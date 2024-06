Dvakrat šok za Ronalda, a vendarle zmaga. V Dortmundu kot v Turčiji.

S tekmama skupine F se je končal prvi krog skupinskega dela Eura 2024. V Dortmundu sta igrala Turčija in novinka na evropskih prvenstvih Gruzija. Turki so zmagali s 3:1, ključni gol za 2:1 je zabil 19-letni Arda Güler. So pa imeli Gruzijci v sodnikovem dodatku dve zlati priložnosti za prvo točko. Po tekmi se je v mestu zdelo, kot da gre za turško in ne nemško mesto (poglejte v spodnjem videu). Zvečer so favorizirani Portugalci šele v sodnikovem dodatku strli Čehe in zmagali z 2:1. Cristiano Ronaldo, ki je postal prvi nogometaš z nastopom na šestih prvenstvih, ni dosegel gola.

Euro 2024, 1. krog (skupina F)

Torek, 18. junij

Pepe je najstarejši nogometaš v prvi postavi na prvenstvih doslej. Foto: Reuters Torkov večer je prinesel še zadnjo tekmo prvega kroga. Igrali sta Portugalska in Češka. Favorit dvoboja je bil jasen, še posebej če gledamo zadnji medsebojni tekmi leta 2022, ko so Portugalci v ligi narodov doma slavili z 2:0, v gosteh pa s kar 4:0. Od prve minute je igral tudi Cristiano Ronaldo, ki je postal prvi nogometaš z nastopi na šestih zaključnih turnirjih evropskega prvenstva. Začel je pred 20 leti, ko je njegova država gostila Euro in je Portugalska šele v finalu klonila s presenetljivimi prvaki Grki. Leta 2016 se je vendarle veselil naslova prvaka. Obenem je s 26 posamičnimi tekmami na EP rekorder tudi v tej statistični prvini. Pepe, ki je bil prav tako v prvi postavi, pa je postal najstarejši nogometaš z nastopom na Euru. Star je 41 let in 113 dni. Tako je izboljšal starostni rekord madžarskega vratarja Gaborja Kiralyja, ki je v osmini finala na EP leta 2016 nastopil pri 40 letih in 86 dneh. A kljub Ronaldo (en slab poskus z glavo in ena obramba Jindricha Staneka), kar 70-odstotni posesti žogi in večjemu številu strelov proti goli (10:1) zares nevarne priložnosti Portugalska v prvem polčasu ni imela. Izid polčasa torej 0:0.

Evrogol Provoda za vodstvo Češke, na koncu le preobrat

Lukaš Provod je z golom v 62. minuti šokiral favorizirane Portugalce. Foto: Reuters V 62. minuti pa je sledil šok za portugalske zvezdnike. Čehi so unovčili svoj prvi strel znotraj okvira gola. Podal je Vladimir Coufal, zadel pa Lukaš Provod. Šok očitno ni bil tako velik, saj so takoj krenili v silovit napad in sedem minut prišli do izenačenja. Nesrečno se je žoga v češki gol odbila od Robina Hranača. Še en šok je za Portugalce sledil v 87. minuti. Najprej je Ronaldo zatresel okvir vrat, nato pa po odbitku Diogo Jota vendarle zadel za 2:1, a so sodniki zaradi prepovedanega položaja (Ronaldo) gol razveljavili. V sodnikovem dodatku je odrešitev za favorizirane Portugalce le prišla. Na svoji tretji tekmi za selecao je zadel rezervist Francisco Conceicao in Portugalska je le osvojila pričakovane tri točke. Čeprav ni bil mož odločitve, se je Ronaldo tokrat zmage le veselil kot pravi timski igralec.

Nepopisno veselje Portugalec ob goli za zmago z 2:1. Foto: Reuters

Silovita nevihta pred tekmo v Dortmundu

Dortmund je pred tekmo zajelo močno deževje. Foto: Guliverimage Vsaj pa papirju se je zdelo, da Portugalci ne bi smeli imeti večjih težav za preboj iz skupine F, preostale tri reprezentance pa naj bi se borile za drugo mesto, ki zagotovo neposredno vodi v izločilne boje. Prvi dvoboj dneva je potekal v Dortmundu, kjer so Turki želili prekiniti negativni niz, saj na svojih zadnjih petih tekmah niso niti enkrat zmagali. Na drugi strani pa so Gruzijci sploh prvič zaigrali na evropskem prvenstvu. Pred dvobojem je Dortmund zajelo hudo deževje. Organizatorji prvenstva so v nekaterih mestih na zahodu napovedali zaprtje navijaških con. Vse to zaradi resnih opozoril, ki jih je poslal lokalni meteorološki inštitut. Ta je napovedal nevihte z obilnimi padavinami in sunkovitim vetrom.

Stanje v Dortmundu pred tekmo:

Pred srečanjem novinke na prvenstvih stare celine in Turčije je prišlo do obračunavanja med navijači.

Povedli Turki, sledil je prvi gol Gruzijcev na prvenstvih

Turki so uvodno pobudo kronali z zadetkom in vodstvom v 25. minuti, ko je bil natančen Mert Muldur. Le dve minuti zatem je mrežo tekmeca zatresel še mladi Kenan Yildiz, a turško veselje ni trajalo dolgo. Po ogledu posnetka VAR gola niso priznali. Se je pa kaj hitro zatem na široko smejalo Gruzijcem, v 32. minuti so dosegli premierni zadetek na evropskih prvenstvih. Po podaji v kazenski prostor je Georges Mikautadze sprožil s prve po tleh in zadel ob prečki za izenačenje ter postavil izid prvega polčasa.

Gruzijci so se v 32. minuti razveselili prvega gola na evropskih prvenstvih in izenačenja. Foto: Reuters

Dramatičen sodnikov dodatek vendarle Turkom

Arda Güler za 2:1. Foto: Reuters V uvodnih 20 minutah drugega polčasa so se Gruzijci krčevito branili, v 66. minuti pa so Turki njihovo čvrsto obrambo le prebili. Zadel je čudežni deček turškega nogometa, Arda Guler. Komaj 19-letni član Reala Madrida je torej svoj prvi gol na evropskih tekmah dosegel že na svoji prvi tekmi. To je bil res izvrsten strel mladeniča z več kot 20 metrov. A Gruzijcev to ni presekalo, le nekaj minut pozneje je s podobno močnim strelom okvir vrat strel Giorgi Kochorashvili. V sodnikovem dodatku so imeli Gruzijci še dve stoodstotni priložnosti za zgodovinsko točko, a je najprej Georges Mikautadze iz neposredne bližine streljal mimo vrat, nato pa je Zuriko Davitashvili zadel vratnico. V zadnje napade Gruzije je šel tudi njihov vratar in to je v 96. minuti vodilo v zadetek Turčije v prazno mrežo. Zadel je Kerem Akturkoglu.

Turki pred tekmo zavzeli Dortmund

Dortmund je običajno rumeno mesto (ko igra Borussia), tokrat pa je v barvah rdeče turške nogometne reprezentance. Foto: Guliverimage Turški navijači so pred tekmo Turčije z Gruzijo zavzeli ulice Dortmunda. Ni jih toliko pripotovalo iz Turčije, širom po Nemčiji namreč živijo številni turški izseljenci in potomci le teh in na tisoče jih je prišlo v mesto ter na tekmo (nekateri tudi iz Švice). Turški nogometaši so se tako počutili kot doma. Kar prepričajte se v naslednjem videu.

Lestvice: