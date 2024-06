Nogometaš, ki si je ob ponedeljkovi zmagi Slovaške nad Belgijo prislužil najvišjo oceno, je bil vratar zmagovalcev Martin Dubravka, ki je uspešno zaustavljal poskuse favoriziranih tekmecev in se na koncu z rojaki veselil velike zmage z 1:0.

Nič kaj vesel pa ni dogodek iz otroških dni danes 35-letnega čuvaja mreže. "Imel sem pet let, ko sem nekega dne želel narediti vtis na očeta. Videl sem ga, kako seka drva, mu želel pomagati in mu prinesti drva. Deževalo je in vse je bilo mokro, vzel sem sekiro in želel očetu prinesti drva, a je sekira končala v moji nogi," so besede Dubravke povzeli pri Kurirju.

Sprva je treniral hokej, po poškodbi, ki si jo je zadal s sekiro, pa se je preusmeril v nogomet. Foto: Guliverimage

Zdravniki so mu rano oskrbeli in povedali, da je imel veliko srečo. Če bi sekira končala nekaj centimetrov višje, bi lahko ostal brez noge in postal invalid. Na srečo se to ni zgodilo, se je pa po neljubem dogodku spremeni tok Slovakove športne poti.

Dubravka je bil pred tem hokejist, a se po poškodbi s sekiro ni več vrnil k temu športu, pač pa se je preusmeril v nogomet. V tem je zgradil lepo kariero. Ne le, da je postal pomemben člen reprezentance, vse od sezone 2017/18 igra v angleški Premier ligi, kjer brani barve Newcastla.

Slovake v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji čakata še tekmi z Ukrajino in Romunijo.