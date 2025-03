Matjaž Kek od srca čestital fantom, selektor Slovaške pa kritičen do Slovenije

Slovenski nogometni reprezentanci je uspelo. V Stožicah je po podaljšku premagala Slovaško z 1:0 in si zagotovila obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov. "V dvoboju, ki bi lahko šel na eno ali drugo stran, smo ravno zaradi tega gola, ki smo ga dali, zasluženo ostali v skupini B," je selektor Matjaž Kek čestital fantom. V taboru Slovaške, ki je v Ljubljani zapravila veliko priložnosti, med vratnicama Slovenije je znova blestel Jan Oblak, je vladalo veliko razočaranje. Selektor Slovaške Francesco Calzona je podal kritiko na račun igre Slovenije, saj jo je označil za reprezentanco, ki je razmišljala samo o obrambi in čakala na napako gostov. Na Slovaškem so tako objokovali kar nekaj zapravljenih zrelih priložnosti. Slednjih pa ni manjkalo tudi pred vrati gostov …

Leto 2025, ki prinaša vrhunec jeseni, ko se bodo v kvalifikacijah delile prve vstopnice za SP 2026, se je začelo imenitno za Slovenijo. Proti Slovaški, ki je podobno kot Kekova četa lani zaigrala v osmini finala Eura 2024 in podobno kot Slovenija (Portugalska) skoraj izločila favoritinjo (Anglija), ni v 210 minutah prejela niti enega zadetka ter si zagotovila obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov. To ji je prinesla tesna zmaga z 1:0, ki jo je z zadetkom na začetku podaljška priigral Adam Gnezda Čerin. Ravno tisti igralec, katerega so Kekovi varovanci v četrtek v Bratislavi najbolj pogrešali, ko je moral počivati zaradi kazni rumenih kartonov.

Zmagi Slovenije so zaploskali tudi mnogi eminentni gostje na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Foto: Aleš Fevžer

"V dvoboju, ki bi lahko šel na eno ali drugo stran, smo ravno zaradi tega gola, ki smo ga dali, zasluženo ostali v skupini B. Igralcem je resnično treba čestitati za boj, značaj in nepopustljivost. Tudi takrat, ko so nekateri iz Slovaške mislili, da lahko delajo red v Stožicah," je izpostavil slovenski selektor Matjaž Kek in dodal, kako je bila to ob vzdušju, ki ga je napravilo dobrih 14 tisoč gledalcev, zanimiva tekma. "Ni bilo dolgočasno, danes se morate o tem strinjati z menoj," je poudaril Mariborčan in čestital fantom, saj je Slovenija dosegla tisto, kar si je zadala.

Kek: Vodo smo peljali na svoj mlin

"Moramo pa ostati objektivni in skromni ter še naprej zaupati v kakovost, soigralce," opozarja pred nadaljevanjem pestrega leta, ki junija prinaša dve prijateljski tekmi, nato pa sledi jesenski vrhunec, kvalifikacije za SP 2026 proti Švici, Švedski in Kosovu. Vsakemu po dvakrat. Takrat si želi, da bi bile reprezentančne akcije oddelane podobno uspešno kot je bila ta. "Zelo sem bil zadovoljen skozi celoten teden, vse je bilo oddelano 'top'. Zadovoljen sem. Je pa res, da Slovenija na takšnih tekmah včasih tudi trpi. Zato pa imamo najboljšega vratarja na svetu v golu, a je bil tudi na drugi strani vratar, ki je branil čudežno," je pohvalil oba čuvaja mreže, tako slovenskega kapetana Jana Oblaka kot tudi Slovaka Martina Dubravko.

Mariborčan je izžareval zadovoljstvo, da so njegovi varovanci uspeli dvoboj speljati tako, kot so želeli. "Od tekme v Bratislavi naprej smo peljali vodo na svoj mlin in dali gol v pomembnem trenutku. Tudi oni so imeli, jasno, svoje priložnosti, a smo jih imeli tudi mi, na koncu pa kar rutinirano pripeljali tekmo do konca, čeprav je bilo v ekipi kar nekaj novih igralcev, ki jih ni bilo na Euru (denimo Dejan Petrovič in Blaž Kramer, op. p.). Lepo je bilo videti njihovo navdušenje, veselje, optimizem," je mnenja, da je takšna borbenost, ki so jo slovenski nogometaši izkazali na povratni tekmi play-offa proti Slovaški, predpogoj za uspehe.

