Ganljiva gesta škotskih navijačev #video

Scotland fans sheltering this old man from the rain as he walks through the street this afternoon.



A lovely touch 👏 #EURO2024 pic.twitter.com/8FWVid353v — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 18, 2024

V uvodnih dneh evropskega prvenstva v Nemčiji smo lahko videli in brali o nekaterih spopadih med nogometnimi huligani. A vendarle na družbenih omrežjih postanejo zelo zanimive tudi pozitivne zgodbe.

Za zelo lepo gesto sta poskrbela škotska navijača, ki sta pomagala starejšemu gospodu čez trg in ga z dežnikom ščitita pred dežjem, v ozadju pa je slišati petje škotskih navijačev "No Scotland, No Party".

Znani so po dobrem razpoloženju in humorju

Škotski navijači so sicer izjemno predani svojim klubom in reprezentanci ter kljub morebitnim neuspehom ostajajo zvesti škotskim nogometašem. Znani so po svojem dobrem razpoloženju in humorju, radi se zabavajo ter ustvarjajo pozitivno vzdušje. Tartan Army, organizirana skupina škotskih navijačev, je ena najbolj prepoznavnih navijaških skupin, znani so po svojih barvitih oblačilih ter dodatkih, kot sta kilt in tartan (karo vzorec).

Škotska nogometna reprezentanca je igrala na uvodni tekmi prvenstva z Nemčijo in izgubila s 5:1. V sredo jih čaka tekma drugega kroga skupinskega dela, ko bodo igrali s Švicarji.

