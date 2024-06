Slovenija je v četrtek doživela boleč nogometni šok. Kekovo četo je od zgodovinske prve zmage na Euru in najverjetneje napredovanja med 16 najboljših delilo le nekaj sekund, a so Srbi (1:1) pokvarili slovensko veselico. A ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Matematika prinaša prav posrečeno sosledje dogodkov, po katerem bi lahko Kekova četa med 16 najboljših napredovala celo v primeru poraza na zadnji tekmi skupinskega dela, ko se bo v Kölnu v torek pomerila z Anglijo!

Slovenijo v sklepnem dejanju skupinskega dela Eura čaka zahtevna tekma proti Angliji. Trije levi so vodilna ekipa v skupini C in eni največjih favoritov za osvojitev prvenstva. Slovenski navijači, če potegnemo vzporednico s SP 2010, ne morejo biti pretirano navdušeni. Pred 14 leti je bila Anglija v Južni Afriki usodna za Kekovo četo, ki je po porazu proti Otočanom (0:1) izpadla iz turnirja. Bi se lahko zgodovina ponovila in bi Kekova četa kljub dvema izjemnima predstavama in remijema proti Danski ter Angliji izpadla iz turnirja po skupinskem delu tudi tokrat?

Slovenski navijači bi se v četrtek v Münchnu lahko že skoraj veselili zgodovinskega napredovanja med 16 najboljših na velikem tekmovanju. Foto: Reuters

Matematika sporoča, da ni nujno, da bi bilo res tako. Na Euru vendarle med 16 napredujejo tudi štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe. Če bi se na primer do naslednje tekme, ko se bo Slovenija v torek merila z Anglijo, uresničilo nekaj pogojev, bi si lahko Kekova četa predčasno, že po tekmi v Kölnu, preboj v osmino finala zagotovila celo v primeru poraza proti Angliji! Kako je to mogoče?

Na roko ji mora iti nekaj rezultatov

Znano je, da bodo na tem Euru poleg dveh najboljših ekip iz vsake skupine v osmino finala napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe. Slovenija sicer po dveh remijih še resno vztraja v igri, da v skupini C osvoji tako prvo kot tudi drugo mesto. Anglija je v dveh nastopih zbrala štiri točke, Slovenija in Danska jih imata po dve, Srbija pa eno. Zmaga Slovenije nad Anglijo bi Kekove izbrance tako zagotovo ponesla v osmino finala.

Slovenija pa bi se lahko med 16 najboljših uvrstila celo, če bi izgubila proti Angliji. Napredovala bi z zgolj dvema točkama, kar bi bil čudež, a bi še kako veljal. Matematika pritrjuje, da bi bilo to mogoče, če bi ji šlo pred tem na roko nekaj rezultatov v skupinah A, B in C.

Škotska po zaslugi remija proti Švici (1:1) ostaja v igri za napredovanje. Foto: Reuters

V skupini A si je Nemčija že zagotovila napredovanje, zelo blizu mu je tudi Švica, Škotska pa ima pred zadnjeuvrščeno Madžarsko točko prednosti. Če bi se zadnji omenjeni reprezentanci v zadnjem krogu razšli brez zmagovalca, bi imeli Škoti dve točki, a tudi zelo slabo razliko v zadetkih (–4), saj so na srečanju ob odprtju prvenstva doživeli polom proti Nemčiji (1:5). V tem primeru bi bila Škotska na lestvici tretjeuvrščenih ekip slabša od Slovenije, če bi ta v zadnjem krogu izgubila proti Angliji za manj kot štiri gole.

Če bi bila Hrvaška na Euru neuspešna tudi proti branilcem naslova Italiji, bi lahko že pozabila na preboj med 16. Foto: Guliverimage

Kekovi četi pa bi ustrezal tudi želen scenarij v skupini B. Tam se bo Španija, ki ima že zagotovljeno napredovanje, v zadnjem krogu pomerila z Albanijo, ranjena Hrvaška pa z Italijo, njenim tradicionalnim nasprotnikom v nogometu. Če bi Španija upravičila vlogo favorita, Azzurri pa prvič v zgodovini premagali Hrvaško, bi tako najboljša tretjeuvrščena ekipa, verjetno Albanija, imela zgolj eno točko. Tudi če bi Hrvaška remizirala z Italijo, bi ognjeni kot tretjeuvrščeni imeli le dve točki, a tudi skromno razliko v zadetkih (–3). To bi bila voda na mlin Sloveniji, ki bi lahko napredovala z zgolj dvema osvojenima točkama.

Morda pa sreča tokrat vrne Sloveniji

Sloveniji po enem izmed scenarijev za napredovanje v torek proti Angliji zadošča že poraz z manj kot štirimi zadetki. Foto: Reuters To bi bil sanjski razplet, ki bi Sloveniji ob nujni predpostavki, da Srbija v zadnjem krogu skupine C ne bo premagala Danske, omogočil zgodovinski nastop v izločilnem delu evropskega prvenstva. In to kljub (manjšemu) porazu proti Angliji. Slovenija bi tako lahko osmini finala nazdravljala že v torek. Še pred tem, ko bi sploh postal znan razplet v skupinah D, E in F, kjer so za zdaj odigrali le prvi krog, zato je tam še težko potegniti resnejšo črto. Nekaj pa že drži kot pribito. Če bi Madžarska remizirala s Škotsko, Albanija izgubila proti Španiji, Hrvaška ne bi premagala Italije, Srbija pa Danske, bi Slovenija ob zmernem porazu proti Angliji lahko že prihodnji torek v Kölnu proslavljala zgodovinski uspeh, prvi nastop v osmini finala.

Matematika tako sporoča, da je še vse mogoče. Morda pa sreča tokrat vrne Sloveniji. Kljub junaški predstavi proti Srbiji ni dočakala prve zmage, a obstaja možnost, da se med 16 najboljših uvrsti celo z dvema točkama. To bi bil podvig, ki bi še kako odmeval.