"Še smo živi!", "Luka Jović je Srbijo dvignil od mrtvih", "Drama, kot je še ni bilo", …

V srbskih medijih po "drami, kakršne še ni bilo", kot so tekmo drugega kroga evropskega prvenstva med Slovenijo in Srbijo opisali v srbskem časniku Novosti, slavijo svojega rešitelja Luko Jovića, ki je v izdihljajih tekme poskrbel za remi z 1:1 ter izpostavljajo prve besede selektorja Dragana Stojkovića po napeti tekmi: "Srbi ne umirajo tako zlahka". Nekateri mediji pišejo o mešanih občutkih po tekmi, saj so pred spopadom s četo Matjaža Keka razmišljali o zanesljivi zmagi, a zdaj priznavajo, da so lahko nadvse veseli tudi samcate točke, s katero še ostajajo v boju za mesto v osmini finala.

"Še smo med živimi na Euru," poroča portal MozzartSport in še: "Luka Jović je Srbijo dvignil od mrtvih". Domala vsi mediji navajajo prve vznesene besede srbskega selektorja Dragana Stojkovića, ki je po osvojeni točki v izdihljajih tekme dejal: "Srbi ne umirajo tako zlahka". Pohvalil se je, da se Srbija ne predaja do zadnjega sodnikovega žvižga in da so v ekipi verjeli v uspeh tudi po tem, ko so navijači že obupali. Slovenci legendarnega Piksija niso presenetili domala z ničimer, je še razlagal, je pa njegovim varovancem velike težave povzročala izjemna fizična pripravljenost Kekove čete, je še dodal.

Foto: zajem zaslona

Zdaj vsi že računajo o možnostih za uvrstitev v osmino finala. Osredotočajo se že na naslednji spopad z Dansko, ki bo zanje ključen, pišejo. Ob tem je po srbskih medijih zaokrožila tudi ostra kritika nekdanjega nogometaša Radeta Bogdanovića, ki jo je kot komentator srbske televizije RTS usmeril proti Sergeju Milinkoviću-Saviću, Po njegovem vstopu v igro je Žan Karničnik zadel za vodstvo Slovenije. "Sergej je sramota! Ravno je prišel na teren in teče kot baba za tistim desnim bekom in prejeli smo gol," je dejal Bogdanović, katerega besede močno odmevajo.

Foto: zajem zaslona

"Jović je Srbijo rešil izpada," piše Sportal.rs. "Spet smo bili ljubljenci sreče, a tako ne bo šlo naprej," so še zapisali v tem srbskem mediju in se prav tako kot preostali že osredotočili na naslednji izziv, tekmo z Dansko. "Drama, kakršne še ni bilo," so ob spremljanju tekme zapisali pri Novostih in obžalovali številne zapravljene priložnosti. "Ne da Srbija ni imela možnosti za kaj več. Zapravila je sedem, osem priložnosti, statistično smo bili boljši," menijo novinarji Novosti.

Poročajo tudi o razočaranju v slovenskem taboru, ko so številni navijači Kekove čete na tribunah stadiona v Münchnu že slavili zmago in uvrstitev v osmino finala, pa jih je grdo presekal pozen Jovićev zadetek.

Preberite še: