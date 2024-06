"Zavedamo se, kako kvaliteten tekmec je Srbija, a razmišljamo bolj o nas," poudarja Matjaž Kek. Širi torej podobno sporočilo, kot ga je pred uvodno tekmo Eura z Dansko. Tudi takrat je zelo spoštoval tekmeca, a dobro vedel, da bodo pri rezultatu imeli nekaj besede tudi njegovi fantje. Ti so v drugem polčasu nadigrali Skandinavce in dokazali Evropi, da si zaslužijo nastop na velikem tekmovanju. Bodo zdaj dokazali podobno še proti "nekdanjim bratom" iz Srbije?

Bavarska prestolnica bo v četrtek pokala po šivih. V München bo po nekaterih ocenah prišlo skoraj 50 tisoč Srbov in Slovencev. Srbov naj bi bilo nekaj več, Slovencev pa toliko, kot jih ni bilo še nikoli na velikem športnem tekmovanju v tujini. Padel bo torek sveži slovenski rekord (12 tisoč navijačev), ustvarjen v nedeljo.

V nedeljo je Slovenijo v Stuttgartu spremljalo 12 tisoč Slovencev. V četrtek jih bo v Münchnu še nekaj tisoč več ... Foto: Reuters

"V Stuttgartu sem bil navdušen nad vzdušjem na stadionu. Tudi zdaj gledam pozitivno na vzdušje. Ne glede na rivalstvo med Slovenijo in Srbijo ter pomembnostjo tekme, bi moralo vzdušje krasiti šport. Upam, da bosta ekipi iz nekdaj skupne države ustvarili dobro vzdušje. Da bodo vsi navijali za svoje. Zelo se veselim tekme. Zelo se veselim izpita, ki ga imamo s fanti in odgovornostjo do Slovenije," pred novim zgodovinskim dnevom za slovenski nogomet razmišlja Matjaž Kek, selektor najmanjše udeleženke Eura 2024, ki pa se lahko za razliko od Srbije, ki je pred začetkom tekmovanja veljala za vsaj na papirju močnejšo izbrano vrsto, pohvali z osvojeno točko.

"To so stvari za slačilnico"

Benjamin Verbič je proti Danski vstopil v igro v klopi. Kako bo v četrtek proti Srbiji? Foto: Reuters S katero enajsterico bo Slovenija v četrtek vstopila v dvoboj? Selektor Kek priznava, da obstajajo nekatere dileme, a o njih, takšna je pri njem že tradicija, noče razpredati javno. "To so stvari za slačilnico," slovenski selektor vztraja pri tem, kako nerad govori o imenih. Sodeč po tistem, kar je Slovenija pokazala proti Danski (1:1), bi lahko nogometaša, ki sta takrat kot prva vstopila v igro, to sta bila Benjamin Verbič in Jon Gorenc Stanković, tokrat dobila prednost pred Janom Mlakarjem in Timijem Maxom Elšnikom.

"Jasno je, da je zaradi ritma in agresivnosti, ki ju želimo držati 95 minut, premalo le 11 igralcev," je dal vedeti, kako bo znova računal na večje število nogometašev. Menjave na srečanju proti Danski so obrodile sadove, Slovenija je v drugem polčasu nadigrala Skandinavce, prišla do točke, na koncu pa bila celo bližje zmagi od nekdanjih evropskih prvakov (1992).

Zadnje na svetu je, da ...

Ko je na novinarski konferenci prejel vprašanje s strani srbskega novinarja, kaj si misli o kapetanu Dušanu Tadiću, ki je nedavno zakuhal afero z javno izraženim nezadovoljstvom zaradi neigranja od prve minute, je odgovoril: "Zadnje na svetu je, da bom komentiral probleme ali neprobleme v ekipi, proti kateri igram. Pa z vsem spoštovanjem do tekmeca," je dal 62-letni Mariborčan vedeti, kako ne misli komentirati "pestrega" dogajanja v taboru Srbov.

