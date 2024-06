Timi Max Elšnik: Zakaj pa ne bi premagali Anglije?

Po šokantnem remiju s Srbijo, na tej tekmi bi se Kekova četa z zgodovinsko prvo zmago na Euru skoraj zagotovo že prebila med najboljših 16 na turnirju, so v slovenskem taboru vladali mešani občutki. Ponos zaradi tega, ker je najmanjša udeleženka prvenstva znova dokazala, da si zasluži nastopati na evropskem prvenstvu, hkrati pa jo je v Münchnu na stadionu bodrilo več kot 20 tisoč rojakov, kar je en odstotek vsega prebivalstva, razočaranje pa zaradi tega, ker so Srbi zatresli Oblakovo mrežo v praktično zadnji sekundi sodnikovega podaljška.

Tako se je "balkanski derbi" na Bavarskem pred 63 tisoč gledalci končal brez zmagovalcev, prijateljsko druženje slovenskih in srbskih navijačev pa je trajalo še dolgo v noč. Pri tem velja poudariti, kako so Slovenci točko proslavljali s cmokom v grlu, saj so se zavedali, kako blizu popolnega scenarija so bili njihovi ljubljenci.

Elšnik: Tokrat je bila druga zgodba

Timi Max Elšnik se je proti Srbiji predstavil v zelo dobri luči. Foto: Reuters Zdaj čaka slovensko nogometno izbrano vrsto najtežji izpit na Euru. V torek bodo potrebne nove točke za osmino finala, čeprav obstaja tudi sanjski scenarij, v katerem bi Kekove izbrance v izločilni del popeljal celo poraz, lovili proti najdražji reprezentanci prvenstva, polni zvezdniških imen, med katerimi izstopata dolgoletni strelski kralj Harry Kane in najboljši igralec evropskega prvaka, madridskega Reala Jude Bellingham.

"Selektor Kek nam je po tekmi s Srbijo povedal, da smo igrali res dobro in se dobro kosali s Srbi ter bili na trenutke boljši od njih. Zdaj nas čaka zadnja tekma. Ni pomembno, kdo je na drugi strani, tudi Portugalsko smo premagali v Stožicah. Zakaj nam ne bi uspelo še eno presenečenje? Na teh tekmovanjih se vedno dogajajo taka presenečenja," je Timi Max Elšnik, ki se je proti Srbiji izkazal z zelo solidno predstavo, bistveno boljšo od tiste proti Danski, ko je plačal davek neizkušenosti nastopanja na velikih tekmovanjih. "Proti Danski sem imel odrezane noge, v napadu nisem imel dobrih rešitev. Tokrat je bila druga zgodba. Izkušnja iz Stuttgarta mi je veliko pomagala," je dejal 26-letni Štajerec z zelenim srcem.

Prispeval je asistenco za zadetek Žana Karničnika. Foto: Reuters

Kapetan Olimpije, ki po koncu Eura načrtuje nadaljevanje kariere v tujini, je v prvem polčasu zatresel srbski okvir vrat, v drugem pa prispeval asistenco za vodilni zadetek Žana Karničnika. To je bila akcija, ki sta jo zakuhala in z njo navdušila nogometaša iz klubov 1. SNL, kar je bilo posebno priznanje za tekmovanje, v katerem je naslov prvaka osvojilo Karničnikovo Celje. "Težko ocenim, ali smo posebna država, da lahko s te ravni vskočimo v te okvirje. Je pa zagotovo pohvala za ligo. Žan je odlično igral. Privoščil bi mu, da igra vsak teden na takšnih stadionih. Si to zasluži," bi podobno kot sebi privoščil odmeven prestop v tujino tudi Karničniku, sicer najboljšemu nogometašu 1. SNL, a tudi najboljšemu igralcu dvoboja s Srbijo.

"Mogoče pa ena žoga 'zaluta' v zadnji sekundi"

"Verjamem, da smo naredili Slovenijo ponosno," je prepričan Elšnik. Foto: Reuters Kakšna bo torej usoda Slovenije na Euru 2024? "Zadeli smo vratnico proti Danski (Šeško, op. p.), pa proti Srbiji (Elšnik, op. p.), prejeli gol v zadnji sekundi (Jović, op. p.). Tako je bilo tudi v Južni Afriki, ko so dali gol v zadnji sekundi (ZDA proti Alžiriji na SP 2010, op. p.), pa je Slovenija izpadla. Mogoče pa se bo to enkrat obrnilo, ravno proti Angliji, pa nam ena žoga 'zaluta' v zadnji sekundi v njihovo mrežo in zmagamo. Nimamo si česa očitati. Borili se bomo do konca. Selektor nam je dejal, naj damo glave gor. Verjamem, da smo naredili Slovenijo ponosno," napoveduje Elšnik, kako bo dal od sebe zadnji atom za Slovenijo, za ohranitev upanja na zgodovinski podvig, napredovanje med najboljših 16. Sploh ob pomoči tako fantastičnih navijačev, kot jih je lahko občudovala Evropa v četrtek na Bavarskem. Prišlo je več kot 20 tisoč Slovencev! Več, kolikor je kapaciteta največjega nogometnega objekta na sončni strani Alp!

"Izjemna atmosfera. Na kaj takega nisem navajen. Prihajam iz slovenske lige, kjer je na tekmi povprečno 500 ljudi. Na tem stadionu v Münchnu sem se počutil kot v vesoljski ladji," je domiselno opisal občutke, ki so ga spremljali, ko je stopil na zelenico, na tribunah enega najlepših stadionov na svetu pa uzrl več kot 60 tisoč gledalcev. Med njimi kar tretjino iz Slovenije! "Verjamem, da so zadovoljili navijače, ki so prišli v München v velikem številu. Verjamem, da je vsak ponosen na to, da je Slovenec," je izpostavil bistvo.

Slovensko reprezentanco čaka v torek obračun z Anglijo, pri kateri je strelski kralj že dolgo časa Harry Kane. Foto: Reuters

Ta občutek, ki polni slovenska srca, bi lahko Kekovi četi pomagal v torek, ko jo bo v Kölnu znova spremljalo več kot deset tisoč glasnih navijačev, za dodaten slovenski praznik v četrtem največjem nemškem mestu pa bo poskrbel še popoldanski koncert Siddharte, ob zvokih katere se bodo dvigale slovenske zastave! Diši torej po novi slovenski veselici.