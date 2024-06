Ne, Dončić ni eden od vas

Ko sta se v četrtek za točke na evropskem prvenstvu v nogometu potegovali Slovenija in Srbija, se je v pogovorih tako med navijači kot tudi predstavniki sedme sile v Münchnu pogosto omenjal Luka Dončić. Srbi so zbadali Slovence s skandiranjem, da je Luka Dončić eden izmed njih. Slovenski košarkarski virtuoz se je sicer javil pred srečanjem in Kekovi četi zaželel veliko sreče, podobno kot je to pred Dansko storil kolesarski velemojster Tadej Pogočar. Zelo zvezdniškega gosta so v motivacijske namene uporabili tudi Srbi. Nogometaše je namreč pred tekmo nagovoril Novak Đoković. Na koncu se je razpletlo s prijateljskim remijem in spoznanjem, da se Srbom ni uresničila želja glede Dončića. Še naprej namreč ostaja ponosen Slovenec in tudi velik podpornik nogometne reprezentance.

Veliko prijateljstvo NBA-zvezdnikov, Srba Nikole Jokića in Slovenca Luke Dončića, je pričakovano odmevalo tudi na nogometnem spektaklu v Münchnu. Spadata med najbolj priljubljene košarkarje na svetu, Srbi pa pogosto izpostavljajo tudi srbske korenine 25-letnega Ljubljančana po dedkovi strani. Nogometni navijači Srbije so se v iskanju načinov, kako bi si v nogometni vročici na Bavarskem privoščili tekmece iz Slovenije, domislili skandiranja: "Luka Dončić je eden izmed nas." Postal je obvezen del navijaškega repertoarja na dan tekme in večkratni način šaljivega zbadanja.

Slovenski navijači, ki se jih je v četrtek v Münchnu zbralo rekordnih 20 tisoč, so si ob tem mislili svoje, so pa toliko bolj z veseljem in ponosom vpijali Dončićeve motivacijske besede, ki jih je namenil Kekovim izbrancem pred tekmo s Srbijo. Zaželel jim je srečo in se sijajno vklopil v navijaško uverturo pred nogometnim srečanjem, ki je nato znova postreglo z neverjetno dramo in velikim razočaranjem za Slovenijo, saj jo je od uresničenja sanj že po dveh krogih ločilo le nekaj sekund.

Za Kekovo četo pesti stiskal tudi Pogačar

Dogajanje pred tekmo je bilo v znamenju javljanja športnih zvezdnikov svetovnega kova. Poleg Dončića se je namreč, to je naredil že pred tekmo z Dansko (deželo njegovega velikega tekmeca Jonasa Vingegaarda), znova "v živo" javil Tadej Pogačar. Njegovo sporočilo so pokazali tudi na velikem zaslonu na Allianz Areni.

Tik pred tekmo je še raslo navijaško vrelišče, ki je vrhunec doživelo, ko je Žan Karničnik v 69. minuti zatresel srbsko mrežo ter Slovenijo popeljal v delirij, kakršnega v nogometu ni čutila že zelo dolgo.

Marsikdo je pričakoval, da bi lahko Srbi tudi zaradi košarkarske vročice na račun velikih srbsko-slovenskih prijateljev pred tekmo s Slovenijo objavili video z Nikolo Jokićem, a tega nismo dočakali. Nismo pa bili niti najmanj razočaran s tistim, kar je sledilo, saj je izbrancem Dragana Stojkovića na zaslonu stadiona v Münchnu srečo zaželel nihče drug kot Novak Đoković. Teniški as, ki je potrdil nastop na letošnjih olimpijskih igrah, je v daljšem nagovoru Srbiji zaželel veliko sreče in dodal, da pesti za nogometaše drži celoten srbski narod.

Novak Đoković in Luka Dončić sta se spoznala leta 2022 v Ljubljani, ko si je srbski teniški as ogledal spektakel med Slovenijo in Srbijo. Foto: www.alesfevzer.com

Na koncu se je dvoboj med "belimi" in "rdeči", takšno barvno razmerje je vladalo na obeh tekmah Slovenije na tem Euru, končal z remijem. Dan se je na Bavarskem končal brez navijaških incidentov, med Slovenci in Srbi je vladalo prijateljsko vzdušje, ki so ga oplemenitili še spomini tistih starejših na prijetnejše trenutke iz nekdanje skupne domovine Jugoslavije.

V četrtek je med slovenskimi in srbskimi navijači vladalo zelo prijateljsko vzdušje. Foto: Reuters

Na stadionu pa vendarle ni bilo vse v najlepšem redu. Navijači obeh reprezentanc, v tem so pretiravati zlasti srbski privrženci, so na travnato površino odvrgli ogromno število predmetov, zlasti praznih kozarcev. Slovenski nogometaši, ki so se znašli v bližini in želeli izvajati prekinitev, na primer branilec Erik Janža, so se tako znašli v nemilosti, tako da je moral posredovati tudi sodnik in na kratko prekiniti tekmo.

Čeprav je dolgo dišalo po zgodovinski prvi zmagi slovenskih nogometašev na Euru, so se morali ti na koncu zadovoljiti s točko. Tako se bo o tem, ali bo Kekova četa napredovala med najboljših 16, odločalo na zadnji tekmi skupinskega dela proti Angliji. Navijači obeh reprezentanc so tudi po tekmi nadaljevali prijateljsko druženje, znova se jih je največ zbralo na Marijinem trgu. Tokrat brez provokativnih skandiranj, da je Luka Dončić eden izmed Srbov.

Luka Dončić je letos z Dallasom prvič zaigral v velikem finalu lige NBA in ostal praznih rok proti Bostonu (1:4). Slovenijo v kratkem čaka ogromen izziv, kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Grčiji. Foto: FIBA

Ostaja simbol slovenske košarkarske pravljice, navijači pa nestrpno čakajo na njegovo odločitev, ali bo lahko po vseh silnih naporih in zdravstvenih težavah v velikem finalu lige NBA sploh pomagal slovenski reprezentanci v boju za olimpijske igre. Obenem bo še naprej zvesto stiskal pesti za slovensko nogometno reprezentanco. Naslednjič že kaj kmalu, ko se bo 25. junija v Kölnu odločalo o potnikih za izločilni del.