Walter izbral Švico. "Nemčiji ne kaže dobro." #video

Prvi zmagi Nemčije je Walter pravilno napovedal. Foto: Reuters Med velikimi nogometnimi tekmovanji je zdaj postala že tradicija, da zmagovalce tekem napovedujejo tudi živali. Orangutan Walter iz živalskega vrta v Dortmundu ima s tem nekaj izkušenj že s prejšnjih evropskih in svetovnih prvenstev. In tudi v času turnirja stare celine v Nemčiji mu oskrbniki pred tekmami nemške reprezentance na izbiro ponudijo hrano v dveh košarah. Na eni je šal nemške reprezentance, na drugi pa njenih nasprotnikov. In 35-letni sumatranski orangutan je za zdaj pri izbiri stoodstotno uspešen. Nemški šal je izbral tako pred tekmo s Škotsko kot tudi z Madžarsko (enkrat so ga dali na levo, drugič na desno stran). In Nemčija je obe dobila, s 5:1 oziroma 2:0. Pravilno je napovedal še razplet vseh tekem v Dortmundu, tudi med Turčijo in Gruzijo.

In tako pridemo do najzanimivejšega dela te zgodbe. Ta petek je že izbiral med košarama z nemškim in švicarskim šalom. Sosedi se bosta za prvo mesto v skupini A pomerili v nedeljo zvečer. In Walterjeva izbira Nemcem ni niti najmanj všeč. "Čeprav to malo boli, je Walter zelo odločno izbral Švico. Na švicarsko košaro se je res osredotočil," je povedal predstavnik za stike z javnostmi iz živalskega vrta v Dortmundu Marcel Stawinoga. "Nemško košaro je pogledal samo na hitro. Niti pozneje ni snel šala z nje. Torej ni nobenega dvoma. Po njegovem mnenju bo zmagala Švica. Mogoče je razlog to, da Nemčija ne bo dala vsega od sebe, ker se je že uvrstila naprej, Švici pa tekma šteje več." Stawinoga je sklenil: "Če gledamo, kako uspešen je Walter, Nemčiji ne kaže dobro."

Takole je Walter takoj planil po košari sadja, prekriti s šalom s švicarsko zastavo. Foto: Reuters

Morda bo pa imela prav Hilla! Samica morskega leva iz živalskega vrta v Leipzigu, ki je skočila iz vode in se dotaknila boje z nemško zastavo. Tudi ta napoveduje tekme nemške reprezentance, a na različne načine. Ni pa stoodstotno uspešna. Zadela je zmago varovancev Juliana Nagelsmanna nad Madžarsko, za tekmo s Škotsko pa je izbrala remi.