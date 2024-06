Pozitivne novice iz slovenskega reprezentančnega tabora. Izbranci Matjaža Keka so po šokantnem remiju s Srbijo že uspeli izbiti iz glave spomine na nesrečno (nespretno) prejeti zadetek v zadnji sekundi in se povsem osredotočili na torkov izziv, ko se bodo spopadli z najdražjo reprezentanco Eura, favorizirano Anglijo! Boštjana Cesarja, Kekovo desno roko, tako pred srečanjem z Otočani spremlja dober občutek.

Izbranci Matjaža Keka so v uvodnih dveh tekmah zbrali dve točki in še naprej kandidirajo za preboj v osmino finala. Foto: Reuters Remi proti Danski (1:1), remi proti Srbiji (1:1). Slovenska reprezentanca, čeprav je pred začetkom Eura niso uvrščali med osrednje kandidate skupine C za napredovanje, ostaja neporažena na nemških zelenicah. Se ji bo izšlo tudi v tretje? Če bi se, bi bila na odlični poti za preboj med 16 najboljših.

"Anglija ni bav bav, a še ni pokazala tega, česar je zmožna. Ima res širok izbor igralcev. Pričakujem, da bodo kaj menjali, večjega odstopanja od njihove taktike pa ne bo. Angleži imajo dobro ekipo, so favoriti skupine, a moramo gledati predvsem nase in se dobro pripraviti na njihovo igro. Prepričan sem, da bodo fantje odigrali dobro," sporoča 41-letni Boštjan Cesar, ki je pred sobotnim treningom v Wuppertalu stopil pred novinarje in potrdil veselo novico, da v ekipi ni večjih težav z zdravjem. Nekaj igralcev čuti manjše bolečine, ki pa niso kritične, tako da bodo lahko za srečanje z Anglijo trenirali vsi najboljši, kar jih premore Slovenija. V soboto tako niso začeli treninga Jan Oblak, Timi Max Elšnik in Adam Gnezda Čerin, a bodo pripravljeni na izziv z Angleži.

Cesar: Igralci so bili potolčeni, a ...

Tistega, kar bi lahko po infarktnem zaključku dvoboja s Srbijo najbolj skrbelo slovenske navijače, da bi nogometaše takšen šokanten razplet pahnil v malodušje in apatijo, po zagotovilih Cesarja ni. To dokazujejo tudi prizori iz Wuppertala, kjer so se v sončnem vremenu lotili sobotnega treninga, trdno odločeni, da ponosno zastopajo barve Slovenije še tretjič na Euru in pokvarijo načrte Angležem.

Slovenske nogometaše je od zmage nad Srbijo delilo le nekaj sekund. Foto: Reuters

"Igralci so bili po tekmi s Srbijo potolčeni. Tako je, ko dobiš v zadnji sekundi gol. Že naslednji dan pa so fantje fenomenalno reagirali. Mislim, da je to že za nami in se lahko dobro pripravimo na Anglijo," je dejal Ljubljančan, znan po veliki pripadnosti in ljubezni do državnega dresa, ki jo je izkazoval že v dolgoletni reprezentančni karieri. Je zelo čustven, zato je še kako razumel, kakšno je njegovo poslanstvo, ko je po tekmi s Srbijo zagledal številne igralce na tleh. Šel je do njih in jih tolažil. ''Ne smejo biti žalostni. Res je, da smo dobili gol v zadnji minuti, a smo odigrali fenomenalno tekmo, tako da smo lahko vsi tukaj, tako tudi tisti pred tribunami ali pa zasloni ponosni na Slovenijo.''

Slovenija želi izkoristiti kakovost Šeška in Šporarja

Če bi se Benjamin Šeško vpisal med strelce na Euru v Nemčiji, bi postal najmlajši slovenski strelec zadetka na velikih tekmovanjih. Foto: Guliverimage Euro 2024 je za Slovenijo zelo poseben. Če so na prejšnjih velikih tekmovanjih, na katerih je nastopila Slovenija, zadevali v polno zgolj napadalci oziroma zvezni igralci (Zahović trikrat, Pavlin, Cimirotić, Ačimović, Koren, Birsa in Ljubijankić), sta tokrat zatreslo mrežo tekmecev branilca. Erik Janža proti Danski, Žan Karničnik pa proti Srbiji.

"To pomeni, da smo dobri (smeh, op. p.). Hvala bogu, da je tako, da zadevajo tudi obrambni igralci. Je pa celo moštvo zasluženo za to. Upam, da se bo na zadnji tekmi odprli tudi napadalcem,'' si želi, da bi v torek v napadu strelsko odprlo tudi Benjaminu Šešku in Andražu Šporarju. Na uvodnih dveh tekmah sta si priigrala veliko priložnosti, mladi Radečan je tudi spektakularno zatresel vratnico Danske, a žoga ni hotela v gol.

"Proti Angliji moramo biti fizično dobro pripravljeni. Lahko pohvalim naše kondicijske trenerje, na Brdu pri Kranju so opravili dobro delo, tako da smo bili dominantni v tem segmentu igre. Moramo pa tudi držati žogo, pa izkoriščati tranzicijo v napadu. Imamo dva hitra napadalca in lahko to izkoristimo," verjame v najmočnejše slovensko orožje, tranzicijo, na katero je pred dnevi tako opozarjal tudi srbski selektor Dragan Stojković.

V torek bo imela v Kölnu v zgodnjih popoldanskih urah (začetek ob 15. uri) koncert Siddharta, tako da se obeta slovenska glasbena veselica. Bo nato, tekma se začne ob 21. uri, sledila še nogometna? Foto: Boštjan Podlogar/STA

Torek bo ponudil novo slovensko športno veselico, saj se bo v Köln odpravilo več kot 10 tisoč navijačev, pred tekmo pa bodo v četrtem največjem nemškem mestu na koncertu, namenjenim privržencem Kekove čete, odmevali zvoki Siddharte.

Cesar verjame, da bo to dan, ko se bodo slovenski navijači veselili napredovanja med 16 najboljših. Nenazadnje jim to ob zanimivem sosledju dogodkov na preostalih tekmah zadošča tudi poraz, vseeno pa nekdanji kapetan Slovenije upa, da bi Janu Oblaku in druščini uspel dvojni veliki met. Ostati neporažen proti svetovni nogometni velesili Angliji in se prebiti v osmino finala!