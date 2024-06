Foto: Reuters

Mbappe med spremljanjem tekme z Nizozemsko ni bil preveč navdušen. Tekma se je končala brez zadetkov. Foto: Reuters

Po poročanju časnika L'Equipe naj bi se francoski napadalec Kylian Mbappe želel s čim več igralnega časa kar najhitreje privaditi na zaščitno masko, s katero bo moral igrati v nadaljevanju prvenstva. Petkovo tekmo z Nizozemsko, ki se je končala brez zadetkov, je glavni nogometni zvezdnik Francije spremljal s klopi in pri tem ni bil videti niti najmanj navdušen. Francozi so prijateljsko tekmo z nogometaši Paderborna odigrali že prejšnji teden in zmagali s 7:0.

Kylian Mbappé devrait jouer contre les jeunes de Paderborn ce samedi après-midi.



Comme la semaine dernière, les remplaçants de l'équipe de France, contre les Pays-Bas, disputeront ce samedi une opposition contre les jeunes du club local https://t.co/8pSLgTdA1t #Euro2024 pic.twitter.com/GxokshIte5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2024

Kapetan Francije se je poškodoval na ponedeljkovi tekmi, ko je ob koncu dvoboja trčil in se z nosom močno zaletel v ramo avstrijskega branilca Kevina Dansoja. Zelenico je zapustil v okrvavljeni majici. Francoze zadnja tekma skupinskega dela čaka v torek, 25. junija, ko se bodo pomerili s Poljaki.

