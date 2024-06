Bilo je sanjsko. Ko je Žan Karničnik, najboljši nogometaš 1. SNL, sredi drugega polčasa po imenitni akciji popeljal Slovenijo v vodstvo proti Srbiji z 1:0 in spravil v delirij 20 tisoč slovenskih navijačev na mogočni Allianz Areni, je dišalo po pravljici. Po zgodovinski prvi zmagi Slovenije na Euru, morda že zagotovljenem napredovanju v osmino finala in veselici slovenskih navijačev v Münchnu. Tega scenarija pa žal ni bilo. Srbi so ga z zadetkom v zadnji sekundi preprečili (1:1), Karničnik, ki je s strani Uefe prejel nagrado za najboljšega igralca tekme, pa ni skrival mešanih občutkov. Ponosa, a tudi razočaranja.

"Nič novega," bi lahko rekli po razburljivi tekmi med Slovenijo in Srbijo na Euru (1:1). Bitka "nekdanjih bratov" je spet postregla z dramo in remijem, Slovenci so vodili, Srbi pa izenačili, znova pa se je na letošnjem Euru v slovenski reprezentanci med strelce vpisal branilec. Tu pa je konec podobnosti.

Žan Karničnik je proti Srbom zbral jubilejni 30. nastop za reprezentanco. Dosegel je drugi zadetek. Če se je prvič med strelce vpisal proti "palčku" San Marinu, pa je bil zdaj strelec na tekmi, o kateri je sanjal vse življenje. V Sloveniji je vajen igrati pred skoraj praznimi tribunami. Dobro, v zadnji sezoni je šlo nekoliko na bolje, saj je šampionsko Celje postalo večji magnet za ljubitelje nogometa, a so številke še vseeno skromne v primerjavi s tribunami, s katerimi imajo opravka udeleženke Eura. Slovenijo je tako popeljal v vodstvo pred 66 tisoč gledalci na enem najlepših stadionov v Evropi. Foto: Reuters

Srbsko mrežo je tokrat zatresel Žan Karničnik, branilec Celja, za nameček pa je to storil po imenitni akciji, ki jo je začel in v njej sodeloval s Timijem Maxijem Elšnikom, kapetanom Olimpije, s katerim sta tako poskrbela za ogromno promocijo 1. SNL, in dokaz, kaj vse ta liga zmore, če lahko zagotavlja dva prvokategornika v reprezentanci, ki za nameček ne igrata le stranskih vlog, ampak pred očmi več milijonov ljubiteljev nogometa po vsem svetu poskrbita še za izjemen zadetek.

"S tem le dokazujeva, čeprav prihajava iz slovenske lige, da si zasluživa reprezentanco. To je bila lepa akcija. Vedeli smo, da imajo Srbi po izgubljenih žogah težave z vračanjem v obrambo. Ko pa pride do tranzicije, je to naše največje orožje. Najprej sem začel akcijo in podal žogo, nato pa prišel v kazenski prostor iz drugega plana. Srbski branilci so pozabili name, nato sem na srečo po odlični podaji Timija zadel," je s priznanjem za najboljšega igralca srečanjem v roki obujal dogodke iz 69. minute, ki so poskrbeli za epsko proslavljanje slovenskih navijačev.

Na Bavarskem se jih je po podatkih Nogometne zveze Slovenije zbralo kar 20 tisoč, padel je rekord. "Izjemni občutki so me spremljali že ob vstopu na ta stadionu. Na ogledu igrišča je bilo že nekaj navijačev, na ogrevanju še nekaj več, ko pa se začne tekma, pa je to nekaj, kar se ne da opisati. Vsaka čast vsem, ki so prišli. Vsaka čast tudi tistim, ki niso dobili vstopnic in nas gledali kje drugje. Verjamem, da je bila danes z nami vsa Slovenija," se je zahvalil vsem privržencem in užival, ko je po zadetku stekel v njihov objem.

Morali bi samo še izbito žogo, a ...

Zato bi bila sreča navijačev še bolj nepopisna, če bi Slovenija ohranila prednost do konca in si na široko odprla vrata osmine finala! "Res je. Vesel sem zadetka, bil sem srečen, prejel ogromno sporočil, a nismo zadovoljni s tem, kar se je zgodilo pri koncu. Mi smo lahko tisti, ki smo razočarani. Danes smo si zaslužili zmago, saj smo odigrali odličnih 80 minut. Na koncu Srbi niso imeli več česa izgubiti. V naš kazenski prostor so postavili vse te visoke igralce. Imeli smo malce težav z izbijanjem žoge in dueli v zraku. V zadnji akciji bi morali samo še izbiti žogo, a je bila izjemna gneča. Stali smo dokaj blizu igralcem, na njihovo srečo, očitno so prekinitve njihov zaščitni znak, pa nam je padla zbranost. V našem kazenskem prostoru se je znašel tudi njihov vratar. Zato so po tekmi občutki mešani," je bil potrt 29-letni Korošec. Čeprav je dosegel zadetek, ki ga je videla vsa Evropa, je bil vseeno razočaran.

"Lahko smo tisti, ki smo bolj razočarani, sicer pa smo zelo ponosni na to, kako smo predstavili Slovenijo. Kako v bistvu predstavljamo Slovenijo na tem prvenstvu. S tako igro se lahko izkažemo tudi proti Angliji. Kar pa zadeva tekmo s Srbijo, bo ostal grenak priokus. Danes bomo težje zaspali, a se bomo dobro regenerirali, čez pet dni pa nas čaka nova tekma," je prepričan, da Kekova četa na tem Euru še ni rekla zadnje in da se še lahko vmeša v boj za napredovanje. Če bi ostalo pri 1:0, bi lahko zdaj dva milijona Slovencev že odpirala penino … Tako pa bo treba počakati na 25. junij in še kako zahtevno srečanje z Anglijo.