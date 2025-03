Slovenski nogometni upi v Turčiji remizirali z Ukrajinci

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je na prijateljski tekmi v turški Antalyi z Ukrajino razšla z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Slovenci so povedli v peti minuti po golu Tjaša Begića, izenačujoči zadetek pa je deset minut pozneje dosegel Vladislav Veleten.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so od 17. marca na pripravah v Turčiji. Na prvem preizkusu znanja so se z Ukrajinci razšli z nedoločenim izidom, štiri dni pozneje pa jih čaka še pripravljalna tekma proti Fincem.

Slovenski nogometni upi bodo med 11. in 28. junijem nastopili na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Slovenija bo nastopila v skupini B, v Dunajski Stredi in Nitri se bo pomerila z Anglijo, Nemčijo in Češko.

Najboljši dve izbrani vrsti se bosta uvrstili v četrtfinale. V skupini A bodo igrali Slovaška, Španija, Italija in Romunija, v skupini C Portugalska, Francija, Poljska in Gruzija, v skupini D pa Finska, Nizozemska, Ukrajina in Danska.

Razdrh je na priprave v Turčijo povabil naslednje igralce:

- vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow), Žan-Luk Leban (Everton), Lovro Štulbjar (Domžale);

- branilci: Sandro Jovanović (Koper), Jan Đapo (Dinamo Mahačkala), Rene Rantuša Lampreht (Domžale), Nino Milić (Domžale), Srđan Kuzmić (Viborg), Marcel Ratnik (Olimpija), Marko Ristić (Olimpija);

- vezisti: Beno Selan (Bravo), Tjaš Begić (Frosinone), Tio Cipot (GAK Gradec), Enrik Ostrc (Helmond), Martin Pečar (Bravo), Jošt Pišek (Mura), Marcel Lorber (Domžale), Žan Jevšenak (Oliveirense), Marko Brest (Olimpija);

- napadalci: David Flakus Bosilj (Murcia), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln), Nejc Gradišar (Al Ahly).