Angleži pojasnjujejo, zakaj Benjamina Šeška ne bo v London

Vroča poletna prestopna saga, kot je slovenski nogomet ne pomni, saj se omenjajo rekordni zneski, pri katerih se številke gibljejo med 70 in 100 milijoni evrov, je doživela že veliko zasukov. Benjamin Šeško je dolgo časa veljal za največjo željo londonskega Arsenala, poleg njega pa je na naslovnicah izstopal Viktor Gyökeres. Čeprav je bil Slovenec označen za prvega kandidata, ki bi okrepil podhranjen napad topničarjev, pa je vroče poletje še enkrat poskrbelo za preobrat. Otoški mediji po novem v en glas poročajo o tem, da je prednost dobil Šved. Sanjski posel 22-letnega Posavca bi tako lahko padel v vodo, Angleži pa ponujajo dva največja razloga, zakaj je prišlo do ohladitve med londonskim velikanom in Šeškovim taborom.

Bilo je vroče, zelo vroče. Ni manjkalo govoric in ugibanj, da je Benjamin Šeško tik pred vrati londonskega Arsenala, s tem pa bi dobil priložnost kariere, saj bi postal prvi napadalec angleškega velikana, ki želi v prihodnji sezoni prvič po dveh desetletjih postati angleški prvak, hkrati pa se prvič povzpeti še na evropski prestol. Londončani na čelu s trenerjem Mikelom Arteto so ga želeli pripeljati na Emirates že lani, a jim ni uspelo. Letos so pokazali še večjo željo, neuspeh RB Leipziga, ki se sploh ni uvrstil v Evropo, tako da bo moral finančni primanjkljaj reševati s prodajo najboljših igralcev, pa mu je šel dodatno na roko.

Navijači Arsenala v prihodnji sezoni ne bodo spremljali slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška v dresu topničarjev? Foto: Reuters

Prestop 22-letnega Slovenca k topničarjem se je napovedoval in napovedoval, na naslovnicah ni manjkalo takšnih in drugačnih govoric, ki so opevale ogromno željo Arsenala in njegovih navijačev, da bi se mladi napadalec iz Radeč preizkusil v angleškem klubskem nogometu, a se je pred dogovorom med kluboma in Šeškovim taborom še vselej zataknilo.

Šved ima le eno željo

Šved Viktor Gyökeres, ki je v prejšnji sezoni na 52 tekmah dosegel kar 54 zadetkov in prispeval 13 asistenc, je izpostavil jasno željo, da želi kariero nadaljevati pri Arsenalu. Foto: Reuters Čeprav je vmes nekaj časa veljalo prepričanje, da se je Arsenal, ker z Leipzigom ni našel skupnega jezika, raje obrnil k poskusu, da svoje vrste okrepi s Švedom Viktorjem Gyökeresom, se je Šeško na seznamu najresnejših kandidatov za selitev na Emirates znova vrnil na prvo mesto. In pri tem je dolgo časa ostalo. Čakali smo le še potrditev, da so vse zbrane strani našle rešitev, ki bi zadovoljila vse tri (Arsenal, Leipzig in Šeška), a je vroče poletje ni prineslo. Minil je še en teden, v katerem se je zaman čakalo na potrditev sodelovanja, s tem pa tudi novega slovenskega rekorda.

Še vedno so prevladovala le javna ugibanja, razpredalo se je o marsičem, nato pa je konec prejšnjega tedna obrnil zgodbo v prid razpletu, v katerem bi Benjamin Šeško potegnil krajši konec. O njem poročajo skoraj vsi otoški mediji. Pridružili so se jim tudi portugalski, od katerih CNN Portugal poroča, da je delegacija Arsenala na čelu s športnim direktorjem Andreo Berto pred dnevi že sestankovala s predstavniki Sportinga v Lizboni. Record se je razpisal o tem, da je 27-letni Skandinavec tako trdno odločen nadaljevati kariero v Londonu, da se je pripravljen odpovedati dvema milijonoma evrov, ki bi ju sicer prejel kot del plačila pri Arsenalu, in ju dodati k ponudbi topničarjev, da bi ta še bolj prepričala vodstvo Sportinga.

Viktor Gyökeres, ki se bo jeseni v dresu Švedske pomeril tudi s Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2026, je bil velika želja Manchester Uniteda, kjer bi lahko sodeloval z nekdanjim trenerjem pri Sportingu Rubenom Amorimom, a Skandinavec vztraja, da bi rad postal novi napadalec Arsenala. Foto: Reuters

Gyökeres je še vedno jezen na predsednika Frederica Varandesa, ki se naj ne bi držal ustnega dogovora iz prejšnjega leta, po katerem bi ga bil Sporting, ta je v prejšnji sezoni osvojil dvojno portugalsko krono, pripravljen odstopiti snubcu za 70 milijonov evrov (v omenjeni znesek je prištetih deset milijonov bonusa), zato se ne želi več vrniti na Portugalsko.

Sporting želi zanj iztržiti več, najnovejša ponudba Arsenala pa naj bi skupno znašala 80 milijonov evrov (65 v fiksni odškodnini in 15 v bonusih, do katerih bi bil Sporting upravičen, če bi Gyökeres z Arsenalom dosegel načrtovane nogometne dosežke), tako da vlada v nogometnem svetu vse večje prepričanje, da bi se lahko Arsenal resnično kmalu pohvalil z novo pridobitvijo.

