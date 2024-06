Knoll Doll se je pomešala med navijače, na Instagramu pa spet buri domišljijo

Ivana Knöll, bolj znana pod vzdevkom Knoll Doll, se je udeležila že obeh tekem, ki jih je na evropskem prvenstvu odigrala Hrvaška, nič drugače pa ne bo niti danes, ko se bo udeležila zadnje tekme hrvaške reprezentance v skupinskem delu. Hrvaška se bo morala proti Italiji zelo potruditi, če se želi uvrstiti v nadaljnje boje, saj trenutno v skupini B zaseda zadnje mesto z osvojeno eno točko. A kljub temu ima tako kot Slovenija možnost, da se uvrsti v šestnajstino finala.

Knoll Doll je delila svoje utrinke iz Berlina ter Hamburga, kjer se je, kot je zapisala, udeleževala različnih aktivnosti ob robu evropskega prvenstva. "Sem v Nemčiji, bela kot še nikoli v juniju," je zapisala Doll, ki je dodala, da vsak dan poje nekaj dobrih svinjskih krač, preskoči telovadbo v fitnesu in upa, da bo Hrvaška v ponedeljek prišla iz skupine B. "Delam milijarde intervjujev, tukaj imam odlične nastope, vrtim z neverjetnimi didžeji, berem komentarje hejterjev in članke, ki so boljši od katerekoli komedije, in se jim smejim. Kakšen pa je tvoj dan?" je nedavno na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram nagovorila sledilce.

Delila je že trenutke v Leipzigu, kjer se bo danes zvečer z Italijo pomerila hrvaška izbrana vrsta, in videti je, da se je zelo dobro ujela in pomešala tudi med navijače, ki so jo lepo sprejeli medse. Nekateri se želijo z njo tudi fotografirati, pri čemer jim lepotica s hrvaškimi koreninami z veseljem ugodi.

Na evropskem prvenstvu so se že odigrale nekatere zadnje tekme v skupinah, iz skupine A sta se v šestnajstino finala EP že uvrstili Nemčija in Švica, Madžarska pa bo na potrditev, da je uvrščena naprej, morala še malo počakati. V šestnajstini finala sta med drugim tudi že reprezentanci Španije in Portugalske. Slovenijo zadnja tekma skupinskega dela v skupini C čaka jutri, ko ji bo na slovenski dan državnosti nasproti stala močna, a ne tako prepričljiva reprezentanca Anglije. Slovenija še pred jutrišnjo večerno tekmo v Kölnu v skupini C z dvema točkama zaseda tretje mesto.

