Srbska nogometna reprezentanca se na drugo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva s Slovenijo (četrtek ob 15. uri) pripravlja v svoji bazi v Augsburgu. Današnji sestanek štaba in reprezentantov je kapetan Dušan Tadić izkoristil za opravičilo selektorju in soigralcem za nepremišljene izjave po tekmi z Anglijo, ki je zmagala z 1:0, poročajo srbski mediji.

Tadić je na premierni tekmi Srbije na tem prvenstvu v igro vstopil šele v 61. minuti, po porazu pa dal vedeti, da ni zadovoljen z odločitvijo selektorja Dragana Stojkovića Piksija, da ga v boj pošlje šele v zadnji tretjini obračuna.

Stojković je po porazu dejal, da je šlo za taktično odločitev, Tadić pa: "na začetku sem težko sprejel odločitev, da ne bom igral. Brez lažne skromnosti verjamem, da sem najboljši igralec te reprezentance, vodja. Lahko bi naredil veliko več, če bi igral 90 minut. Če želi, da Dušan Tadić igra 30 minut, bom igral. Seveda bi rad igral 90 minut, a spoštujem odločitev. Seveda si želiš biti del ekipe in narediti vse zanjo."

Dragan Stojković je svojo odločitev, da kapetana v igro pošlje v drugem polčasu, obrazložil kot taktično potezo. Foto: Guliverimage

"Če bi igral več ..."

35-letnik se je nato vključil še v prenos nizozemske televizije in v klepetu z Erikom ten Hagom dodal: "Angležem bi lahko povzročili več težav, imeli smo veliko prostora. Mislim, da bi dosegli vsaj en ali dva zadetka, če bi jaz igral več. Ampak ok ... to je nogomet. Mislim, da je selektor že pogledoval proti Sloveniji."

"Uh, ni dobro, če je to rekel, sploh ni dobro, če je to rekel. To je bila moja odločitev iz taktičnih razlogov. Želel sem, da s svežimi nogami krene v drugih 45 minut. To je edini razlog. Gre za taktiko in nič drugega," se je na kapetanove besede odzval Piksi, ki je po besedah Srbske nogometne zveze danes dočakal opravičilo.

Foto: Guliverimage

Srbska zveza: Izkoristil je priložnost in se opravičil

"V hotelu Maximilian v Augsburgu, kjer je med evropskim prvenstvom v Nemčiji nastanjena srbska reprezentanca, je potekalo srečanje strokovnega štaba reprezentance s selektorjem Draganom Stojkovićem na čelu in srbskimi reprezentanti. Govora je bilo o prihajajočih obveznostih, med drugim pa je kapetan reprezentance Dušan Tadić izkoristil priložnost za opravičilo selektorju Stojkoviću in soigralcem za nepremišljene izjave po tekmi z Anglijo," so pri Srbski nogometni zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

V četrtek proti Kekovi četi

Srbi se bodo v sredo preselili na prizorišče tekme s Slovenijo v München, kjer jih naprej čakajo medijske obveznosti, nato trening, v četrtek pa verjetno ključna bitka skupinskega dela za napredovanje v izločilne boje. S četo Matjaža Keka se bodo pomerili ob 15. uri.

"Morali bi iti na zmago. Vedno si želiš zbrati čim več točk. Naredili bomo vse, da premagamo Slovenijo in napredujemo," je odločen Tadić. Srbski reprezentanci ne bo mogel pomagati Filip Kostić, ki si je proti Angliji poškodoval koleno in je že končal prvenstvo.