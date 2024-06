Bizarne težave za Špance: če bi 16-letnik igral po 23. uri, bi se znašli v težavah

Nemški Bild poroča, da bi se španska nogometna reprezentanca, če bi njihov 16-letni dragulj Lamine Yamal igral po 23. uri, lahko znašla v težavah. Nemški zakoni namreč narekujejo, da je delo za najstnike po 20. uri prepovedano, za športnike pa velja izjema, ki pravi, da so lahko dejavni do 23. ure. V izločilnih bojih se tekme zaradi podaljška in loterije enajstmetrovk praviloma končujejo precej po 23. uri.

Selektor španske nogometne reprezentance Luis de la Fuente je na letošnje evropsko prvenstvo pripeljal mlado, a zelo nadarjeno ekipo, ki je že na prvih dveh tekmah Eura z dvema zmagama dokazala, da je sposobna velikih stvari.

Foto: Reuters

Eden najopaznejših členov Furije je komaj 16-letni krilni napadalec Lamine Yamal, ki v času prvenstva vestno izpolnjuje tudi svoje šolske obveznosti. Kot poroča nemški Bild, bi se lahko njegova reprezentanca prav zaradi njega znašla v težavah, če bi najstnik igral po 23. uri. Zakon namreč narekuje, da mlajši od 18 let, Nemci ali tujci, ne smejo delati po 20. uri. Razlog? Varnost na delovnem mestu. Obstajajo sicer izjeme, tudi za vrhunske športnike, ki lahko "delajo" najpozneje do 23. ure. Sem sodijo tudi prhanje in medijske obveznosti.

The King of Spain was in complete disbelief after finding out that Lamine Yamal is only 16 years old 😆🇪🇸 pic.twitter.com/WX3CFUhhCG — SPORTbible (@sportbible) June 21, 2024

V skupinskem delu tekmovanja to niti ni tako velika težava, saj se tekme končajo pred 23. uro, bi pa težave lahko nastopile v izločilnih bojih, ko se zaradi podaljškov in morebitne loterije enajstmetrovk tekma lahko zavleče do poznih ur.

Bild poroča, da bi španska nogometna zveza v primeru kršitve tega pravilnika morala seči zelo globoko v denarnico. Kazen je namreč kar 30 tisoč evrov.

Najmlajši igralec z nastopom na nogometnem EP

Yamal se je v zgodovino zapisal kot najmlajši igralec z nastopom na evropskem prvenstvu. Ko je zaigral na uvodni tekmi španske reprezentance v uvodnem krogu EP proti Hrvaški, je bil star 16 let in 338 dni. Igralec katalonskega velikana Barcelone je že podiral starostne rekorde, lani je tako pri le 16 letih in 57 dneh postal najmlajši strelec za Španijo, ko je zadel proti Gruziji. V Barceloni je v članski ekipi začel igrati že pri 15 letih. Dan pred finalom letošnjega EP 13. julija bo dopolnil 17 let.

Španci danes ob 21. uri igrajo proti Albaniji, medtem ko si bodo v istem terminu na tekmi z evropskimi prvaki Italijani kožo reševali Hrvati. Slovence dan D čaka jutri, ko se bodo ob 21. uri srečali z Angleži.

Preberite še: