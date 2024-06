Fantastično, Sloveniji se na Euru odpirajo vrata do raja!

Na Euru v Nemčiji je vse bolj vroče. Ne le na zelenicah, ampak tudi sicer, saj so deželo klobas in piva končno obiskale prave poletne temperature. Vročica pa bo v kratkem doživela vrelišče. Prihaja zadnji krog skupinskega dela, z njim vred pa kopica scenarijev. Kaj bi in kaj ne bi odgovarjalo Sloveniji? Za zdaj je Kekova četa na dobri poti, da se med najboljših 16 uvrsti kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.

Če bi se skupinski del Eura končal že po dveh krogih, bi Slovenija skakala in plesala od navdušenja. Zagotovila bi si namreč zgodovinski uspeh, preboj v osmino finala velikega tekmovanja. Ker pa bo treba do konca skupinskega dela odigrati še zadnji krog, ta velja zaradi tega, ker se obe tekmi v skupini igrata ob istem času, za pravcati simbol nepredvidljivosti, napetosti in pestrosti, ob katerih pridejo na svoj račun zlasti gledalci, je glede usode Slovenije na tem Euru mogoče vse.

Slovenski nogometaši so se tako veselili vodstva proti Srbiji. Za zdaj edinega slovenskega vodstva na tem Euru. Žal ni trajalo do zadnjega sodnikovega piska, ampak se je končalo le nekaj sekund pred tem ... Foto: Reuters

Dušo slovenskih navijačev, ki se v velikem številu odpravljajo tudi v Köln, prijetno boža spoznanje, da ima Kekova četa vse v svojih rokah. Z zmago nad Angleži bi lahko osvojila celo prvo mesto v skupini, kar bi bil senzacionalen podvig v družbi tako močnih reprezentanc, kot so Anglija, Danska in Srbija.

Zelo lepe možnosti bi Sloveniji, kar zadeva napredovanje, ponudil tudi torkov remi z Anglijo. V tem primeru bi Slovenija zagotovo končala skupinski del na drugem oziroma tretjem mestu. Če bi bila tretja, bi se znašla na lestvici vseh tretjeuvrščenih reprezentanc, kjer bi se morala uvrstiti med štiri najuspešnejše izmed šestih. Ker obstaja zelo velika možnost, da bi bila na omenjeni lestvici med štirimi najboljši, trenutno je denimo na tretjem mestu, bi se lahko na sončni strani Alp odpiral šampanjec.

Slovenija bi tako po tretjem mestu v skupini nadaljevala Euro v osmini finala, kjer bi jo čakala Portugalska v Frankfurtu (1. julija) oziroma zmagovalec izjemno izenačene skupine E, v kateri sta trenutno v vodstvu Romunija in Belgija, dan pozneje v Münchnu.

Lestvica tretjeuvrščenih reprezentanc na Euru 2024:

1. Avstrija (D) 2 1 0 1 3:2 +1 3 2. Slovaška (E) 2 1 0 1 2:2 0 3 3. Slovenija (C) 2 0 2 0 2:2 0 2 4. Albanija (B) 2 0 1 1 3:4 -1 1 5. Češka (F) 2 0 1 1 2:3 -1 1 6. Škotska (A) 2 0 1 1 2:6 -4 1

Kar zadeva ekipe, ki so si že zagotovile napredovanje, je po dveh krogih že znano, da bo Španija zmagovalka skupine B, Portugalska pa najboljša v skupini F. Nemčiji se tudi nasmiha prvo mesto v skupini A, a ga mora še potrditi s tem, da ostane danes zvečer neporažena proti Švici. Izmed 24 udeleženk prvenstva je po dveh krogih ostala brez vsakršnih možnosti za napredovanje le Poljska. Foto: Reuters

Kako pa je v preostalih skupinah? Kaj vse se mora še zgoditi, da bi se Slovenija kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc uvrstila med najboljših 16?

Kako vesele melodije bodo danes zvabile iz sebe škotske dude po tekmi z Madžarsko? Foto: Reuters A – Če bosta danes Škotska in Madžarska remizirali, bo to izredna novica za Slovenijo. Potem bosta obe reprezentanci po skupinskem delu (Škotska dve točki, a zelo slaba gol razlika (–4) ter Madžarska ena točka) slabši od Kekove čete, če si ta v torek ne bi privoščila izjemno visokega poraza proti Angliji in bi imela v tem primeru slabšo razliko v zadetkih od Škotske.

"Dobrodošla" pa bi bila tudi tesna zmaga Madžarske, ki bi v tem primeru končala skupinski del s tremi točkami, a tudi manj uspešno razliko v zadetkih (zdaj jo ima –4), zato bi bila Slovenija, če bi v torek ostala neporažena proti Angliji in osvojila tretje mesto v skupini, v tem pogledu uspešnejša od tretjeuvrščene ekipe skupine A.

Luki Modriću grozi, da bi lahko s Hrvaško izpadel že po skupinskem delu. V tem primeru bi bila morda tekma z Italijo že njegova zadnja, kar zadeva velika tekmovanja. Foto: Reuters B – Če Albanija in Hrvaška v zadnjem krogu, odigran bo v ponedeljek zvečer, ne bosta vpisali prvih zmag na Euru, bo to prekrasna novica za slovenske navijače, saj bi to pomenilo, da bi bila Slovenija uspešnejša od omenjenih reprezentanc celo v primeru torkovega poraza proti Angliji.

Če bi Albanci po Hrvaški presenetili še Špance in remizirali z njimi, bi lahko na lestvici tretjeuvrščenih ekip prehiteli Slovenijo, saj so na tem prvenstvu dali že tri zadetke (razlika v golih 3:4), Kekova četa pa dva (2:2). Potem bi Slovenija, če bi v zadnjem krogu tesno izgubila z Anglijo, a pri tem ne bi velikokrat zatresla mreže treh levov, zaostala za Albanci. Hrvaški zaradi visokega poraza proti Španiji (0:3) v zadnjem krogu igra le zmaga nad Italijo. Remi bi bil lahko usoden, v tem primeru bi ji morali iti na roko številni rezultati v preostalih skupinah.

Milivoje Novaković, član strokovnega vodstva Slovenije, si je na tekmi z Dansko prislužil rumeni karton. Uefa ga beleži v svojem sistemu točkovanja disciplinskih kazni, ki odrejajo končni vrstni red v skupinah. Foto: Reuters C – Slovenija ima pred zadnjim krogom vse v svojih rokah. Na lestvici trenutno drži tretje mesto. Če bi ostala nepremagana proti Angliji, bi bil to ogromen kapital. Le malo je scenarijev, v katerih bi Kekova četa izpadla tudi v primeru remija. Resda obstajajo, a bi se resnično morali nogometni bogovi zarotiti proti Sloveniji. Več znanega bo že ta večer, zlasti po tekmi med Škotsko in Madžarsko v Stuttgartu, na kateri bi Sloveniji najbolj ustrezalo, da ostanejo njeni severovzhodni sosedje neporaženi.

V torek bi lahko prisostvovali drami med Slovenijo in Dansko. Če bi obe izgubili z enakim rezultatom, bi bili na lestvici povsem poravnani po točkah, gol razliki in številu zmag. Tako bi o tem, kdo bi osvojil končno tretje mesto, odločal kriterij disciplinskih kazni. Kar zadeva rumene kartone, sta obe ekipi na prvenstvu zbrali štiri, a obstaja razlika, ker si je tehnični direktor reprezentance Milivoje Novaković na tekmi z Dansko v 70. minuti tudi prislužil rumeni karton. Uefa ga beleži v svojem sistemu, zato Slovenija na uradnih lestvicah, čeprav je v vseh kriterijih enaka z Dansko, zaostaja za Skandinavci.

Slovenija ima v skupini C vse v svojih rokah. Lahko jo konča na prvem, drugem, tretjem, a tudi zadnjem mestu. Foto: Reuters

Če bi tako Slovenija in Danska v torek izgubili z enakim rezultatom, pri tem pa bi Slovenci prejeli en rumeni karton manj od rdeče-belih severnjakov, bi bili še vedno v skupni prednosti Danci. Če pa bi bili ekipi enaki tudi v tem pogledu, bi o boljšem odločala zadnja točka kriterija, ki pa ni v prid Sloveniji. To pa je končni vrstni red v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer so Danci končali pred Slovenijo, skupno pa osvojili deveto mesto. Kekovi izbranci so za njimi zaostali šest mest.

