Selektor Slovaške zgrožen nad obnašanjem Janže. Kako mu je odgovoril Kek?

Ne zgodi se pogosto, da se selektor kakšne reprezentance po tekmi obregne ob enega od posameznikov v ekipi tekmecev. Slovaški selektor Francesco Calzona je v Ljubljani storil ravno to. Po bolečem porazu (0:1), ki ga je doživljal z občutkom ponosa, saj so ga njegovi varovanci vse prej kot razočarali z igro, a je za uresničitev cilja (z)manjkalo tisto, kar najbolj šteje v nogometu, zadetki, pa je v negativnem smislu izpostavil Erika Janžo.

Selektor Slovaške je po srečanju opozoril na neprimerno obnašanje Erika Janže, ki naj bi ga med tekmo žalil. Foto: Aleš Fevžer

"Janža me je žalil. Razjezil me je. Očitno še ni odrastel. Do ljudi v določeni starosti bi moral izkazati določeno spoštovanje, on pa tega ni storil," mu je živce paralo obnašanje "slabo vzgojenega" 31-letnega slovenskega branilca.

"Bil sem razburjen, saj se je to zgodilo pred našo klopjo. Mislil sem, da bo ob vsem skupaj posredovala slovenska klop," je pričakoval, da ga bo stanovski kolega Matjaž Kek takrat, ko se je zaiskrilo pred klopjo Slovaške, zaščitil in umiril svojega varovanca. Tega ni dočakal, zato je bil občutek nezadovoljstva in razočaranja še toliko večji.

Levi bočni branilec Erik Janža, ki si že dolgo nogometni kruh služi na Poljskem, spada med najbolj izkušene slovenske reprezentante. Foto: Aleš Fevžer

Dodal je, da si Slovaška česa takšnega v Ljubljani ni zaslužila, saj je bila Slovenija na gostovanju v Bratislavi deležna vsega gostoljubja. "Do Slovencev smo bili spoštljivi in vljudni. Pričakoval sem, da bo tako tudi z nami tukaj," ni skrival jeze.

Kek: Opravičujem se mu, če se nisem odzval tako, kot bi se on

Matjaž Kek je uresničil cilj in s Slovenijo še drugič zapored obstal v ligi B lige narodov. Foto: Aleš Fevžer Kako pa je na očitke Slovaka odgovoril Matjaž Kek? O tem se je razgovoril na dolgo in široko, dostojno in s kančkom preudarne mirnosti, ob kateri je vzel v bran varovanca.

"Kar zadeva obračunavanje selektorjev s posameznimi igralci, dobro veste, kako dolgo sem že v tem poslu in da znam biti dovolj korekten, pa tudi osebno spoštljiv. Dam pa tudi dosti nase, na svojo ekipo in značaj svojih igralcev. Jasno je, da je vsakršno verbalno obračunavanje del tega športa, a sam tega nisem slišal. Opravičujem se mu, če se nisem odzval tako, kot bi se on. Sicer vem, da je on še bolj temperamenten kot jaz, in zdelo se mi je, da Škriniar (slovaški kapetan Milan Škriniar, op. p.) in še nekaj igralcev niso ravno angelčki," je dejal selektor Kek in v nadaljevanju pojasnil, da je pred srečanjem varovancem rekel, naj dajo tekmecu od prve minute vedeti, da srečanje poteka v Stožicah. V slovenski nogometni trdnjavi.

"Spoštljivost je nekaj, kar bom vedno zagovarjal. Če je bilo kaj narobe, je bilo to v žaru borbe, želje, da bi bili uspešni na neki svoj način, ne pa zato, da bi kogarkoli osebno užalili. Predobro poznam Erika Janžo, da lahko to trdim z gotovostjo," je izbruhe neprimernih besed, ki so razjezile selektorja Slovaške, pripisal žaru borbe, zaščitnega znaka Kekove čete, s pomočjo katerega se je vselej dokopala do največjih uspehov.

Pokazali nepozabno predstavo, a izpadli proti Sloveniji

Slovenija je na obeh tekmah proti Slovaški, odigranih je bilo kar 210 minut, zadržala mrežo nedotaknjeno. Foto: Aleš Fevžer Glede tekme, na kateri si je Slovaška priigrala veliko priložnosti, a vseeno izgubila (0:1) in s tem zapravila priložnost za napredovanje v ligo B lige narodov, je slovaški selektor Francesco Calzona dejal, da je lahko kljub porazu bolj zadovoljen kot pa razočaran, saj so Slovaki "umrli pokončno".

Izgubili so po predstavi, na kateri so imeli več od igre, narekovali ritem, večkrat pritisnili na Slovenijo, tako da je Kekova četa nemalokrat trpela, a sta gostitelje reševali dve stvari. Nenatančnost slovaških nogometašev pri zaključnih strelih in znova izjemen kapetan Jan Oblak. Slovenija se je po mnenju Italijana, ki je lani za kratek čas vodil tudi Napoli, odločila za nič manj gledljiv in privlačen cilj. Zaigrala je obrambno, onemogočala igro in čakala na napake tekmeca.

Po podaljšku je Slovaška izgubila tudi lani proti Angliji na Euru. Takrat je na dvoboju osmine finala vodila proti Otočanom vse do izdihljajev rednega dela, ko je po spektakularnih škarjicah Jude Bellingham izenačil na 1:1. Foto: Guliverimage

"Raje imam ekipe, ki igrajo dober nogomet. Slovenija pa je samo čakala na našo napako in jo žal tudi dočakala. Vseeno sem ponosen na fante, prikazali smo nepozabno predstavo," je dodal slovenski zahodni sosed, ki s svojim razmišljanjem spominja na večkrat izrečene očitke trenerja Celja Alberta Riere, ki so v tej sezoni odmevale v 1. SNL.

Calzona je še drugič s Slovaško izgubil zelo pomembno bitko po podaljšku. Tako je bilo tudi lani v osmini finala Eura proti Angliji. Po drugi strani ga bolj veseli spoznanje, da s Slovaško ni še nikoli izgubil tekme, na kateri ne bi bili vsaj enakovreden tekmecu. "Če smo že izgubili, sem vesel, da smo izgubili tako," je dejal v Stožicah.

Kek se ne bo nobenemu podrejal

Benjamin Šeško je na tekmi v Ljubljani zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, po katerih je zadišalo po zadetku. Foto: Aleš Fevžer Kako pa se je na očitke o "neprimerni" slovenski igri odzval slovenski selektor? "Dobro je, če hočeš biti v našem poklicu všečen. Če govoriš o mladih igralcih, atraktivni igri in tem, da te zanima samo napad. No, nisem ravno enakega mnenja. Vedno igram na način, ki je primeren naši kakovosti. Da pa bi mi samo čakali? Ne vem, kolikokrat je bil Beni (Benjamin Šeško, op. p.) sam "ena na ena" z vratarjem Slovaške. Ali so nam to dali Slovaki, da se mi bolje počutimo?" se je vprašal Mariborčan in pohvalil tekmeca, da je v Stožicah pošteno namučil njegove izbrance.

"Jasno je, da imajo Slovaki kakovost. Predvsem v zvezni vrsti. Tam smo najbolj trpeli. Zaradi tega pa smo počakali na svoj trenutek in ga zasluženo izkoristili. Se pa tudi ne spomnim, da bi nas že v Bratislavi držali ter imeli tam deset stoodstotnih priložnosti ali kaj podobnega," ni čutil takšne dominance, kot so jo opisovali v slovaškem taboru, na prvi tekmi v Bratislavi (0:0).

"On (Francesco Calzona, op. p.) naj gleda na nogomet s svojega zornega kota, jaz bom pa s svojega. Še vedno mislim, da bi bilo, tudi če bi šla v ligo B Slovaška, to zasluženo. V tem trenutku smo bili pač mi tisti, ki smo znali potegniti črto in zaključiti tisto, kar sta si želeli obe ekipi. A ne bom se nobenemu podrejal. Vseeno mi je, kako igrajo najboljše reprezentance, kaj dela on, kako se on pripravlja … Jaz se pripravljam na svoj način. Tu hočem imeti svojo linijo in jo zagovarjam, igralce pa bom ščitil do zadnjega," je razkril svoj pogled na očitke iz slovaškega tabora.

Veselje slovenskih nogometašev po koncu srečanja s Slovaško (1:0). Naslednjič bodo na delu junija. Foto: Aleš Fevžer

Izbral je pot, ki je prinesla konkreten rezultat. Cilj pač opravičuje sredstva, Slovenija pa se je lotila povratnega srečanja s Slovaško tako, da je mreža Jana Oblaka znova ostala nedotaknjena. Za uresničitev cilja, ohranitev članstva v drugem najmočnejšem rangu tekmovanja v ligi narodov, je tako potrebovala samo še en zadetek. Prišel je na začetku podaljška, junak večera je postal Adam Gnezda Čerin. Slovenska reprezentanca bo junija odigrala dve prijateljski tekmi (Luksemburg in BiH), jeseni pa jo čaka največji cilj te generacije, kvalifikacije za SP 2026 v skupini s Švico, Švedsko in Kosovom.