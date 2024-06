Pravice za prenos vseh 51 tekem evropskega prvenstva v nogometu je v Sloveniji z zakupom pridobil le Sportklub, medtem ko si na nacionalni televiziji lahko ogledate eno tekmo na dan. Na ta račun je med nogometnimi navdušenci, ki bi si radi ogledali prav vse tekme, slišati kar nekaj kritik.

Kot je v Odmevih pojasnil odgovorni urednik športnega programa TV Slovenija Gregor Peternel, obseg pravic, ki jih je TV Slovenija pridobila od Evropske nogometne zveze, dopušča prenos le ene tekme na dan.

"Cena teh pravic je zelo visoka in toliko dopušča trenutni proračun RTV Slovenija. Višina RTV-prispevka, ki predstavlja glavni vir financiranja, se ni spremenila že več kot deset let. Po besedah odgovornega urednika športnega programa TV Slovenija Gregorja Peternela je gledanost tekem Eura 2024 zelo velika. Foto: RTV Slovenija/zajem zaslona Sredstva so torej ves čas enaka, cene pravic za športne dogodke pa se ves čas dvigajo. V vsakem novem obdobju štirih letih se pričakuje, da se cena v primeru nogometa dvigne za vsaj 20 odstotkov. Potem je tukaj še komercialna konkurenca, ki te cene dviga v nebo. Z vodstvom RTV Slovenija se ob tem sprašujemo tudi o lastni odgovornosti, saj razpolagamo s sredstvi naših gledalcev, ki od nas pričakujejo, da pripravimo kakovosten program za vse leto in ne le en mesec," je izpostavil Peternel in ob tem spomnil, da pred štirimi leti evropskega prvenstva v nogometu sploh niso prenašali.

"Če ne bo dviga RTV-prispevka, v prihodnje ne bomo več finančno konkurenčni za pridobivanje pravic za največje športne dogodke. Ti bodo potem razpršeni med različne plačljive ponudnike in gledalci, ki so vajeni ogleda vseh športnih dogodkov, bodo morali te pridobiti od vsakega posebej oziroma od tistega, ki bo z njimi razpolagal. Na koncu bodo zagotovo plačali precej več kot za RTV-prispevek," meni Peternel.

Na RTV Slovenija so prepričani, da se vprašanje prenosa vseh športnih dogodkov dotika tudi zakonodajalca, prav tako pa že leta opozarjajo na dejstvo, da bi morale biti tekme na voljo v osnovnih TV-paketih, v katerih ni plačljivih programov, kot so športni.

Medtem ko si je tekmo na stadionu v Stuttgartu v živo ogledalo 12 tisoč slovenskih navijačev, jo je na drugem programu TV Slovenija spremljalo približno 350 tisoč gledalcev in to je bila po besedah odgovornega urednika športnega programa z naskokom najbolj gledana vsebina na TV Slovenija. Foto: Guliverimage

Razočarani pa so bili tudi dopustniki, ki so si tekmo želeli ogledati v tujini, a jih je na televiziji pričakal le črn ekran. Pravice za prenose športnih dogodkov je RTV Slovenija namreč zakupila le za območje Slovenije, zato so televizijski programi v tujini med prenosi nogometnih tekem zatemnjeni.

RTV Slovenija je zaradi zakupljenih pravic le za območje Slovenije tuje kabelske operaterje dolžna obvestiti, da v času dogodkov zatemnijo njihove programe. Prav tako morata recimo hrvaška in avstrijska televizija, ki jo predvajajo v Sloveniji, v času tekem od naših kabelskih operaterjev zahtevati in zagotoviti, da so njihovi programi v tem času zatemnjeni.

"To v praksi pomeni, da če denimo HRT zakupi prenos nekega športnega dogodka za območje Republike Hrvaške, morajo slovenski operaterji, ki v Republiki Sloveniji v svojih programskih shemah ponujajo programe HRT, v času, ko je na sporedu prenos tega športnega dogodka, v aktualnem obdobju je to torej katera od tekem evropskega nogometnega prvenstva, zatemniti vsebino na HRT, saj zadnji ni zakupil pravice za prenos tekme tudi v Sloveniji, pač pa na območju Hrvaške," je zapisano na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

A vseeno obstaja rešitev. Tisti, ki ste v tujini, lahko z registracijo na spletni strani RTV Slovenija kjerkoli znotraj EU spremljate vse programe Radia in Televizije Slovenija. "Torej vsi, ki plačujejo RTV-prispevek, se na spletni strani prijavijo in znotraj EU spremljajo vse naše programe, tudi tekme evropskega prvenstva v nogometu, kolesarske Dirke po Franciji in olimpijske igre," je sporočil Peternel.

Slovenija letos brez prenosa paraolimpijskih iger



Bo pa Slovenija letos očitno ostala brez prenosa paraolimpijskih iger v Parizu. V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije so nad tem zgroženi, žalostni in ogorčeni.



"Zakup prenosa nastopa naših parašportnikov in parašportnic ter otvoritvenega in zaključnega dogodka letošnjih iger v vrednosti malo manj kot 70 tisoč evrov je za našo nacionalno medijsko hišo previsoka ovira," so zapisali v sporočilu za javnost.