Že drugi zlomljen nos v Nemčiji

Fabian Schär je v 19. minuti trčil v škotskega reprezentanta Anthonyja Ralstona, nato sta oba prejela zdravniško pomoč, a sta nato nadaljevala. Po tekmi je Schär trdil, da ima zlomljen nos. Švicarji in Škoti so se razšli z neodločenim izidom 1:1. "Kot smo pričakovali, je bila tekma polna grobih startov in dvobojev. Bila je intenzivna tekma za vse, jaz pa sem si zlomil nos. Ampak to je del igre in zabave," je dejal Schär.

To sicer ni prvič, da si je Schär zlomil nos. Zlom nosu se mu je primeril tudi leta 2018, medtem ko je pretres možganov do zdaj utrpel trikrat, v letih 2019, 2022 in 2023, kar dovolj zgovorno govori o tem, za kako brezkompromisnega igralca gre. Kljub zlomljenemu nosu v švicarskem taboru na Schära računajo tudi za nedeljski obračun proti Nemčiji. Pred to tekmo je Nemčija s šestimi točkami na vrhu skupine in si je zagotovila preboj v osmino finala, Švica pa je s štirimi točkami druga.

Na prvi tekmi prvenstva skupine D proti Avstriji si je nos zlomil tudi francoski napadalec Kylian Mbappe, tako da bo do konca tekmovanja igral z masko na obrazu.