Dušan Tadić naj bi proti Sloveniji zaigral od prve minute. To bi bil njegov 110. nastop za Srbijo. Foto: Guliverimage

Sodeč po zadnjih dogodkih v srbskem reprezentančnem taboru so se sicer napetosti umirile, selektor in kapetan tesno sodelujeta, Tadić pa bo proti Kekovi četi zaigral od prve minute.

Karte bodo delili igralci. Od Oblaka do Zeljkovića.

Podobno kot slovenski navijači komaj čaka na novo tekmo Slovenije na Euru. Foto: Reuters Čeprav bo Kek v četrtek vodil eno največjih tekem, odkar je selektor, saj bi si lahko Slovenija z zmago nad "nekdanjimi brati" že bolj ali manj zagotovila preboj med 16 najboljših, pa se slovenski selektor, ki s strani srbske nogometne javnosti doživlja veliko pohval, noče pretirano izpostavljati.

"Kot trener bom najmanj pomemben na igrišču, pa če sem simpatičen gor ali dol. Od Jana Oblaka pa do Adriana Zeljkovića, kot zadnjega v listi. To so tisti, ki bodo jutri delili karte. S strokovnim štabom neizmerno zaupamo fantom. Vlada obojestransko zaupanje. Tudi takrat, ko ne gre. Statistika zadnjih 22 tekem (Slovenija je izgubila le dve, obe v gosteh proti Finski in Danski, op. p.) sporoča, kako znamo na marsikaj odgovoriti. Vesel sem, da imam okrog sebe takšne sodelavce in da vodim tako karakterne fante. Meni je to privilegij v življenju, ne le poklic," doživlja svojo vlogo in pomembnost v slovenski nogometni reprezentanci sredi obdobja, ko padajo rekordi, kar se tiče najbolj množičnih selitev navijačev v tujino.

Kdor bo bolj verjel v svoje sposobnosti, bo imel večje možnosti

Če so Kekovi izbranci na prvi tekmi proti Danski prebili led na Euru in zaradi pomanjkanja izkušenj bili v uvodnih minutah neenakovreden tekme, pa je bilo pozneje drugače. Bi lahko zaradi pridobljenih izkušenj v tekmo s Srbijo vstopili bolj mirno in sproščeno? "Upam, da bo tako. Da bo ekipa rasla iz minute v minuto. Ne bo vedno idealno, tudi mnogo odmevnejša imena imajo težave, a fantje imajo svoj cilj. Se pa dobro zavedamo, kako kvalitetna in dobro vodena je srbska reprezentanca. Tudi oni so po dolgem času na Euru. Govoriti o posameznikih Srbije bi bilo nekorektno do ostalih. Poti so različne. Upam, da bomo še enkrat več dokazali, da smo zasluženo na tem Euru," ga je v tem pogledu zadovoljila že predstava proti Danski. Zlasti tista v drugem delu.

"Dobro se zavedamo, kako kvalitetna in dobro vodena je srbska reprezentanca. Tudi oni so po dolgem času na Euru," razmišlja Matjaž Kek. Foto: Reuters

Kako bo v četrtek, ko se bo dvoboj začel že ob 15. uri in bodo vladale neprimerno višje temperature kot na prvi tekmi z Dansko? "Kdor bo jutri bolj verjel v svoje sposobnosti, bo imel več možnosti za zmago. Čaka nas izjemno vzdušje, si je pa tudi Srbija zaslužila več proti Angliji. Kakovost Srbije nam je dobro poznana, tudi uvrstitev na lestvici Fife govori dovolj jasno, kaj nas čaka. Slovenija po remiju z Dansko ni favorit v svoji skupini," skuša vztrajno pristriči krila vsakršni evforiji ali temu, da bi igralci poleteli v izjavah. Ostajajo trdno na tleh, nov uspeh proti Srbiji pa bi v Münchnu že lahko usmeril Slovenijo do največjega uspeha nogometne reprezentance vseh časov.