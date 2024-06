"Za mnoge je bila tekma že izgubljena, za nas Srbe pa ne. Ne umiramo tako zlahka. Verjeli smo, da se lahko rešimo, nato pa prejeli nagrado za vztrajnost. Za to, da smo verjeli v zadetek," je po dramatičnem remiju s Slovenijo povedal selektor Dragan Stojković. Le nekaj sekund ga je ločilo od tega, da bi Srbija ostala zasidrana na repu razpredelnice brez ene samcate točke in bi moral požirati gnojnico novinarjev, saj ne bi manjkalo kritik, zdaj pa lahko znova upa v napredovanje.

O tem, kako relativna je sreča v nogometu, kako se lahko čustva spreminjajo iz minute v minuto in kako se lahko rešiš dobesedno v zadnji sekundi, bi lahko veliko povedal Dragan Stojković. V bogati karieri je doživel že veliko stresnih preobratov, kot selektor pa se je verjetno pod najslajšega, vsaj na tako velikem odru, podpisal v Nemčiji. Proti Sloveniji, že pred tekmo je opozarjal rojake, s kako nevarno in neugodno ekipo bodo imeli opravka orli, je stežka prišel do točke. Zaostajal je še globoko v sodnikovem podaljšku, nato pa je praktično v zadnjem napadu, ko je šel naprej tudi vratar, izenačil na 1:1.

Srbija je preprečila Sloveniji zgodovinsko prvo zmago na Euru v praktično zadnji sekundi. Foto: Reuters

Slovenci niso imeli niti možnosti za odgovor, saj je sodnik le nekaj sekund po tem označil konec srečanja. Konec remija, še ene evropske drame med Slovenijo in Srbijo, ki sta se tako po 24 letih znova razšli brez zmagovalca in z mešanimi občutki. "Srbi se ne predamo tako lahko. Verjeli smo, da se lahko do konca še rešimo. Rezultat je prišel kot nagrada za to vztrajnost. Za mnoge je bila tekma že izgubljena, za nas pa ne. Smo vendarle Srbi, ki neradi izgubljamo. To je bila težka tekma, a to smo vedeli že prej. To je Euro, to niso prijateljske tekme. Tu je pomembna vsaka točka. Na koncu je to rezultat, ki nas ohranja v boju za napredovanje proti Danski," si je Stojković pošteno oddahnil, ko je po uvodnem porazu proti Angliji le ulovil prvo točko na Euru.

Niso hoteli sprejeti, da bi jim premagala Slovenija

Žan Karničnik je poskrbel za enega najlepših prizorov v zgodovini slovenskega nogometa. Foto: Guliverimage Ni pa ga v dobro voljo spravila le točka, ampak tudi napadalna igra, s katero so si ustvarili veliko priložnosti. Začeli so slabše, nato pa večkrat ogrozili Jana Oblaka in ga premagali v zadnji sekundi.

"Moram čestitati fantom, da smo imeli veliko priložnosti. Žal pa žoga ni hotela v mrežo. Nismo hoteli sprejeti, da bi izgubili s Slovenijo. In za to vztrajnost prejeli nagrado. Je pa to drugače slog napadalne igre, če gledate število priložnosti in posest žoge, ki jo želimo negovati tudi v prihodnje. Ne maram dolgočasnega nogometa,'' ga je zadovoljil odziv ekipe po zadetku Žana Karničnika, ki je v kombinaciji s Timijem Maxom Elšnikom (srbski novinarji po koncu tekme kar niso mogli verjeti, da oba igrata v prvi slovenski ligi) pretental srbsko obrambo.

Srbski orli bodo po "srečnem" remiju proti Sloveniji pot do napredovanja iskali proti Danski. Foto: Reuters

"Lahko pa bi zadeli že prej. Neverjetno, kaj vse je zapravil Mitrović. Pri tem moraš imeti tudi malce sreče. Najbolj pomembno je, da smo še vedno v igri za napredovanje. Živi smo," je poudaril srbski selektor in pohvalil strelca izenačujočega zadetka Luko Jovića. "Je pravi kaliber napadalca. Že najmanjšo priložnost lahko pretvori v zadetek. Srečen sem zanj, za njegovo prihodnost in samozavest. Njegov zadetek nam daje možnost, da na naslednji tekmi uresničimo sanje."

Nova pohvala Šešku in Šporarju, a tudi srbski obrambi

Mreža Jana Oblaka se je zatresla v zadnji sekundi dolgega sodnikovega podaljška. Foto: Reuters Zelo je bil zadovoljen z igro obrambe. "Odigrala je vrhunsko. Niti malo ni lahko igrati s tem dvojcem, Šeškom in Šporarjem. Moji branilci so opravili levje delo, za vsako pohvalo," je priznal, kako sta slovenska prvokategornika v napadu namučila srbsko obrambo, a nista prišla do tistega, kar sta najbolj iskala, to pa so zadetki.

Srbiji je pomagalo tudi, da je v drugem polčasu soimenjakoma Dušanu Vlahoviću in Dušanu Tadiću zabičal, naj v obrambi bolj pomagata zveznim igralcem. Na koncu se je izognil porazu, ki bi v Srbiji še kako odmeval, saj bi se Stojkovićeva zasedba znašla v skoraj brezizhodnem položaju. Tako pa lahko še vedno verjame v srečen konec.