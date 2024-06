Nizozemski navijači navdušili! Poglejte, kaj so počeli. #video

Včeraj sta se v derbiju skupine D na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji spopadli velesili Nizozemska in Francija. Tekma v Leipzigu ni postregla s kakšnim presežkom, bila je celo prva na tem prvenstvu, ki se je končala z nepriljubljenim izidom 0:0, zato pa so pred srečanjem zagotovo zmagali nizozemski navijači.

Oranžna množica navijačev se je včeraj zgrnila v Leipzig in se odlično razpoložena udeležila derbija skupine D s Francijo. Čeprav je bil izid neodločenih 0:0, pretiranega razočaranja med številnimi pristaši Nizozemske ni bilo. Veselili so se sicer zadetka Xavija Simmonsa, ki pa zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. Nizozemska je s štirimi točkami (v prvem krogu je z 2:1 premagala Poljsko) na vrhu skupine, čaka pa jo še obračun s trdoživo Avstrijo.

🟠🧡 You wouldn't see these scenes in Qatar. pic.twitter.com/TxBgsOvg5U — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 21, 2024

Nizozemski navijači v Nemčiji rajajo, uživajo. Reprezentančne tekme, sploh na velikih tekmovanjih so zanje užitek, sprostitev, tudi priložnost za družinske počitnice, so pojasnjevali hrvaškemu novinarju Sportskih novosti. "Prišli smo se zabavati in uživati v tekmah. Če zmagamo, super, če pa ne, pa bomo vseeno preživeli deset lepih dni v Nemčiji. Klubi so za živciranje, to tukaj pa je za zabavo," mu je povedal eden od oranžnih navijačev.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi video posnetek prihoda poljskih nogometašev na tekmo z Avstrijo (1:3) v Berlinu. Prometni gneči so se izognili na imeniten način.

The Polish national team beating traffic in Hannover. 💪🏼 👌🏼



Source: @emiliysh1r1n on TikTok#EURO2024 pic.twitter.com/63FfJvqoaG — De Filmende Fietser (@FilmendeFietser) June 19, 2024

V javnost pa je pricurljal tudi video iz nemške reprezentančne baze, kjer so si člani "elfa" za nagrado lahko privoščili priboljšek.

Preberite še: