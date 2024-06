Pred tekmo s Srbijo še na pivovarsko ulico na pivo

Slovenski navijači v četrtek, mogoče že v sredo, odhajajo v München, na kraj druge tekme slovenske nogometne reprezentance, nekateri od doma, drugi iz Stuttgarta. Če jih je bilo v mestu Mercedesa okoli 15.000, jih v mestu, kjer sta doma BMW in Oktoberfest, pričakujejo vsaj 20.000. Če vam bo še za kaj drugega kot za nogomet in pivo, potem pozor na naslednje zanimive točke največjega bavarskega mesta.

Allainz Arena na obrobju Münchna gosti tekme Eura 2024. Foto: Reuters München je od Ljubljane oddaljen 440 kilometrov, bližina je še razlog več, da se dogaja množično romanje Slovencev na četrtkovo tekmo med izbranci Matjaža Keka in srbsko reprezentanco. Ta se začne že ob 15. uri, zato pozor, da boste tam pravočasno. Že res, da je običajno do Münchna iz slovenske prestolnice okoli pet ur, a vsaj na münchenski obvoznici bo še precej večja gneča kot sicer. Pa tudi sicer, če želite zares doživeti Euro 2024, potem morate biti v mestu že zjutraj (ali še bolje že v sredo), ko se bodo začeli navijači obeh reprezentanc zbirati na Marienplatzu. Osrednji münchenski trg je znano zbirališče navijačev, že ko domači Bayern gosti tekme lige prvakov.

Z vlakom na stadion, v staro mesto in v navijaško cono

Bayernov stadion sprejme 70.000 navijačev. Foto: Reuters Moderni stadion iz leta 2003, kjer domače tekme igra Bayern München, sprejme 70.000 navijačev. Za Slovence je bilo na voljo 10.000 vstopnic. Mesto je s podzemno železnico povezano s stadionom Allianz Arena, ki stoji tik ob obvoznici. Za vožnjo z vlakom (linija U6) med stadionom in starim mestom potrebujete le dobrih 15 minut (najpametneje je torej zjutraj parkirati na stadionu in se z vlakom odpeljati na Marienplatz). Vsi tisti, ki v München prihajate brez vstopnice za tekmo, pa si jo lahko ogledate tudi v uradni navijaški coni, ki so jo pripravili pri olimpijskem stadionu v olimpijskem parku. Ta je z osrednjim trgom v mestu povezan z linijo U3 (12 minut vožnje).

Poglejte nekaj utrninkov iz Münchna, iz središča mesta in s stadiona:

V olimpijskem parku je trenutno urejana navijaška cona. Foto: Reuters München je tretje največje nemško mesto (milijon in pol prebivalcev, če štejemo še predmestja, pa šest milijonov). Z bogato zgodovino, še iz časov kraljevine Bavarske, je priljubljena turistična destinacija. Je eden od evropskih centrov umetnosti, kulture in znanosti. In podobno kot Stuttgart, kjer je slovenska reprezentanca igrala prvo tekmo prvenstva in remizirala z Dansko, tudi indistrijsko mesto z nekaj svetovni znanimi blagovniki znamkami, kot sta BMW in Siemens. Zraven olimpijskega parka je ogleda vreden BMW Welt, pa čeprav si večine razstavljenih vozil ne boste mogli privoščiti. V sosednjem BMW-jevem muzeju pa vas popeljejo tudi v tamkajšnjo tovarno in ste priča izdelavi vozil na tekočem traku.

Na Marienplatzu se zbirajo in preizkušajo glasilke nogometni navijači iz vse Evrope

Stolpa Frauenkirche in delček nove mestne hiše. Foto: Reuters Srce mesta je že omenjeni osrendji trg Marienplatz s staro in novo mestno hišo. Ta je še posebej mogočna. Konec 19. stoletja je bila zgrajena v neogotskem slogu. Ob glavnem trgu je tudi najstarejša cerkev v starem mestu Peterskirche, nedaleč stran pa tudi osrednja tržnica Viktualienmarkt. Od Marienplatza se v smeri zahoda nadaljuje osrednja nakupovalna ulica v mestu Neuhauser Strasse, ki se končna pri enem od treh še ohranjenih mestih vratih Karstor (srednjeveškega mestnega obzidnja ni več). V Münchnu ne manjka niti starih palač, najzanimivejši sta Residenz v starem mestu (danes muzej) ter na zahodnem obrobju mesta Schloss Nymphenburg iz 17. stoletja. Ta je bil dolga desetletja nabolj priljubljena poletna rezidenca bavarskih kraljev. V njej je bil rojen tudi kralj Ludvig II., ki pa si je pozneje dal zgraditi novo rezidenco, pravljični grad Neuschwanstein, ki leži pod Alpami, uro in pol vožnje južno od Münchna.

Prvi dan evropskega prvenstva so Marienplatz zavzeli Škoti, ta četrtek ga bodo Slovenci in Srbi. Foto: Reuters

Na pivo v svetovno znano pivnico ali pa kar v mestni park

Chinesischer Turm v angleškem parku v Münchnu. Foto: Reuters Seveda pa je München znan tudi po pivu in Oktoberfestu. V mestu je šest svetovno znanih pivovarn, kjer piva v majhnih kozarcih zagotovo ne strežejo. To so Augustiner-Bräu, Hacker-Pschorr Brewery, Löwenbräu Brewery, Paulaner Brewery, Spaten-Franziskaner-Bräu in Staatliches Hofbräuhaus. Slednja je tista, ki jo obišče največ turistov in nogometnih navijačev, saj ima svojo pivnico le tri ulice stran od Marienplatza, na ulici, ki se jasno imenuje pivovarska ulica (Bräuhausstrasse).

Če pa boste želeli vsaj za kakšno urico pobegniti od navijaške norije, ki se bo dogajala v Münchnu, pa bo prava izbira osrednje mestni park Englischer Garten. Ta je najbolj znan po 25 metrov visokem lesenem kitajskem stolpu (Chinesischer Turm), pri katerem pa je tudi, uganili ste, pivnica.