Osem navijačev aretiranih po pretepu pred tekmo med Srbijo in Anglijo

Nemška policija je aretirala osem nogometnih navijačev zaradi pretepa, ki se je zgodil v enem izmed lokalov v Gelsenkirchnu pred nedeljsko tekmo evropskega prvenstva med Srbijo in Nemčijo. Gre za enega Angleža in sedem Srbov, poroča britanski The Guardian.

V pretepu je bilo vpletenih okoli 150 ljudi, dva pa sta bila lažje ranjena. Izbruhnil je, ko je skupina angleških navijačev želela vstopiti v lokal, kjer so že bili srbski navijači, je Guardian povzel informacije nemške policije.

"Skupina srbskih navijačev je bila že v lokalu, ko je večja skupina angleških navijačev želela vstopiti. To je sprožilo nesporazum," je dejal vodja policije v Gelsenkirchnu Peter Both. "V tem trenutku je težko reči, kaj je sprožilo pretep, ali to, da so srbski navijači želeli ustaviti Angleže, ali provokacije Angležev."

Kot je pojasnil Both, se bo osem ljudi moralo zagovarjati na sodišču, policisti pa jim bodo izdali prepoved obiska nadaljnjih tekem na evropskem prvenstvu.

Nemška policija je srečanje Srbije in Anglije označila za tekmo z višjo stopnjo tveganja in sprejela vrsto varnostnih ukrepov. Med drugim je na stadionu bilo na prodaj pivo z zgolj 2,5 odstotka alkohola.

Dvoboj v skupini C, v kateri igra tudi Sloveniji, je nato minil brez vidnejših izgredov. Angleži so ga dobili z 1:0.

