Angleške legende raztrgale igro svojih naslednikov

Legende angleške nogometne reprezentance so bile po remiju Anglije z Dansko (1:1) precej ostre o igri zvezdnikov, ki so se pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji spogledovali celo z naslovom prvaka. "Resnica je, da je bila Danska boljša ekipa in bi si zaslužila zmago. To je bila zelo slaba igra Anglije," je bil oster Alan Shearer. Rio Ferdiand pa: "Pomanjkljivo. Brez prave usmeritve. Taktično podpovprečno."

Po uvodnih dveh krogih evropskega prvenstva v Nemčiji v slovenski skupini C ni še prav nič odločeno. Osmine finala si še ni zagotovila niti favorizirana Anglija, ki ima na prvem mestu štiri točke, a le dve več od Danske in Slovenije (Srbija ima eno). Zvezdniki z Otoka niso navdušili z igro. Tako kot Danska in Slovenija so zabili samo dva gola (Harry Kane in Jude Bellingham). V zadnjem krogu v torek zvečer ob 21. uri igrajo z izbranci Matjaža Keka. Na Otoku tako mediji kot nekdanji nogometaši menijo, da se bodo s podobno igro opekli s Slovenijo. Tej so slovenske legende namenile same pohvale.

Jude Bellingham Foto: Guliverimage "Anglija si ni ustvarila nobenih resnejših priložnosti. Po dveh tekmah razočaranj je več vprašanj kot odgovorov," so zapisali v Daily Mailu. Alan Shearer, ki je v 90. letih za angleško reprezentanco na 63 tekmah zabil 30 golov, je po tekmi z Dansko igro napadalcev označil za skrb vzbujajočo.

"Kane je odličen strelec, a ne teče dovolj in nima dovolj energije. Harry je že starejši od 30 let. Nikoli ni bil med hitrejšimi. Zato sem jaz predčasno končal reprezentančno kariero. Gledal sem tudi Bellinghama. Komaj je premikal noge. Ni mogel priti v napad. Gledal sem Fodna na levi. Ali vpliva na igro? Ne, nikakor," je bil oster Shearer, ki meni, da selektor Gareth Southgate ne izvleče najboljšega iz svojih nogometašev, ti so vendarle vrhunski.

Kane je sicer dosegel gol. Foto: Guliverimage Pravzaprav je igro celotne ekipe Shearer ocenil za zelo slabo. "Niso imeli nobene energije, nobenega ritma v igri. Za žogo so tekli šele zadnjih 10, 15 minut. Preveč so držali žogo, podaje so bile preveč površne. Resnica je, da je bila Danska boljša ekipa in bi si zaslužila zmago. To je bila zelo slaba igra Anglije. Niso pokazali dovolj."

Tudi nekdanji branilec Anglije Rio Ferdinand igre z Dansko ni ocenil s pozitivno. "Pomanjkljivo. Brez prave usmeritve. Taktično podpovprečno. Taktično so nas Danci zasenčili. Moramo jim priznati, da so bili taktično zmožnejši, da so nas dobro pritisnili. Mislim, da je bila videti Anglija zelo povprečna. Imamo odlične igralce, igralce, ki lahko odločijo tekme v napadu, a smo se odločili, da se branimo."

Da nekateri v ekipi niso dobili prave naloge, trdi še en nekdanji reprezentant Roy Kaane. Za zvezdnika Liverpoola Trenta Alexander-Arnolda je dejal, da na sredini v vezni vrsti ne more igrati. Da se zato ni mogel izkazati niti Declan Rice, ki je moral biti Trentova varuška.