🚨💣 Arsenal are now getting closer to signing Viktor Gyökeres after new round of talks in recent hours.



Gyökeres will NOT return for training at Sporting as he’s fully focused on leaving the club; Arsenal are now advancing.



Nothing done yet but discussions underway. pic.twitter.com/4VV5mzMts9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Ker je o tem poročal tudi vedno odlično obveščeni guru večjih nogometnih prestopov Fabrizio Romano, se zdi, da z odmevnim prestopom dragulja slovenskega nogometa iz Leipziga v severni del Londona ne bo nič. Vsaj to poletje. Vse kaže, da bi se lahko uresničila namigovanja portugalskih medijev in bi topničarji že ta teden predstavili novega osrednjega napadalca, švedskega golgeterja madžarskih korenin, ki v nasprotju s pet let mlajšim Šeškom že pozna otoške zelenice (še leta 2023 se je kot posojen nogometaš Brightona dokazoval pri Coventry Cityju).

Nemci vztrajali pri nesprejemljivi odškodnini za Arsenal?

Če bo Benjamin Šeško ostal v Leipzigu, ga bo v novi sezoni vodil nemški strateg Ole Werner. Foto: Guliverimage Tako kot so nevihte v zadnjih dneh ohladile Slovenijo, se je ohladilo tudi zanimanje topničarjev za najboljšega slovenskega napadalca. Zakaj pa bi lahko sanjski posel Benjamina Šeška padel v vodo? Nemški Sky Sports je v nedeljo poročal, da naj bi RB Leipzig, pri katerem kadrovske operacije vodi športni direktor Marcel Schäfer, za mladega Slovenca še naprej zahteval okroglih sto milijonov evrov. To naj bi bil eden izmed bistvenih razlogov, da se je zanimanje Arsenala za nakup Šeška tako ohladilo. Želi namreč čim prej sestaviti igralsko križanko, saj bo v drugi polovici meseca ekipa že odpotovala na pripravljalno azijsko turnejo.

Britanski Independent prav tako poroča, da Arsenal ni pripravljen za Šeška plačati tako visoke odškodnine. Omenjal je manjše številke, češ da je nemški klub od Arsenala za Šeška zahteval, da 40 milijonov evrov poravna takoj, preostalih 40 milijonov evrov pa bi odplačeval v prihodnosti prek manjših obrokov. Pri Independentu so izpostavili tudi drugi razlog, zaradi katerega je Šeško vse bolj oddaljen od Anglije.

Elvis Bašanović je že vrsto let zastopnik Benjamina Šeška. Foto: Instagram

Arsenal naj ne bi našel skupnega jezika s Šeškovim taborom in njegovimi predstavniki glede prejemkov slovenskega reprezentanta. Ker se stvari v zadnjem tednu niso izboljšale, v nasprotju z nekaterimi poročanji iz Nemčije pa naj bi pri prvotno visokem odškodninskem znesku vztrajal tudi Leipzig, so bili pri topničarji vse bolj razočarali nad potekom pogajanj. Če sklepamo po zadnjih zapisih, ki so preplavili svetovno nogometno tržnico, so se lotili drugačnega načrta in se odločili za scenarij B. Tako so vzpostavili stik z Györekesom in tudi Sportingom.

Pri topničarjih se obeta veliko prometa

Jeseni ga čaka ogromen izziv v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer Najbolj vroča poletna saga v zgodovini slovenskega nogometa se tako bliža koncu. Vsaj glede možnosti, da bi Šeško v prihodnji sezoni oblekel dres Arsenala. Ker pa so se za Posavca v preteklosti zanimali še številni drugi evropski klubski velikani, bi lahko pomemben Kekov adut v kvalifikacijah za SP 2026 letos le zamenjal delodajalca. Poletni prestopni rok v najmočnejših državah namreč poteka vse do začetka septembra.

Če ne bo zamenjal kluba, se bodo potrdile besede Šeškovega zastopnika Elvisa Bašanovića, ki je pred tremi tedni v pogovoru s Fabriziem Romanom poudaril, da njegov varovanec noče javno tekmovati s pet let starejšim Gyökeresom. Dodal je, da je njegova prihodnost tako nepredvidljiva, da lahko zapusti rdeče bike že prihodnji teden, morda pa šele prihodnjo sezono ali celo čez tri leta. Poudaril je, da bo Šeško zapustil Leipzig takrat, ko bo zaznal, da bi s tem naredil korak naprej v karieri in prestopil k posebnemu klubu, kjer bi se pridružil posebnemu projektu s posebnim trenerjem.

Martin Zubimendi bo nadaljeval kariero pri Arsenalu:

Navijači Arsenala ga v prihodnji sezoni očitno ne bodo imeli možnosti spoznati v dresu londonskega kluba, so pa veseli, da se je topničarjem pridružil španski reprezentant Martin Zubimendi, ki bi lahko v zvezni vrsti olajšal delo kapetanu Martinu Odegaardu. Poleg rezervnega vratarja Kepe Arrizabalage in novega osrednjega napadalca, to bi lahko torej postal Viktor Gyökeres, bi lahko nova člana Arsenala postala tudi kapetan Brentforda, Danec Christian Norgaard, in mladi angleški nogometaš Crystal Palacea Eberechi Eze. V tem tednu bo tako v pisarnah Arsenala še pestro.