Hrvati ostali brez poškodovanega Nikole Vlašića

Hrvaški reprezentant Nikola Vlašić bo zaradi poškodbe mišice zapustil reprezentančni tabor in izpustil preostanek evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji, so danes objavili na uradni spletni strani hrvaške nogometne zveze.

Vlašić se je poškodoval na treningu, danes pa je opravil pregled z magnetno resonanco, ki je pokazal manjšo raztrganino mišice.

Selektor Zlatko Dalić se je v dogovoru z njim in zdravniško službo odločil, da bo Vlašić zapustil tabor reprezentance.

Hrvaška na EP igra v skupini B skupaj s Španijo, Albanijo in Italijo. Na prejšnjem EP je izpadla v osmini finala po podaljških proti Španiji. Najdlje je prišla do četrtfinala (1996, 2008).

Hrvati so letošnje prvenstvo začeli s porazom s Španci. Evropski prvaki v letih 1964, 2008 in 2012 so v Berlinu slavili s 3:0 (3:0).

