Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, se bodo lahko mali junaki v četrtek s pomočjo posebnega vodenega robota podjetja Awabot, namenjenega povezavi na daljavo, sprehodili po prizorišču, kjer bo igrala slovenska izbrana vrsta, jo nato pričakali pred stadionom, šli z njo v garderobo, nato pa na igralno zelenico.

Bolniško sobo bodo spremenili v majhno prizorišče

Virtualni sprehod po prizorišču se bo začel ob 12.30 in bo trajal do sodnikovega začetnega žvižga ob 15. uri. Robota bo po računalniku v živo upravljal eden od najstnikov, ki se zdravi na ljubljanski pediatrični kliniki. Dogajanje bodo na posebej za ta namen nameščenem velikem zaslonu bolniške sobe, ki jo bodo za tisti čas spremenili v majhno prizorišče, spremljali tudi drugi otroci in mladostniki. Tako bodo lahko začutili vzdušje pred tekmo, nato pa skupaj navijali za slovenske nogometne junake.

Marko Pokorn Foto: Matic Prevc/STA

Na pediatrični kliniki so veseli, da jih je NZS izbrala kot eno od zdravstvenih ustanov po Evropi, kjer si bodo otroci s pomočjo posebnega robota čisto od blizu ogledali prihod in zadnje priprave pred začetkom nogometne tekme naše reprezentance.

"To, da otrokom pričaramo nasmehe na obraz in jih razveselimo, da vsaj za nekaj trenutkov pozabijo na svoje težave in skrbi, je za nas veliko veselje. Ves čas se z različnimi dogodki trudimo, da je takih posebnih, sproščenih in zabavnih trenutkov med bivanjem otrok pri nas kar nekaj," je pred četrtkovim dogodkom po navedbah UKC Ljubljana povedal strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.

Verjamejo, da bo otrokom spomin ostal v lepem spominu

Generalni sekretar NZS Martin Koželj pa je poudaril, da ima nogomet izjemno moč povezovanja in navdihovanja, še posebej za najmlajše. "Verjamem, da bo ta dogodek vsem ostal v lepem spominu ter da bo otrokom vlil dodatno moč in pogum za njihov vsakodnevni boj. Nogomet je več kot le igra – je upanje, je moč, je življenje," je dejal.

Awabot Beam je interaktivni robot, ki uporabniku s pomočjo kamere in zaslona omogoča prisotnost na daljavo ter je med drugim namenjen tudi sodelovanju bolnih otrok v procesu šolanja v matični izobraževalni ustanovi. Omenjeni projekt je namenjen otrokom, ki so v času evropskega prvenstva v bolnišnici ali na rehabilitaciji, so pojasnili v ljubljanskem UKC.

Projekt poteka v okviru fundacije za otroke Evropske nogometne zveze (Uefa). Na tekmi bo poleg slovenskega tudi srbski robot, s pomočjo katerega bodo srbski otroci na tekmo pospremili svoje nogometne junake, so še sporočili z UKC.

