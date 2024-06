Največje vprašanje letošnjega Eura 2024 ni, ali bo prišla Slovenija v finale, ampak ali je Goool Spritz nova pijača za navijače!

Po 24 letih je Slovenija končno spet del evropske nogometne evforije. Vsi se pripravljajo na prve tekme naših nogometnih junakov. Televizorji so vsaj zloščeni, družba pripravljena. Prijatelji so povabljeni že mesece vnaprej, jedača in prigrizki čakajo pripravljeni v shrambi, hladilnik je že zdavnaj pospravljen za hlajenje pijače. Ampak stop, žvižg, timeout! Kaj pravzaprav je prava pijača za pravega navijača?

Ali je pivo še vedno tisto, ki spremlja navijače skozi razburljivih 90 minut epske drame na nogometni zelenici, ali so se navade v zadnjih letih spremenile in v navijaške običaje vključile tudi alternativne pijače, ki ravno tako dobro podpirajo doživljanje junaškega boja naše reprezentance in evforičnih trenutkov slavljenja zadetkov? Zagotovo DA! Pivu je v zadnjih letih odločno stopil ob bok enakovredni tekmec – špricar – in samo zdi se, da bo že letos prevzel vodilno vlogo.

Ker – najboljši navijaški špricar je tisti, ki je že pripravljen. V idealnem razmerju med vinom in mineralno vodo. Pa osvežujoč mora biti. Pa dovolj ga mora biti za vse navijače hkrati! V Vinakopru so razvili idealno rešitev, prvi špricar v buteljki, ki izpolnjuje najstrožje kriterije zahtevnega navijača: najkakovostnejšo istrsko malvazijo so združili s slovensko gazirano vodo nizke mineralne vrednosti – popolno ravnotežje kislosti, svežine in sadnosti. To je Goool Spritz iz Vinakopra. Prvi uradni navijaški špricar, ki ga je celo odobrila Nogometna zveza Slovenije in je nastal v sodelovanju z Marcatorjem. Ali je lahko boljše?

Foto: Vinakoper Ko boste natočili Goool Spritz, bo zabučalo med razposajeno družbo tako ali drugače. Zaradi mehurčkov, ki se bodo živahno pretakali iz popolno ohlajene steklenice v vaš kozarec, ter tudi zaradi navijanja in navdušenja nad nastopom naše reprezentance. Ker bo zagotovo bo na letošnjem Euru poleg Gooola padlo še veliko tistih golov, na katere vsi že težko čakamo! Gremo na Euro, gremo na gole in nazdravimo z Goool Spritz!

Več o uradnem navijaškem špricarju najdete na www.vinakoper.si, naprodaj pa je ekskluzivno v prodajalnah Mercatorja in trgovinah Vinakoper.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!