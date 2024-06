Nemški nogometaši so si zagotovili prvo denarno nagrado

Z golom Niclasa Füllkruga v zadnji minuti proti Švici so reprezentanti Nemčiji prejeli tudi prvi bonus na domačem evropskem prvenstvu. Elf je prvi del turnirja z zmagama in remijem končal s sedmimi točkami na vrhu skupine A. Za ta dosežek bo vsak od 26 nemških igralcev od nemške nogometne zveze DFB prejel 50.000 evrov, poroča tiskovna agencija dpa.

Ta znesek se bo lahko za Füllkruga in ekipo tekom turnirja povečal do rekordne nagrade v višini 400.000 evrov. Ta znesek bi prejel vsak igralec, če bi Nemci osvojili naslov evropskega prvaka.

Nemška nogometna zveza bo ustvarila precejšnje prihodke z evropskim prvenstvom. Evropska nogometna zveza Uefa bo sodelujočim razdelila skupaj 331 milijonov evrov. Vsaka od 24 zvez bo v zadnjem krogu prejela prijavnino v višini 9,25 milijona evrov.

Po zmagi v skupini in uvrstitvi v osmino finala se lahko DFB veseli že 13,25 milijona evrov. Ta znesek je sestavljen iz 9,25 milijona evrov bonusa za udeležence, po milijon evrov za zmagi proti Škotski in Madžarski, 500.000 evrov za remi proti Švici in 1,5 milijona evrov za osmino finala.

Nadaljnje premije čakajo nemško zvezo v naslednjih krogih. Četrtfinale bi bil prinesel nagrado z 2,5 milijona evrov, polfinale bi pomenil bonus s štirimi milijoni evrov. Evropski prvak bo prejel še osem milijonov evrov, poraženi finalist bo 14. julija v Berlinu prejel pet milijonov evrov.