"Srbi so imeli res srečo, niso si zaslužili"

Pred 24 leti je slovenska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji proti Srbiji v sedmih minutah zapravila prednost z 0:3 in osvojila le točko. Zdaj ji je Srbija znova vzela točki, tokrat v zadnji akciji tekme na prvenstvu v Nemčiji (1:1). Kako težko je odigrati zadnje minute, ko si tako blizu zmagi, in kako težko nato sprejeti boleč remi, smo vprašali člana takratne zlate generacije Ermina Šiljaka in Saša Udovića. "Ne spiš dva dni. Zagotovo."

Pred 24 leti je Slovenija zapravila vodstvo z 0:3. Foto: Guliverimage "Šokiran si. Čakaš konec tekme. Zadnjih pet minut skušaš čuvati rezultat, ampak nogomet je žal tak, da se igra do 95. minute, do zadnjega žvižga. Tokrat so imeli Srbi res srečo, da so ga zabili z zadnjo žogo. Niso si zaslužili, a to je nogomet," je s cmokom v grlu v pripovedoval Ermin Šiljak. Še bolj pretresen se je zdel Sašo Udović, ki si je tekmo ogledal v živo na Allianz Areni in takole odgovoril na vprašanje, kako je nogometašem po takem razpletu: "Ne spiš dva dni. Zagotovo. Treba se bo umiriti. To je nogomet, to je šport. Odigrana je bila dobra tekma. Zmago smo že imeli, a nismo zmagali. To je treba pozabiti, čeprav ni lahko. In se pripraviti na Anglijo."

Oba sogovornika v en glas: Igrali so vrhunsko

Timi Max Elšnik je zadel vratnico. Foto: Guliverimage "Kaj naj rečem ... Prvih 25 minut smo odigrali vrhunsko. Res smo jih stisnili, oni so se povlekli nazaj. Elšnik je zadel vratnico, Mlakar je imel priložnost, pa Šeško je streljal čez gol. V drugem polčasu je bilo pa gor dol, so bili tudi oni nevarni. A je realen remi?" se je vprašal Udović. "Tudi Srbi so imeli svoje priložnosti, sploh v drugem polčasu. A ko ga dobiš zadnjo sekundo ... Odigrali smo dobro tekmo, bili smo maksimalno konkurenčni. Če bi zdržali še tisto minuto."

"Igrali so izredno dobro, vrhunsko za 1:0. Žal pa grenak priokus, da smo dobili gol pravzaprav v zadnji sekundi. Srbi so se izvlekli. Glede na prikazano smo si zaslužili več. Fantastično smo odigrali, super. Prvi polčas brez napake. Srbi so nato ob polčasu verjetno dobili drugačne napotke, dali glave skupaj in nas na začetku stisnili. A smo zdržali, Oblak je lepo branil, kar je bilo treba. Mislim, da smo celotno tekmo igrali zelo pametno, hitro, čvrsto," je tekmo v Münchnu analiziral Šiljak. "Žal žal žal ... Bom rekel, da sem še vedno šokiran, da nam je tako malo zmanjkalo do zgodovinske zmage in zgodovinske uvrstitve naprej. A možnosti so še. Pustimo se presenetiti proti Angliji. Nimamo česa izgubiti."

"Tako Slovenijo si vsi želimo gledati"

Čeprav je tudi remi lep dosežek na evropskem prvenstvu, so bili fantje zelo razočarani. Foto: Guliverimage

Sta se pa oba sogovornika strinjala, da je bila to ena najboljših tekem Slovenije v zadnjih letih. "Ja, mislim, da res. Tako Slovenijo si vsi želimo gledati, tako Slovenijo bi radi videli. Igrali so izredno kompaktno, pametno, borbeno, z visokim tempom. Če bomo tako igrali, bomo prišli daleč," je prepričan Šiljak. Podobno je odgovoril Udović: "Vsekakor, zagotovo. Saj smo tudi v kvalifikacijah odigrali kakšno dobro, a ta je bila res dobra. Srbi nam očitno ležijo po igri, ne ležijo nam pa v zadnjih trenutkih."

"Ni pomembno, kdo ga da"

Žan Karničnik je zabil za vodstvo Slovenije sredi drugega polčasa. Foto: Reuters Zanimivo, da sta bila na obeh tekmah strelca manj pričakovana, branilca Erik Janža in Žan Karničnik. "Sva se ravno pogovarjala s prijateljem: če bi kdo rekel pred prvenstvom, da bosta odločilna gola dosegla Janža in Karničnik, bi se verjetno smejali," pravi Udović. In oba igrata v slovenski ligi, ki jo marsikdo podcenjuje. Šiljak dodaja: "Danes lahko v nogometu daš gol iz vsakega položaja. Napadalci so seveda najbolj nevarni, a jih zato veliko bolj čuvajo. Sta pa tudi Šporar in Šeško oddelala vrhunsko. Če onadva ne odločita, lahko nekdo drug. Ekipa zmaguje, ekipa izgublja. Pomembno je, da se zmaga, da se dajo goli. Ni pomembno, kdo ga da."

Andraž Šporar in Benjamin Šeško sta imela na obeh tekmah, še posebej proti Danski, vrsto priložnosti. Kot da jima gol ni usojen. Pa naj zabijeta proti Angliji – za zmago in prvo mesto v skupini! "Ja, naj bo tako! Želimo si, da bi zabijali na vsaki tekmi," v smehu pove Šiljak.

"Kek je vsakemu našel mesto, nato je prišlo do homogenosti"

Kek je fantom našel pravo vlogo v reprezentanci. Foto: Guliverimage Pred dvema letoma je Slovenija v ligi narodov prav s Srbijo doživela enega zadnjih hujših porazov (1:4), odtlej pa je šla rezultatska krivulja samo navzgor. In zdaj dokazujejo, da zasluženo igrajo na prvenstvu stare celine. "Za vsako stvar je potreben čas. Najprej je treba selekcionirati ekipo. Nismo mi velik narod z velikim bazenom igralcem. Vsak igralec je dragocen. Potem pa je potreben čas, da se to spravi v mozaik. Vsak ima svoj doprinos. Kek je v tem času postrojil igralce, vsakemu našel mesto. Potem pa je prišlo do homogenosti med igralci, ki se zdaj poznajo že več let In tako pride prava energija, ki jih poveže, da vsi dihajo za enega. In tako je lažje dobiti rezultat. Imajo pa seveda kvaliteto tudi igralci," pot do rezultatskega preobrata razlaga Šiljak.