Avstrijci so si z zmago nad Poljsko zagotovili pomemben korak k morebitnem napredovanju med najboljših 16. Foto: Reuters D – Ker je tretjeuvrščena Avstrija v tej skupini zbrala že tri točke, jo lahko Slovenija prehiti le v primeru, če bi v torek ostala neporažena proti Angliji, hkrati pa bi morali slovenski severni sosedje izgubiti proti Nizozemci vsaj za dva gola. Tako bi imeli slabšo skupno razliko od Slovenije. Poljska je edina reprezentanca, ki je po dveh krogih že brez vseh možnosti za napredovanje.

E – Skupina E je edina na tem Euru, v kateri so reprezentance po dveh krogih točkovno izenačene. Vse so enkrat zmagale in enkrat izgubile, tako da imajo tri točke, Belgija in Romunija pa sta malce uspešnejši, kar zadeva razlike v zadetkih, tako da bi jima v zadnjem krogu zadoščal že remi. Če bi hotela torej Slovenija prehiteti tretjeuvrščeno ekipo te skupine, v zadnjem krogu skupine E ne bi smelo biti remijev. Če bi Kekova četa denimo remizirala, bi imela v žepu tri točke, potem pa bi odločala boljša razlika v zadetkih, nato morda zgolj kriterij večjega števila doseženih zadetkov, kjer bi imela Slovenija svoje možnosti, zlasti če bi tretje mesto osvojili Slovaška ali Ukrajina.

F – V tej skupini bi Sloveniji v zadnjem krogu najbolj odgovarjal uspeh Portugalske in Turčije. To bi pomenilo, da bi Češka in Gruzija ostali pri eni točki, kar bi bilo bistveno premalo za napredovanje. Ker pa je v tej družbi mogoče še vse, znano je le to, da je Portugalska zagotovo zmagovalka, bo zelo pestro v sredo.

"Sogostitelji" prvenstva Turki so začeli Euro z zmago nad Gruzijo, a si po visokem porazu nad Portugalsko še vedno niso zagotovili napredovanja. Foto: Guliverimage

Turki lahko na koncu še izpadejo. Če bi izgubili proti Češki, hkrati pa bi Gruzija presenetila Portugalce, ki že lahko spočijejo najboljše nogometaše, bi se Turki, čeprav so Euro začeli z zmago nad Gruzijo (3:1), poslovili od tekmovanja. V igri je torej še ogromno scenarijev, Sloveniji pa bi najbolj odgovarjal tisti, v katerem Češka in Gruzija tudi v tretje ne bi okusila sladkosti zmage na tem Euru.

Lestvice:

Matematika torej pravi, da ima Slovenija lepe možnosti za zgodovinski preboj v osmino finala. Uspe ji lahko celo, matematika dopušča tudi takšne možnosti, da bi si zagotovila napredovanje tudi v primeru tesnega poraza z Anglijo. In to že v torek zvečer, ko sploh še bo znan razplet v skupinah D, E in F. Če bi Škoti in Madžari danes remizirali, Albanija v ponedeljek ne bi premagala Španije, Hrvaška pa Italije, Danska in Srbija pa v torek zvečer ne bi poskrbeli za neodločeni rezultat, bi Slovenijo čudežno popeljali med 16 najboljših že dve osvojeni točki.

Slovenska nogometna reprezentanca se podobno kot na SP 2010 pod vodstvom Matjaža Keka srečuje s podobnim izzivom. V zadnjem krogu skupinskega dela se bo pomerila z Anglijo. Tokrat, na Euru 2024 za razliko od svetovnih prvenstev napredujejo tudi štiri tretjeuvrščene ekipe, je Sloveniji nekoliko lažje. Bi znala to izkoristiti? Foto: Reuters

Obeta se torej peklenski zaključek skupinskega dela Eura 2024. To bo poslastica za nogometne sladokusce. V drami minut, zadetkov in sprememb trenutnega vrstnega reda v skupinah pa bi se lahko sreča nasmehnila tudi Sloveniji. Proti Srbiji ji ni bila naklonjena, zdaj pa je na dobri poti, da si prvič v obdobju državne samostojnosti izbori napredovanje in priigra poseben privilegij, dvoboj na izpadanje, ki bi zagotovo obnorel Slovenijo kot še noben doslej. Srečno, Kekova četa v Kölnu!