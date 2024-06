Slovenski navijači se zgrinjajo v München. Bo padel rekord? #foto #video

Na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) na tekmi s Srbijo pričakuje tudi do 20 tisoč slovenskih navijačev na stadionu. S tem naj bi bil postavljen nov rekord obiska tekme Slovenije na tujih tleh, ki je star zgolj nekaj dni, natančneje od nedelje, ko si je tekmo z Dansko v Stuttgartu ogledalo okoli 12 tisoč slovenskih navijačev.

Tudi danes nogometno romanje proti Bavarski

Ob tem naj bi se večje število slovenskih ljubiteljev nogometa danes zbralo tudi v navijaški coni v olimpijskem parku v Münchnu, kjer jih je kar nekaj bilo moč srečati že včeraj, marsikdo pa se je na pot odpravil šele danes. Tudi z vlakom so se številni podali proti jugu Nemčije, številčna navijaška druščina je tako z ljubljanske železniške postaje krenila danes ob 4. uri zjutraj, in te smo pospremili na pot.

Izgredov ne pričakuje nihče

Predsednik NZS Radenko Mijatović na tekmi s Srbijo pričakuje izjemno vzdušje, slovenske navijače pa poziva k športnem navijanju. Srbski navijači, ki jih je nemška policija že pred prvenstvom vzela pod drobnogled, so se že pred prvo tekmo v Gelsenkirchnu zapletli s prav tako problematičnimi angleškimi navijači. Danes takšnih nevšečnosti ne pričakuje nihče, tudi za domače varuhe reda in miru današnja tekma ni dogodek visokega tveganja.

Svetujejo uporabo javnega prevoza

Ob stopnjevanju navijaške evforije in pričakovani gneči za eno najbolj težko pričakovanih tekem v zgodovini slovenske nogometne reprezentance pa so navijačem nekaj priporočil pripravili pri NZS. V prvi vrsti jim zveza svetuje pravočasen odhod na stadion. "Navijači naj se v okolici stadiona začnejo zbirati okoli 11. ure," so zapisali in dodali, da se bodo vrata stadiona odprla že ob 12. uri.

NZS navijačem priporoča tudi uporabo javnega prevoza, kadar je to le mogoče. "Na stadion se ne vozite z avtom, če se niste predhodno registrirali za parkiranje. Kdor nima registracije, bo zavrnjen," so opozorili.

Vsi v belem! Navijače pa so dodatno še pozvali, da se za tekmo s Srbijo odenejo v bele barve, saj bodo slovenski nogometaši v četrtek nastopili v belih dresih.

Bo padel tudi absolutni rekord?

Danes se tako v Münchnu pričakuje rekorden obisk slovenskih navijačev, pa ne le na tekmah v tujini, pač pa celo absoluten rekord. Za tega trenutno velja obisk z zadnje kvalifikacijske tekme za Euro 2024, ko je zmago čete selektorja Matjaža Keka nad Kazahstanom (2:1) v Stožicah pospremilo 16.432 gledalcev. Pred tem je bila rekordna znamka 16.135, postavljena pa je bila 11. avgusta 2010, ko je Slovenija na odprtju stadiona v prijateljski tekmi z 2:0 premagala Avstralijo.

Na tujem je bil do letošnjega EP rekordni obisk slovenskih navijačev iz leta 2000, ko je v Amsterdamu na tekmi Slovenije in Španije na Euru za takratno selekcijo Srečka Katanca pesti stiskalo več kot deset tisoč navijačev.