Veselje slovenskih reprezentantov po edinem zadetku na srečanju. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija namreč po njegovih besedah ne more posnemati igre kratkih podaj Barcelone, čeprav bi bilo to za oko veliko lepše, a tako, kar se tiče Slovenije, ne gre. "V nekih trenutkih smo preveč trpeli na sredini, a smo nato vendarle uspeli nevtralizirati njihovega kapetana Lobotko. Bili smo dosti bolj nevarni kot v Bratislavi, pripeljali Šeška do večjega števila priložnosti, ko pa se je bilo potrebno stepsti, pa smo se tudi stepli. To je bila tekma, ki je dobra popotnica za kvalifikacije za SP 2026," je bil zadovoljen tudi z odzivom publike. "Pomembno je, ko ti pomagajo v 'gledaliških' Stožicah,'' je še pripomnil in se zahvalil navijačem za podporo.

Italijan na klopi Slovaške: Sreča nam je obrnila hrbet

Francesco Calzona je bil ponosen na svoje fante, da so skušali premagati Slovenije z dominantno in napadalno igro, tekmecu pa namenil kritiko. Foto: Guliverimage Povsem drugačno razpoloženje je vladalo v taboru Slovaške, kjer je italijanski strateg Francesco Calzona čestital varovancem za imenitno predstavo, ki pa v Ljubljani ni prinesla uspeha. Tako so Slovaki ostali z dolgimi nosovi. Že doma so bili bližje zmagi, a jim je to preprečil Jan Oblak. Tudi v Ljubljani je nekajkrat zadišalo po njihovem zadetku, a so bili ali nenatančni ali pa jim je načrte znova prekrižal slovenski kapetan Oblak.

"Žal mi je zlasti za fante. Odigrali smo izvrstno tekmo proti tekmecu, ki je, takšno je moje videnje, skušal samo pokvariti igro in igral obrambno. Prevladovali smo, bili smo dominantni. Fantje so na zelenici uresničili vse, kar sem želel od njih, Slovenci pa so danes samo čakali na našo napako in jo tudi dočakali. Moji igralci so izpolnili vse, kar smo se dogovorili. V teh dneh smo preizkusili nekaj taktičnih različic za ta dvoboj. Zaslužili bi si zmago, a je manjkal gol. Imeli smo visok odstotek posesti, nadzorovali smo potek srečanja, nato pa nam je sreča obrnila hrbet. Priigrali smo si namreč neverjetno število priložnosti, a jih nismo znali izkoristiti. Zaradi tega nam je zelo žal. Razočarani smo. A tudi takšen je lahko nogomet," je bil Italijan ponosen na varovance, Sloveniji pa namenil kritiko, saj je po njegovem mnenju skušala priti do zmage z destrukcijo igre in čakanjem na napako Slovaške.

Jan Oblak je podobno kot v Bratislavi blestel med slovenskima vratnicama. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo smo žalostni. Nismo izpolnili našega cilja. Oblak je ujel vse žoge. Pritiskali smo Slovenijo, si ustvarjali priložnosti, tekmec pa nam je pretil prek protinapadov. To je veliko razočaranje, saj smo bili tako blizu uspeha. Res je neverjetno, koliko priložnosti smo zapravili," je dodal vratar Martin Dubravka. Tudi on je imel veliko dela in se izkazal zlasti ob posredovanjih pri strelih Benjamina Šeška in Blaža Kramerja, ko pa je slovaški obrambi na začetku podaljška ušel Adam Gnezda Čerin in izkoristil izvrsten predložek Dejana Petroviča, pa je bil nemočen.

Junak Gnezda Čerin: Lep gol

Adam Gnezda Čerin je dosegel enega najbolj pomembnih zadetkov v karieri. Foto: Aleš Fevžer "Igra z glavo ni moja specialiteta, ampak ponavadi, ko se znajdem v taki situaciji, vedno dobro zaključim in danes ni bilo nič drugače. Lep gol. Prve tekme v Bratislavi ne bom povezoval z mojo odsotnostjo, dejstvo je, da igrati v gosteh proti Slovaški je vseeno nekaj drugega. Tista tekma je bila precej zaspana, čeprav smo odlično opravili delo v obrambi. Danes smo pokazali kvaliteto te ekipe, odigrali kar lepo število zelo lepih akcij, mogoče bi lahko na koncu zabili še kakšen zadetek več, čeprav so na drugi strani Slovaki imeli kar nekaj lepih priložnosti. Ampak Jan se je izkazal kot vedno in mislim, da je to pravičen rezultat na koncu," je po sladki zmagi nad Slovaško izpostavil strelec zmagovitega zadetka.

Slovaki so tako težko preboleli zamujeno priložnost, da bi se v ligi narodov povzpeli med drugokategornike. Še naprej bodo tekmovali v ligi C, kar pomeni slabše in manj atraktivne tekmece. Slovenija bo lahko v tem oziru čez dve leti deležna boljše konkurence, ob kateri bi lahko še hitreje napredovala. Če bi vmes zaigrala še na SP 2026, bi bil projekt, ki si ga je zastavil selektor Kek, lahko do takrat ocenjen z veliko odliko!