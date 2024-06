Veselo pred tekmo, veselo po njej: Slovenci in Srbi začasno obnovili bratske vezi #video

Slovenska in srbska nogometna reprezentanca sta se danes na tekmi drugega kroga evropskega prvenstva razšli s prijateljskim izidom 1:1, na prizorišču razburljivega obračuna v Münchnu pa je bilo veselo že pred prvim sodnikovim žvižgom, veseljačenje pa se nadaljuje tudi po tekmi. Očitno so nekateri slovenski in srbski navijači obnovili bratske vezi s časov nekdanje skupne države.