Slovenija zmaga, Petrol časti kavo!

Petrol kot ponosni sponzor slovenske nogometne reprezentance že vrsto let spodbuja, podpira in navija za našo izbrano vrsto. Že uvrstitev na letošnje evropsko prvenstvo v nogometu je bila sladka zmaga za vse Slovence, morebitne nogometne zmage na Euru 2024 pa bi bile le še češnja na vrhu torte. Zato so se v Petrolu odločili, da bodo zmage Slovenije tudi proslavili.

Foto: Petrol d. d.

Kako? Petrol vam bo dan po vsaki zmagi slovenske nogometne reprezentance na Euru 2024 ob vsakem nakupu na njihovih bencinskih servisih po Sloveniji podaril kavo! Potrdilo o brezplačni kavi se bo izpisalo na koncu računa, veljavnost ugodnosti pa bo tri dni po vsaki tekmi.

Napovejte izid tekme in osvojite nagrade

Spremljanje tekem naših nogometašev na evropskem prvenstvu pa vam lahko prinese tudi dodatne vroče nagrade. V Petrol klub predalu mobilne aplikacije Petrol GO poiščite nogometni izziv in napovejte rezultat tekem. V nagradni igri lahko sodelujejo člani Petrol kluba, ki so v aplikaciji Petrol GO aktivirali svojo Petrol klub kartico.

Če aplikacije Petrol GO še nimate, si jo lahko brezplačno naložite na svoj pametni telefon in nato takoj, kar v mobilni aplikaciji, aktivirate bodisi vašo obstoječo Petrol klub kartico bodisi ustvarite novo, virtualno Petrol klub kartico. Hitro in enostavno!

Več o nagradni igri najdete tukaj.

