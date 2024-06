Srbi poklicali Srečka Katanca, sledilo je opozorilo Slovenca!

Pred četrtkovim spopadom med Slovenijo in Srbijo so pri srbskem Sportalu obujali spomine s Srečkom Katancem. Legendarni slovenski nogometaš, ki je pred 24 leti vodil Slovenijo na krstnem Euru in jo kot selektor večkrat zagodel "nekdanjim bratom", je posvaril Srbe, kako jih v Münchnu čaka vse prej kot enostavno delo. Navedel je tudi razlog, zakaj naj se Srbi na tem Euru bolj bojijo tekme s Slovenijo kot z Anglijo.

Je eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, ogromen pečat pa je pustil tudi v dresu Jugoslavije. Srečko Katanec je z modrimi nastopal na vseh največjih tekmovanjih, tako svetovnem (1990) kot tudi evropskem prvenstvu (1984), z Jugoslavijo je osvojil tudi medaljo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu (1984). Že kot mladenič je opozarjal nase pri ljubljanski Olimpiji, nato nadaljeval kariero pri zagrebškem Dinamu, kjer ni šlo vse po načrtih, je pa zato bolj prišel na svoj račun pri beograjskem Partizanu.

Na SP 1990 v Italiji, kjer si je takrat služil kruh pri Sampdorii, je za Jugoslavijo nastopil tudi Srečko Katanec. Na sliki je v zgornji vrsti (tretji iz leve), skrajno desno spodaj pa je zdajšnji srbski selektor Dragan Stojković. Jugoslavija je leta 1990 izpadla v četrtfinalu z Argentino. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Srbski ljubitelji nogometa, zlasti tisti starejši, ga zelo spoštujejo, tisti nekoliko mlajši pa so se lahko v njegovo bogato nogometno znanje, ki ga je po koncu kariere nadaljeval kot strateg, prepričali tudi po obdobju razpada Jugoslavije. Pred 24 leti se je denimo Katancu na zgodovinski premieri Slovenije na velikih tekmovanjih nasmihala imenitna zmaga. Slovenija je v Charleroiju vodila proti takratni ZR Jugoslaviji, sestavljeni iz najboljših nogometašev Srbije in Črne gore, že s 3:0. Imela je tudi igralca več, a so nato modri pod vodstvom legendarnega, žal že pokojnega Vujadina Boškova, ki je vodil Katanca tudi pri Sampdorii, po enem najbolj norih preobratov v zgodovini Eura v zgolj šestih minutah izenačili na 3:3.

Slovenija je pred 24 leti v Charleroiju proti ZR Jugoslaviji v šestih minutah zapravila tri zadetke prednosti. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ker je Katanec z majhno, a srčno in borbeno Slovenijo prekrižal načrte "Jugoslovanom" tudi v kvalifikacijah za SP 2002 (dvakrat po 1:1), je hitro postalo jasno, kako ima v sebi nekaj več, ko je govora o obračunih med najboljšimi slovenskimi in srbskimi nogometaši.

Kaj ima Slovenija, Srbija pa malce manj?

Srečko Katanec v zadnjih letih deluje v Aziji, kot selektor pa sta mu s Slovenijo uspela imenitna uspeha, saj jo je popeljal na Euro 2000 in SP 2002. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Usoda je hotela, tako so pač zaplesale kroglice lani na žrebu Eura 2024 v Hamburgu, da se bosta Slovenija in Srbija znova udarili na največjem evropskem spektaklu. Zato so pri srbskem Sportalu opravili pogovor z nekdanjim slovenskim selektorjem, ki v zadnjih letih deluje v Aziji in trenutno vodi Uzbekistan. "Kot da bi bili obsojeni eni na druge," se je z nasmehom javil srbskemu studiu, ko so vzpostavili stik s 60-letnim Ljubljančanom in ga spomnili na nepozabni triler v Belgiji (3:3). "Sploh ne morem verjeti, da je od takrat minilo že 24 let. Za toliko smo torej zdaj starejši," je dejal Katanec, eden največjih nogometnih imen, kar se jih je kdajkoli rodilo v Sloveniji, in podal vzporednico med Kekovo četo ter orli.

"Srbija ima dobro reprezentanco, podobno kot Slovenija, a bolj se bojte Slovenije kot ste se Anglije. Slovenija nima, čast nekaterih izjemam, velikih posameznikov (je imel verjetno v mislih kapetana Jana Oblaka in vročega napadalca Benjamina Šeška, op. p.), Srbija jih ima več. Nima pa Srbija takšnega moštvenega duha kot krasi Slovenijo. To je danes v nogometu najpomembnejše. Na igrišču odloča moštvo, le občasno posameznik," je Katanec opozoril Srbijo, kje je največja moč Slovenije.

Slovenija v primeru zmage že med 16? Po prvem krogu je Srbija, ki je v uvodnem dejanju Eura izgubila z Anglijo (0:1), edina v skupini C brez točk, Slovenija pa ima podobno kot Danska po nedeljskem remiju s Skandinavci eno. Ker se med 16 najboljših uvrstijo tudi štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe turnirja, bi si lahko Slovenija v primeru zmage nad Srbijo že skoraj zagotovo zagotovila zgodovinsko napredovanje.

Srbija je v uvodnem nastopu na Euru 2024 izgubila z Anglijo (0:1), sicer eno največjih favoritinj za evropski naslov, po dvoboju pa so odmevale besede nezadovoljstva kapetana Dušana Tadića, ki je v igro vstopil šele v drugem polčasu. Foto: Reuters

Čeprav ima srbski selektor Dragan Stojković Piksi na voljo številne igralce svetovnega kova, je z njimi na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2022 v Katarju, obstal v skupinskem delu. Stojković si je nekoč, v reprezentanci Jugoslavije slačilnico delil s Katancem, leta 2000 pa sta se pomerila v različnih vlogah. Piksi je še branil barve ZR Jugoslavije, Katanec pa je vodil Slovenijo.

V nogometu je vedno kriv selektor

Drgan Stojković je Srbijo že dvakrat vodil proti Sloveniji. Leta 2022 je v ligi narodov doma zmagal s 4:1, to je bila sploh prva (in edina) zmaga Srbije nad Slovenijo, v Ljubljani pa remiziral (2:2). Foto: Guliverimage "Piksi je bil velik igralec, je tudi velik trener. Rojen zmagovalec je bil in ostal, saj je Srbijo popeljal na dve zaporedni veliki tekmovanji, kar vam ni uspelo vse od let 1998 in 2000. V nogometu pa je tako, da je za vse vedno kriv selektor. Ko se zmaguje, so najbolj zaslužni igralci, ko se izgublja, je kriv trener. Zato je Piksiju danes veliko težje kot takrat, ko je bil še igralec in kapetan," je pojasnil Katanec, s kako velikim stresom in odgovornostjo se soočajo selektorji.

Kako pa se "Srečko Nazionale" spominja najbolj infarktne tekme v zgodovini slovenske reprezentance, ki se je v Charleroiju končala s 3:3? Na tisti tekmi je Stojković vstopil v igro s klopi. "Takrat pred tekmami nismo na videokasteh gledali niti ene tekme Jugoslavije. Nismo napravili niti ene videoanalize. Danes je povsem drugače. Če igralcem ne pokažeš nekaj prejšnjih tekem tekmeca, jih sploh nisi pripravljal za dvoboj. Nogomet se je v tem času zelo spremenil," je še omenil Katanec, ki je s Slovenijo na Euru 2000 na treh tekmah osvojil dve točki in pustil zelo soliden vtis za debitantko na tako velikem tekmovanju.

Slovenski nogometaši so v nedeljo z remijem z Dansko spravili v delirij okrog 12 tisoč navijačev, ki so prišli v Stuttgart. Foto: Reuters

Srbi nujno potrebujejo prve točke

Izbranci Matjaža Keka bodo danes v popoldanskih urah opravili trening v Wuppertalu, v sredo pa bodo odpotovali v München, kjer jih dan pozneje z zgodnjih začetkom (15.00) čaka spektakel s Srbijo. Po velikem remiju z Dansko (1:1) bodo tako lovili priložnost za dvojno zgodovinsko zmago. Za prvo v zgodovini državne samostojnosti na Euru ter za zmago, s katero bi si najverjetneje že zagotovili preboj med 16 najboljših.

Tudi Matjaž Kek je kot selektor pokvaril načrte Srbiji. Ko je Slovenija leta 2011 v Mariboru premagala Srbe, to je bila zgodovinska prva zmaga nad katerokoli reprezentanco z območja nekdanje Jugoslavije (1:0), jim je zaprla vrata dodatnih kvalifikacij za Euro 2012. Foto: Guliverimage

Svoje načrte pa imajo tudi v srbskem taboru, kjer po uvodnem porazu z Angleži nujno potrebujejo pozitiven rezultat, da si izboljšajo možnosti za napredovanje. Tako velja v četrtek v zgodnjih popoldanskih urah pred rekordnim številom slovenskih navijačev, omenja se, da bi lahko tekmo v Münchnu spremljalo v živo vsaj 15 tisoč Slovencev, pričakovati dvoboj z največjim možnim vložkom.