelce. Na zadnji tekmi je zatresel mrežo Danske. Foto: Guliverimage

Ko so vprašanja Angležev o Šešku še naprej deževala, treba je priznati, da se dragulja slovenskega nogometa bojijo tudi navijači, je selektor Kek naredil rez in pojasnil, da je govor o tekmi med Slovenijo in Anglijo. "O njegovi individualni karieri izven reprezentance je bilo že dovolj povedanega, ko je podpisal za Leipzig, ki spada med deset najboljših klubov v Evropi," je pojasnil slovenski strateg, ki do treh levov, zadnjih finalistov Eura, čuti veliko spoštovanje.

Kek: Še vedno odločamo o svoji usodi

Matjaž Kek zelo ceni angleško reprezentanco, ki je pred začetkom Eura na stavnicah veljala za prvo favoritinjo tekmovanja. Foto: Guliverimage Čeprav je Anglija na uvodnih dveh tekmah Eura osvojila štiri točke in si malodane že zagotovila napredovanje, navijači niso zadovoljni s tistim, kar je pokazala na igrišču. To selektorja Keka ne bo preslepilo, saj ve, kaj lahko pričakuje od tako dokazanih nogometnih velemojstrov. "Zavedamo se kakovosti vsakega posameznika in tega, na kako visoki ravni igrajo ti posamezniki, pa tudi tega, kako so na koncu močni kot reprezentanca. Je pa šele začetek evropskega prvenstva. Anglija je eden od favoritov. Pot do odločilnih tekem je še dolga, ne vem pa, na osnovi česa bi lahko postavljali pod vprašaj individualno kakovost in kakovost celotne angleške ekipe," zelo spoštuje Anglijo.

Čeprav Slovenijo v torek naprej pelje kar nekaj scenarijev, Kek dobro ve, kaj pričakovati. "V tekmo gremo stoodstotno pripravljeni in odločni, da skušamo na svoj način nevtralizirati angleške reprezentante. To je tekma velikega motiva za vse nas. Na koncu, ob vsem spoštovanju in zavedanju do reprezentance, ki nas čaka v Kölnu, o svoji usodi še vedno odločamo sami. To je največji izziv te generacije. Prepričan sem, da jih bo imela še veliko," je Kek prepričan, da lahko ta generacija v prihodnjih letih pokaže že veliko tega.

V Kölnu je v torek na dvoboju z Anglijo pričakovati več kot deset tisoč slovenskih navijačev. Tako se obeta nov presežek slovenskega športa. Foto: Guliverimage

S tem, kar je napravila na tem Euru, je lahko več kot zadovoljen, najbolj pa ga veseli, da je nogomet sprožil vročico v Slovenijo, kar bo v torek mogoče opaziti tudi v Kölnu, kamor se odpravlja več kot deset tisoč Slovencev. "Igralce smo po tistem, kar se je zgodilo v Münchnu, skušali umiriti. Pogovorili smo se. Skušamo ohraniti tisto, kar je dobro, popraviti pa tisto, kar ni bilo dobro," je poudaril, kako v tekmo z Anglijo, to je pred njim pojasnil tudi Jon Gorenc Stanković, vstopajo kot v vsako drugo tekmo. Odgovorno, pripravljeno in odločno. S takšnim pristopom so letos v Nemčiji ostali neporaženi. Če bi tako ostalo tudi v torek, bi napravili ogromen korak k tako želenemu preboju med 16 najboljših.