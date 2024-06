V živo: Slovaki povedli proti Belgijcem, Romuni napolnili mrežo Ukrajincev

Četrti dan nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji sta kot prvi na zelenico stopili reprezentanci Romunije in Ukrajine, z nepričakovano visokih 3:0 pa so slavili Romuni. Ob 18. uri se je začel obračun med Belgijo in Slovaško, v večernih urah (20.45) pa bo zaigrala še reprezentanca Francije, ki je ena izmed favoritinj za zmago. Francozom bo nasproti stala reprezentanca Avstrije.

Euro 2024, 1. krog (skupini D in E)

Ponedeljek, 17. junij

Za uvod v četrti tekmovalni dan sta na zelenico stopili reprezentanci Romunije in Ukrajine. Po nekaj manj kot pol ure brez večjih priložnosti so Romuni povedli v 29. minuti, ko je zadel Nicolae Stanciu. Isti igralec je deset minut kasneje direktno iz kota stresel še okvir vrat.

Kmalu na začetku drugega polčasa je sledil nov šok za Ukrajince, saj je v 53. minuti z natančnim strelom z razdalje vodstvo Romunije podvojil Razvan Marin. Le tri minute kasneje so Romuni prek Andreja Ratiua še enkrat nevarno zapretili, v 57. minuti pa je na semaforju pisalo že 3:0. Najspretnejši po podaji Dennisa Mana je bil Denis Draguš. Zadetek je kasneje potrdil tudi VAR. Ukrajinci so si nato pripravili nekaj priložnosti, najlepšo pa je v sodnikovem dodatku zapravil Roman Jaremčuk, ki je z lobom stresel prečko. Ostalo je pri visoki zmagi Romunije, ki je s tem naredila velik korak k morebitnemu napredovanju v izločilne boje.

Belgijci najprej proti Slovakom

Ob 18. uri se je začel obračun Belgije in Slovaške, že na samem uvodu pa je imel izjemno priložnost Romelu Lukaku, ki se je sam znašel pred Martinom Dubravko, a udaril direktno v slovaškega čuvaja mreže. Nekaj minut kasneje se je Dubravka ponovno izkazal, ko je daleč od vrat preprečil strel Lukakuju, v nadaljevanju akcije pa prestregel predložek. V sedmi minuti pa šok za Belgijo, Slovaki so zabili. Koen Casteels je še odbil strel Juraja Kučke, nato pa se je na pravem mestu znašel Ivan Schranz. Izgledalo je, da je bil morda v prepovedanem položaju, a počasni posnetek je pokazal, da temu ni bilo tako in Slovaki so se veselili vodstva.

Kylian Mbappe in druščina se bodo udarili z Avstrijci. Foto: Guliverimage

Avstrijci si za prvega nasprotnika verjetno niso želeli ravno Francije, ki s svojimi zvezdniki sodi med glavne favorite za zmago na prvenstvu. Tudi statistika je povsem na strani Francije. Reprezentanci sta do zdaj desetkrat igrali med seboj, kar devetkrat pa je zmagala Francija. Vseeno gredo Avstrijci lahko samozavestno v tekmo, saj so bili na zadnjih sedmih tekmah neporaženi.

Lestvice:

