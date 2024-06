Najbolj znano navijačico hrvaških nogometašev Knoll Doll (Ivana Knöll) smo že dodobra spoznali, že od 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju pa vatrene prav tako spremlja in za njih navija 21-letna Magdalena Keškić, ki je tako kot Knoll Doll nemška vplivnica hrvaških korenin. Prihaja iz Hockenheima v okolici Mannheima, je poročal Fenix magazine.

"Ta priljubljenost ni nič novega, v medijih sem že od svojega 14., 15. leta. Vsi so že navajeni. Podpirajo me, podpirajo to, kar počnem, in srečni so tako kot jaz," je na prejšnjem svetovnem prvenstvu povedala o svoji prepoznavnosti.

"Vidim se kot normalno dekle. Nisem pričakovala vse te priljubljenosti, vsega tega, kar se dogaja okoli mene, a se nisem spremenila in ostala sem normalno dekle. Ivana Knoll je lepo in čedno dekle, vendar se ne bi primerjala z njo," je še povedala o primerjavi s Knoll Doll.

Keškićevi, ki se preživlja kot modelka in vplivnica, delala pa naj bi tudi v očetovem podjetju, na Instagramu sledi okoli 345 tisoč ljudi. Poletja naj bi preživljala na Hrvaškem, na svojih družbenih omrežjih pa se rada pohvali z izzivalnimi fotografijami, za katere komaj še verjamemo, da so resnične, saj so močno retuširane in obdelane.

Rada pokaže razkošen način življenja

21-letnica z objavami tudi rada pokaže svoj razkošen način življenja, drage avtomobile in kraje, ki jih je obiskala. Tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji si bo Keškićeva ogledala tekme hrvaške reprezentance, spremljala jih je že ob porazu z 0:3 proti Španiji, danes pa si bo ogledala tudi zelo pomemben obračun za Hrvaško, saj se bodo reprezentanti v Hamburgu pomerili z reprezentanco Albanije.

Tako je bila Magdalena Keškić videti pred lepotnimi operacijami, s katerimi si je dala povečati (vsaj) prsi in ustnice.

